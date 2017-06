Ả Rập Saudi Mướn Các Cựu Cố Vấn Của Trump Vận Động Ngay Sau Khi Trump Tuyên Bố Sẽ Công Du Ả Rập Saudi

WASHINGTON - Nhiều tuần lễ trước ngày TT Trump lên đường công du lần đầu tiên, chính quyền Saudi Arabia đã thuê 3 công ty vận động hành lang hoạt động tại thủ đô Washington - 1 nhóm trong số này tập trung các cựu phụ tá của ông Trump đuợc trả công 5.6 triệu MK/năm, theo hồ sơ liên bang.Riyad thuê thêm 6 công ty vận động hành lang từ ngày ứng viên Trump thắng cử để cải thiện các quan hệ với Washington và với ứng viên TT không thân thiện mà nay họ coi là đồng minh.Trong Tháng 5, Bộ nội vụ Saudi thuê Sonoran Policy Group of Arizona 1 ngày sau khi TT Trump loan báo sẽ đến Riyadh. Theo hồ sơ khai báo với Bộ tư pháp, Sonoran nhận làm tham vấn trên các lãnh vực công vụ và thương mại – nhưng, Sonora có những liên lạc rộng rãi với ông Trump. Chủ tịch Stuart Jolly đuợc Sonoran tuyển dụng hồi Tháng 12 nguyên là giám đốc chính trị tại 1 ủy ban hành động đã vận động gây quỹ 28 triệu giúp ứng viên Trump, cũng có lúc là giám đốc “dã ngoại” của đoàn tranh cử.Chủ nhân Robert Stryk tiết lộ trong 1 cuộc phỏng vấn: khi đuợc yêu cầu giúp Thủ Tướng New Zealand tiếp xúc ông Trump, chỉ 30 phút sau, đã có thể nói chuyện qua điện thoại di động của ông Trump. Bản thân ông Stryk là 1 nhà hoạt động của đảng CH, có lúc là đại diện của quản đốc tranh cử Corey Lewandowski.1 chuyên viên vận động hàng lang khác của Sonoran là Jacob Daniels từng làm tham mưu cho ban vận động của ứng viên Trump tại tiểu bang Michigan.Ngoài ra, ông Robin Townlkey, nguyên thành viên trong ban tham mưu tại HĐ an ninh quốc gia của chính quyền Trump, đầu quân với Sonoran hồi Tháng 3.Ông Jolly đã từ giã Sonoran trong tháng này để thành lập công ty riêng.Sonoran và toà ĐS Saudi Arabia không trả lời điện thoại dò hỏi của nhà báo.CNN tìm hiểu hồ sơ tài liệu liên bang và ghi nhận: Riyadh hiện có 28 hợp đồng vận động hàng lang, cao hạng nhì thế giới, chỉ sau Nhật với 47 hợp đồng.