Vấn Đề Bắt Giam Và Trục Xuất Diện DACA

Từ đầu năm 2017 đã có một số hồ sơ rất đáng chú ý của cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement - ICE) bắt giam những người thuộc diện DACA. DACA là chương trình đặc biệt có từ thời Tổng thống Obama, nhằm tạm hõan thì hành lệnh trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu. Một vụ đã bị bắt giam vì có hình xâm băng đảng trên tay, một vụ khác bị giam giữ vì một lượng thuốc cấm marijuana rất nhỏ, và một vụ khác vì đương đơn nộp giấy tờ không hòan chỉnh hoặc cũng có thể do sở di trú xem xét không chính xác.Và một vụ khác bị bắt và trục xuất ngay trong 3 tiếng vì một thanh niên về đã lén đến thăm cô bạn gái tại Mễ Tây Cơ. Anh nghĩ rằng đơn xin chương trình DACA được chấp thuận và có giá trị đến năm 2018, mặc dù cơ quan ICE sau đó nói rằng giấy DACA của anh đã hết hạn từ năm 2015. Và anh nghĩ rằng không có gì nguy hại khi trở về Mễ Tây Cơ thăm ngắn hạn, nhưng anh lại không xin Giấy Tạm Xuất Cảnh (Advance Parole) là giấy đòi hỏi tất cả những người thuộc diện DACA phải xin nếu muốn tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau một chuyến xuất ngọai ngắn ngủi. Và vấn đề còn xảy ra tai hại hơn nữa khi anh tái nhập cảnh Hoa Kỳ bằng cách nhảy qua hàng rào ngăn chia biên giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Anh đã bị bắt ngay lập tức và không có thẻ DACA trong túi, và đã bị trục xuất về lại Mễ Tây Cơ chỉ trong vòng 3 tiếng.Tháng Tư vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đưa ra rất nhiều hạng người để cơ quan ICE có thể đẩy mạnh việc trục xuất. Chương trình DACA vẫn còn hiệu lực, nhưng chỉ cần vi phạm những lỗi nhỏ cũng có thể đưa đến việc bị bắt giữ và bị trục xuất.Dân biểu Joaquin Castro từ thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, cho biết ông đã tiếp xúc với những nhân viên ICE và từ buổi gặp gỡ này ông đã hiểu rằng "Chỉ những người thuộc chương trình DACA không phạm một tội nào hết (kể cả vi phạm luật giao thông), và không bị tình nghi dính dáng đến băng đảng thì họa may mới không bị trục xuất mà thôi".Trong thời gian này, người ta không thể tiên đóan hai cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan và cơ quan Kiểm Sóat Biên Giới và Thuế Quan (tức Custom and Border Patrol - CBP) sẽ làm gì. Có vẻ như họ đang có quyền lực không giới hạn và đôi khi đã lạm dụng quyền lực đó.Tiểu bang California hiện đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ di dân bất hợp pháp. Trong ngân sách tiểu bang đã đề nghị, Thống đốc Jerry Brown muốn có 33 triệu Mỹ kim để mở rộng các dịch vụ pháp lý dành cho những người đang bị đối diện với vấn đề trục xuất.Điều này có thể cho thấy hành động của Thống đốc Brown nhằm phản ứng lại những sắc lệnh hành pháp di trú nới rộng của ông Trump.Dĩ nhiên, không ai nghĩ rằng nên dùng tiền thuế để giúp những di dân bất hợp pháp, nhất là nếu chính phủ liên bang sẽ cắt tài trợ cho tiểu bang nào muốn giúp đỡ những di dân bất hợp pháp. Và tại thủ phủ Sacramento của tiểu bang California, giới lập pháp đang bàn thảo về việc sẽ giúp đỡ những ai. Có nên giúp đỡ những di dân bất hợp pháp đang là những người gây tội ác, hay chỉ nên giúp những di dân bất hợp pháp nhưng chưa hề có hồ sơ phạm tội?Trong khi tiểu bang California dự tính giúp người di dân thì chính phủ tại Hoa Thịnh Đốn mạnh mẽ chống lại di dân bất hợp pháp, như ông Trump từng hứa hẹn khi ra tranh cử tổng thống.Chúng ta cũng biết rõ về ông Sessions, Tổng trưởng Tư Pháp, rất muốn trục xuất bất cứ di dân bất hợp pháp nào dù chỉ phạm những tội rất nhẹ. Và gần đây, ông Trump đã chỉ định hai người có khuynh hướng chống di dân giữ những chức vụ cao cấp tại Bộ Nội An Hoa Kỳ.Điều này càng khẳng định ý định của Hành Pháp Trump ngày càng thi hành luật di trú và ban hành những chính sách di trú khó khăn hơn.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Cộng đồng Việt Nam có thể là tiêu điểm của cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) và cơ quan Kiểm Sóat Biên Phòng và Thuế Quan (CBP) không?- Đáp: Chúng tôi luôn tin rằng đích nhắm chính của hai cơ quan ICE và CBP là những di dân bất hợp pháp nói tiếng Tây Ban Nha. Điều này không thay đổi từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống từ tháng Giêng năm 2017.- Hỏi: Nhiều nhóm di dân tại nhiều tiểu bang đã biểu tình chống lại những chính sách chống di dân của ông Trump. Những cuộc biểu tình này ảnh hưởng đến chức vụ tổng thống ra sao?- Đáp: Chúng tôi tin rằng điều này không ảnh hưởng nhiều đến ông Trump. Ông Trump cho thấy ông điều hành chính phủ giống như ông điều hành vương quốc doanh nghiệp của mình, điều này có nghĩa là ông không màng đến những ai chống lại những chính sách làm việc của mình.- Hỏi: Điều khác biệt chính khác biệt giữa ông Trump và các thành viên quốc hội là gì?- Đáp: Các thành viên quốc hội luôn luôn nghĩ về những việc làm của họ sẽ ảnh hưởng ra sao để có thể được tái cử, vì thế họ sẽ thực hiện những việc làm hài lòng giới cử tri ở địa phương. Ông Trump cho thấy khó thể đóan được ông ta sẽ còn gây ra những tranh cãi thường xuyên như thế nào, và không cho thấy ông ta quan tâm đến cách làm việc của chính phủ ra sao để có thể tái cử sau bốn năm nữa.