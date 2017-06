Trump Đề Nghị Chi 6 Triệu MK Nghiên Cứu Air Force Two Mới

WASHINGTON - Đề án ngân sách của chính quyền Trump gồm 6 triệu MK dành cho việc nghiên cứu thế hệ mới của Air Force Two.Phúc trình của trang mạng Defense One tập trung vào lãnh vực an ninh cho hay: với dự chi này, dự án sẽ định đoạt loại phản lực cơ thay thế C-32A, là Boeing 757 cải biến để phục vụ PTT và các viên chức cao cấp của hành pháp, lập pháp.Ngoài vô số đặc tính về an toàn, Air Force Two đuợc trang bị toàn bộ khí cụ viễn thông, bằng điện thoại, vệ tinh, truyền hình, máy fax, máy in ….Defense One dẫn lời viên chức Không Quân xác nhận Air Force Two thế hệ mới phải đáp ứng các đòi hỏi về tầm bay xa, sức chưá, nhu cầu liên lạc của viên chức lãnh đạo và chỗ làm việc riêng tư.Thẩm quyền quân sự tiết lộ: Air Force Two sẽ đuợc chế tạo với các tiêu chuẩn gần như Air Force One để đôi khi phục vụ nguyên thủ quốc gia.Trong thời gian qua, TT Trump từng nói tới chi phí quá cao của Air Force One mới – ông định cắt giảm khoảng 200 triệu.Với phần dự chi thặng dư, Không Quân yêu cầu 7.8 triệu để tổng hợp các đặc tính của phi cơ E-4B “Ngày Tận Thế – Doomsday” với E-6B của hải quân để tạo ra sản phẩm mới gọi là “Survival Airbone Operations Center – trung tâm hành quân sống sót bay”.