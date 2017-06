Hạ Viện Điều Tra: BT Tư Pháp, Cựu Tướng Flynn, Cố Vấn Cohen; Ông Sessions Đã Gặp Đại Sứ Nga Kislyak 2 Lần Lúc Trump Tranh Cử

WASHINGTON - Các nhà điều tra của lập pháp muốn biết bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions có 1 buổi tiếp xúc khác với Đại Sứ Nga Kislyak trong thời gian tỉ phú Trump tranh cử TT - các vị dân cử của 2 đảng và viên chức tình báo đuợc thuyết trình tiết lộ: các nhà điều tra yêu cầu cung cấp thông tin bổ túc gồm các chương trình tiếp xúc của bộ trưởng cựu nghị sĩ Sessions, đặc biệt là cuộc gặp gỡ ĐS Nga ngày 27-4-2016 tại Mayflower Hotel (Washington D.C.) nơi ứng viên Trump đọc bài diễn văn đầu tiên về đuờng hướng ngoại giao.Trước sự kiện này, nghị sĩ Sessions và ĐS Kislyak dự buổi tiếp tân thu nhỏ với ban tổ chức, viên chức ngoại giao và người khác.Cuộc điều tra của FBI đang tìm biết mức độ tương tác giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump với ĐS Kislyak vào dịp này có là 1 phần trong mưu định can thiệp quấy rối của Moscow.Theo các nguồn tin, chưa biết có cuộc gặp riêng nào khác cùng trong ngày tại Mayflower Hotel hay không. Các cuộc điều tra của Lập Pháp và FBI chưa kết luận.Trong cuộc điều trần ngày 10-1 để đuợc Thượng Viện chấp nhận, ông Sessions xác nhận không có liên lạc với viên chức Nga trong thời gian vận động tranh cử - tờ khai của ông nộp ủy ban Thượng Viện cũng khẳng định không tiếp xúc với ai có liên lạc với chính quyền Nga. Nhưng, qua Tháng 3, có tin ông Sessions không khai 2 lần gặp ĐS Nga, tại đại hội đảng CH (Tháng 7-2016) và tại văn phòng nghị sĩ (Tháng 9-2016). Ông Sessions thừa nhận 2 cuộc gặp đó, nhưng là vì công việc của nghị sĩ, không liên quan với vận động tranh cử. Ông Sessions đã chọn đứng ngoài cuộc điều tra về các tố giác gọi là “hồ sơ về sự toa rập với Nga”.Tuần qua, CNN đưa tin: ông Sessions không kê khai 2 lần gặp Kislyak khi làm thủ tục khai thông an ninh.Thẩm định của cộng đồng tình báo phổ biến trong Tháng 1 cho hay: Moscow mưu đồ giúp tỉ phú Trump từ trước bài diễn văn tại Mayflower Hotel – biên bản này ghi: từ Tháng 3-2016, các cơ sở truyền thông thời sự có hậu thuẫn của Điện Kremlin bắt đầu ám trợ ứng viên Trump và quân báo Nga khởi động các hoạt động mạng gây ảnh hưởng tổng tuyền cử tại Hoa Kỳ. ĐS Kislyak ngồi trên hàng ghế đầu tại hội trường của khách sạn Mayflower khi ứng viên Trump đọc điễn văn quan trọng về kế sách ngoại giao.Liên quan đến cuộc điều tra của Hạ Viện Hoa Kỳ về hồ sơ Nga, một bản tin khác cho biết rằng Ủy Ban Điều Tra Hạ Viện đã gửi trát đòi cựu Tướng Flynn và luật sư Cohen ra điều trần.Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Ủy ban tình báo Hạ Viện đang điều tra “hồ sơ” Nga, đã gửi trát đòi tới cựu Tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nội các Trump và ông Michael Cohen, luật sư riêng của TT Trump, để yêu cầu điều trần và cung cấp tài liệu liên quan.Trong đợt 7 trát đòi đầu tiên này, ủy ban gửi 4 trát liên quan với cuộc điều tra “hồ sơ Nga”. 3 trát kia đòi “lột mặt nạ” 3 cư dân Hoa Kỳ trong các tiếp xúc với viên chức Nga từ cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, cựu giám đốc CIA John Brennan, cựu ĐS-Hoa Kỳ tại LHQ Samantha Power.Theo tuyên bố chung hôm Thứ Tư của dân biểu CH Michael Conaway và dân biểu DC Adam Schiff, ủy ban gửi trát đòi tới 5, 6 cá nhân để thu thập các thông tin cần thiết và tiếp tục điều tra mọi đầu mối.TT Trump phóng twitter sáng Thứ Năm mô tả “lột mặt nạ và do thám là chuyện lớn diễn ra dưới triều Obama. Hôm Thứ Ba, luật sư Cohen tuyên bố không hợp tác. Dân biểu CH Devin Nunes là chủ tịch ủy ban điều tra của Hạ Viện có thẩm quyền đơn phương để gửi trát đòi tuy nội quy khuyến khích tham khảo đối tác tại ủy ban, là dân biểu DC Adam Schiff.Cựu Giám Đốc Comey Điều Trần Tại Thượng Viện Vào Tuần TớiWASHINGTON - Cựu giám đốc FBI James Comey nhận lời điều trần công khai, có thể trong tuần tới, để xác nhận “tố giác như bom nổ” về ý định gây áp lực của TT Trump để ông Comey ngưng điều tra các tiếp xúc giữa cựu Tướng Michael Flynn và ĐS Nga, theo nguồn tin thông thạo.Các chi tiết sau cùng đang đuợc hoạch định và ngày giờ điều trần tại ủy ban tình báo Thượng Viện chưa đuợc biết.Ông Comey đã nói chuyện với tham vấn đặc biệt Robert Mueller, cũng là cựu giám đốc FBI đang chỉ huy cuộc điều tra về “hồ sơ Nga” để phác thảo kích thước của điều trần hầu tránh các rắc rối về sau.Fox News đưa tin cựu giám đốc FBI James Comey sẽ điều trần ngày 8-6.Ông Comey sẽ cùng xuất hiện với ông Mueller trong 1 cuộc phỏng vấn chính thức sau cuộc điều trần tại Thượng Viện.Không chắc ông Comey sẵn sàng thảo luận về các toa rập giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump và Moscow, nhưng tỏ ra sốt sắng hơn với việc trình bày các tương tác căng thẳng với TT Trump trước khi bị cách chức bất ngờ – ông Trump đề nghị giám đốc Comey tuyên bố trung thành và “bỏ qua hồ sơ Flynn”, nghĩa là cản trở công lý. Nên, cuộc điều trần công khai của cựu giám đốc Comey hưá hẹn là 1 chương kịch tính trong vụ tai tiếng kéo dài nhiều tháng, sẽ đưa tới cuộc điều tra rộng lớn hơn về các thông tin mà ông Trump mô tả là “trò tìm bắt phù thủy” trong thủ đoạn chính trị.Nguồn tin thông thạo nhấn mạnh: sau cùng ông Comey nhận lời điều trần, vui vẻ điều trần và hân hoan hợp tác.Các viên chưc của Bộ tư pháp và văn phòng tham vấn đặc biệt Mueller từ chối bình luận.