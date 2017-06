Thuế, Hiến Tạng, Ung Thư, Cháy...

Bản tin VTV cho biết về chuyện kinh doanh qua mạng ở Sài Gòn: Người kinh doanh trên Facebook bắt đầu kê khai nộp thuế...Nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên Facebook tại TP.SG đã đến các chi cục thuế tại các quận, huyện để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo thư mời của Cục Thuế.Dự kiến, từ nay đến cuối năm, TP.SG sẽ hoàn tất chương trình thu thuế đối với những cá nhân kinh doanh online. Sau đó, trung tâm dữ liệu của Cục Thuế TP.SG sẽ lọc thông tin các tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh để tính toán thu thuế.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện thi cử ở Sài Gòn: 10.000 thí sinh sẽ rơi khỏi trường công...Hôm 2-6-2017, có 73.769 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Theo Sở GD-ĐT TP.SG, năm học 2017-2018 các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển hơn 63.000 học sinh lớp 10.Như vậy, trong kỳ thi này sẽ có hơn 10.000 thí sinh rơi khỏi lớp 10 công lập, mặc dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT đã tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.Báo Tiền Phong kể chuyện Sài Gòn: Gia đình hiến tạng cô gái 18 tuổi cứu sống 4 người bệnh...Biết cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông không thể cứu sống, gia đình đã đồng ý hiến tạng cô gái để cứu sống 4 người bệnh khác đang trong cơn hiểm nghèo.Ngày 1/6, bệnh viện Chợ Rẫy, TPSG cho biết, vừa thực hiện thành công 4 ca phẫu thuật ghép tạng từ người chết não cho bệnh nhân, trong đó ghép tim là lần đầu tiên được thực hiện tại đây.Báo Người Lao Động kể chuyện miền Tây: Trưởng Công an huyện Phú Quốc bị dân khởi kiện...Hơn mười ngày nhận đơn của chủ nhà nghỉ kiện trưởng công an huyện, TAND huyện Phú Quốc yêu cầu nguyên đơn nộp án phí để thụ lý vụ án.Sáng 2-6, ông Phạm Văn Sỹ (chủ nhà nghỉ Việt Thanh ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết ông vừa nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí do TAND huyện Phú Quốc chuyển đến.Theo thông báo, vụ ông Sỹ kiện đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, thuộc thẩm quyền của tòa án này giải quyết. Vì vậy, TAND huyện Phú Quốc yêu cầu ông Sỹ nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng và nguyên đơn đã thực hiện xong việc này trong chiều 1-6...Báo Lao Động kể chuyện Đồng Tháp: Vụ giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con “thần tốc“: Hồ sơ thất lạc đúng lúc kiểm tra...Khi xác minh hồ sơ tuyển dụng của ông Phạm Trung Hiếu (con ruột ông Phạm Nông - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), ngành chức năng phát hiện hồ sơ này đã bị thất lạc (?!)...Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện: Người Việt chi 31 nghìn tỷ đồng để rước bệnh ung thư...Theo thống kê tại Việt Nam, có tới 47% nam giới trưởng thành hút thuốc, tổn thất do thuốc lá chiếm tới gần 1% GDP mỗi năm. Thuốc lá gắn chặt bệnh tật với đói nghèo.Theo Tiến sĩ Lokky Wai, Trưởng đại diện văn phòng WHO tại Việt Nam, tổn thất do thuốc lá gây ra vượt xa phạm vi sức khỏe cộng đồng. Thuốc lá giết chết hơn bảy triệu người mỗi năm, và 80% những người này sống ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình. Đồng thời, nó gây ra tổn thất kinh tế lên tới hơn 1.400 tỷ USD/năm, bao gồm chi phí điều trị bệnh và mất năng suất lao động do thuốc lá.TS Lokky cho biết, các nước đang phát triển gánh chịu 40% tổn thất kinh tế toàn cầu do sử dụng thuốc lá. Trong đó, tại Việt Nam, tổn thất do thuốc lá chiếm tới gần 1% GDP mỗi năm.Báo Thanh Niên kể chuyện: CSGT TP.SG có quyền kiểm tra giấy tờ người đi đường sau 21 giờ.Trong đợt cao điểm phòng chống tụ tập, gây rối trật tự công cộng dịp hè 2017, từ sau 21 giờ hàng đêm, CSGT công an TP.SG có quyền yêu cầu tất cả người tham gia giao thông dừng lại để kiểm tra giấy tờ.Báo Pháp Luật kể chuyện Đà Nẵng: Cháy khách sạn, hàng trăm khách hoảng loạn...Do khói dày đặc, lực lượng PCCC phải đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí mới có thể tiếp cận được đưa 232 du khách ra ngoài an toàn.Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát PCCC số 3, TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 23 giờ ngày 1-6, tại khách sạn Fusion Suites (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy khiến hàng trăm du khánh hoảng loạn.Được biết, đám cháy xuất phát từ buồng kỹ thuật thang máy tại tầng 23, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khách sạn.Báo Công Lý kể chuyện Phú Yên: Gần 400 tấn tôm hùm chết chưa rõ nguyên nhân...Thống kê mới nhất của UBND tỉnh Phú Yên cho thấy, có tới gần 770 con tôm hùm chết của hơn 500 hộ nuôi ước tính khoảng 400 tấn, chưa xác định được nguyên nhân.Báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 24/5/2017, trên địa bàn thị xã Sông Cầu tôm hùm nuôi chết hàng loạt, nhất là các lồng đặt sát đáy.Thê gian nhiều chuyện đáng lo.