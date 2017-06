Nữ DB Gốc Việt Tới VN, Thăm Tù Hỏa Lò, Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ Có Thể Ghé VN

HANOI -- Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ có thể ghé thăm Việt Nam... Trong khi đó, nữ dân biểu liên bang gốc Việt cùng với Thượng nghị sĩ John McCain tới thăm nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, nơi từng giam các tù binh Hoa Kỳ.Bản tin VietnamNet ghi rằng trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam.Bản tin cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về quyết định vừa qua của chính phủ Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.VietnamNet viết:“Hai bên cũng trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước...Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định Biển Đông là tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng quốc tế.Ông Trump nêu rõ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác; bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương.”Trong khi đó, báo Florida Politics (FP) cho biết Dân biểu liên bang Stephanie Murphy cùng đi với TNS John McCain và một số dân cử Hoa Kỳ khác tới thăm nhà tù Hỏa Lò.FP cho biết Dân biểu Stephanie Murphy sinh ở Việt Nam, cùng gia đình vượt biên khi mới 6 tháng tuổi.DB Murphy tên Việt Nam là Đặng Thị Ngọc Dung đăng tấm hình của bà hôm Thứ Tư cùng với TNS McCain bên ngoaì nhà tù Hỏa Lò, nơi bây giờ là di tích ở Hà Nội, với dòng chữ tiếng Anh do bà viết:“Cùng với TNS John McCain tại VN, bên ngoài nhà tù, nơi tù binh McCain bị giam hơn 5 năm. TNS McCain là một anh hùng Hoa Kỳ thực sự vì đã phục vụ đất nước này [Hoa kỳ] trong cả thời bình và thời chiến.”Murphy, McCain và một số dân cử khác trong 2 ủy ban quân vụ Thượng viện và Hạ viện tới VN một phần trong chuyến đi tới một số nơi chưa tiết lộ ở 4 quốc gia Châu Á.Văn phòng DB Murphy nói rằng các dân cử tới thăm nhà tù theo lời mời của TNS McCain, người có 5 năm rưỡi bị giam ở đây khi là một trung úy phi công bị bắn rơi ở một chiếc hồ Hà Nội.