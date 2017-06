Chiếu Phim VN ở Đại Hội Phim Newport Beach Thành Công, Đánh Dấu Tầm Quan Trọng Của Việc Đưa Nền Điện Ảnh Việt Nam Đến Với Đông Đảo Khán Giả Nước Ngoài

Trong buổi chiếu phim.

Đồng giới thiệu bởi công ty sản xuất Sunrise Seagull Productions, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (The Diary of Fireflies) là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên trong hạng mục Những Bộ Phim Mới Đáng Chú Ý Trong Khu Vực Thái Bình Dương của Liên Hoan Phim Newport Beach và đã được công chiếu cho gần 600 khách bao gồm những danh nhân trong ngành, các lãnh đạo cộng đồng và những người hâm mộ điện ảnh. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa điện ảnh Việt Nam đến với đông đảo khán giả nước ngoài.Newport Beach, California (ngày 1 tháng 6, 2017) – Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (The Diary of Fireflies) là phim đầu tay của đạo diễn kim kịch bản Văn Công Viễn với sự tham gia của các diễn viên Jun Vũ, Võ Đình Hiếu và các danh hài Quang Minh, Hồng Đào, Chí Tài. Phim được công chiếu trong hạng mục Những Phim Mới Đáng Chú Ý Trong Khu Vực Thái Bình Dương của Liên Hoan Phim Newport Beach vào tối thứ Năm, ngày 25 tháng 5, 2017 tại rạp lịch sử Lido Theater ở thành phố Newport Beach và được ủng hộ nồng nhiệt của gần 600 khán giả bao gồm những danh nhân trong ngành, các lãnh đạo cộng đồng và những người hâm mộ điện ảnh. Danh hài Chí Tài, một trong những diễn viên trong phim, cũng đã đến tham dự.Phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa đã nhận được phản ứng rất tốt từ khán giả và đã lấy không ít nước mắt từ người xem qua thông điệp ý nghĩa về sự quan trọng của gia đình và sự mỏng manh của cuộc sống. Rất nhiều khán giả đến xem phim không phải là người Việt Nam và đây là lần đầu tiên họ có dịp xem một phim điện ảnh Việt Nam.“Chúng tôi biết nền điện ảnh Việt Nam hiện đang phát triển một cách mạnh mẽ. Đó là điều không thể phủ nhận. Điều mà chúng tôi mong có thể tiếp tục thấy và luôn ủng hộ đó là việc tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam được khán giả khắp nơi thưởng thức và biết đến nhiều hơn,” ông Thiên A. Phạm, giám đốc điều hành của công ty sản xuất Sunrise Seagull Productions, cho biết."Liên Hoan Phim Newport Beach vô cùng tự hào là nơi tổ chức buổi ra mắt phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa ở Bắc Mỹ. Chúng tôi cũng rất tự hào về sự hợp tác của chúng tôi với Sunrise Seagull Productions và cộng đồng người Việt. Chúng tôi mong muốn có được một chương trình phim Việt mở rộng trong Liên Hoan Phim năm 2018," giám đốc điều hành của Liên Hoan Phim Newport Beach, ông Gregg Schwenk, đã cho biết.Đồng giới thiệu bởi Liên Hoan Phim Newport Beach và công ty sản xuất Sunrise Seagull Productions, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa có thể được công chiếu cho khán giả ở Bắc Mỹ một phần cũng nhờ sự ủng hộ của ông Nguyễn Cao Tùng, giám đốc điều hành của Yeah1 CMG.Sau khi xem phim, khán giả đã có một buổi trò chuyện thân mật với danh hài Chí Tài và ông đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về các xu hướng hiện tại trong ngành điện ảnh Việt Nam cũng như mong muốn được xem nhiều phim điện ảnh Việt Nam với cốt truyện tốt.Để biết thêm thông tin và lịch chiếu phim Việt trong tương lai, xin hãy vào www.aulacoi.com.Về Sunrise Seagull Productions:Sunrise Seagull® Productions là công ty sản xuất và phân phối phim, các chương trình TV, và các dịch vụ quảng cáo quốc tế với phương châm đẩy mạng sự đa dạng trong phim ảnh và truyền thông. Công ty chuyên đưa nội dung phim và truyền thông với các chủ đề đa dạng (strong diversity), về gia đình và về văn hoá phong phú đến khán giả trên toàn thế giới. Sunrise Seagull Productions đại diện cho những nhà sản xuất ít được phục vụ và luôn ủng hộ tinh thần đa dạng, độc lập.Về Newport Beach Film Festival:Liên Hoan Phim Newport Beach cố gắng mang đến cho Quận Cam những bộ phim cổ điển và đương đại nhất từ khắp nơi trên thế giới. Cam kết soi sáng công chúng bằng chương trình phim quốc tế hạng nhất cũng như tạo ra một diễn đàn để hiểu về văn hoá và làm phong phú thêm các cơ hội giáo dục, Liên Hoan tập trung giới thiệu bộ sưu tập đa dạng của cả phim studio và phim độc lập.