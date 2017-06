MIT, 10 Tiểu bang, 61 thị Xã Phản Đối Trump, 2 CEO Rút Lui

WASHINGTON -- Sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ ra kho hiệp ước khí hậu Paris, nhiều Thống Đốc và Thị Trưởng Hoa Kỳ tuyên bố sẽ vẫn hỗ trợ Hiệp ước.Có 10 Thống đốc của 10 tiểu bang Hoa Kỳ cam kết ủng hộ hiệp ước khí hậu: Massachusetts, California, Oregon, New York, Colorado, Hawaii, Washington, Connecticut, Virginia, Rhode Island.Trong khi đó, 61 Thị trưởng của 61 thành phố Hoa Kỳ cho biết sẽ vẫn gìn giữ các cam kết trong Hiệp ước Paris, vì hiện tượng hâm nóng toàn cầu là có thực.Elon Musk, người san1g lập công ty Tesla, lập tức tuyên bố rút lui khỏi chức vụ trong Hội đồng cố vấn của TT Trump.Tổng quản trị Disney là Robert Iger cũng tức khắc tuyên bố rút lui khỏi Hội đồng Cố vấn Tổng thống vì bất đồng với việc Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ươc Paris.Các viên chức đaị học Massachusetts Institute of Technology nói rằng TT Trump đã hiểu nhầm cuộc nghiên cứu của họ, khi Trump trích dẫn nghiên cứu của MIT khi giải thích lý do cần rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris.