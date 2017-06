Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia: Ngày Truyền Thống CSQG

Trong Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant trưa Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia đã tổ chức Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia, (Ngày 1 tháng 6) để tưởng niệm những anh hùng Cảnh Sát Quốc Gia, Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.Khoảng 500 Niên Trưởng, qúy vị Giáo Sư cùng các chiến hữu trong đại gia đình cảnh sát tham dự, ngoài ra còn có qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể các Quân Binh Chủng thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, các Hội Đồng Hương Thân Hữu, một số các cơ quan truyền thông... Quan khách có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và phu nhân; Nghị Viên Thành Phố Westminster BS. Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân; Anh Billy Lê, đại diện ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam; Cô Christy Linh Lê, đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa...Điều hợp chương triình chiến hữu Ngô Bá Phước chiến hữu Nhữ Đình Toán.Trước khi vào lễ chính thức, CH. Nhữ Đình Toán giới thiệu thành phần tham dự,Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, ban tổ chức mời qúy niên trưởng lên trước bàn thờ tổ quốc để cử hành nghi lễ.Tiếp theo, Niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG lên phát biểu, mở đầu ông chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị quan khách cùng các chiến hữu trong đại gia đình cảnh sát. Ông cho biết: “…... Ngành Cảnh Sát Quốc Gia được cải tổ thành Lực Lượng Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa năm 1971 trực thuộc Phủ Thủ Tướng, Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia luôn luôn sát cánh cùng các tổ chức bạn để đấu tranh cho quê hương, dân tộc, cũng từ đó không còn có danh từ lính trận, lính thành phố. Người Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa không kiêu binh, không tham vọng lãnh đạo mà duy nhất chỉ có con đường chiến đấu để bảo vệ quê hương. Ông cũng xác định lập trường tiếp tục ủng hộ đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.”Ông ngợi khen Hội Đồng Điều Hành khắp nơi đã hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ nhanh chóng đóng góp cho việc xây dựng Tượng Đài tri ơn những anh hùng, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân, bên cạnh tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Thành Phố Westminster.Tiếp theo Chến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh sát Quốc Gia lên chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự, cảm ơn những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp và tham gia vào những sinh hoạt chung của cộng đồng.(ông cho biết hôm nay để dành thời giờ cho bài nói chuyện của Giáo Sư Trần An Bài, Giảng Sư Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia nói về tình hình trong nước hiện nay.)Trong lúc nầy, mọi người im lặng để chờ nghe ông trình bày, mở đầu ông cho biết tình hình trong nước vừa qua, nhân dân Đồng Tâm vừa nổi dậy vì họ là nạn nhân của cộng sản Việt Nam chiếm đất nhân dân nói để làm phi trường, nhưng chúng đã chia cho những tên cộng sản đầu não vì vậy nhân dân nổi lên, và ông cũng kể lại một số sự kiện vừa xãy ra, những dữ kiện liên quan đến fomosa mà các cơ quan truyền thông cũng đã loan tin. Ông nói: “Cộng sản, công an hèn nhát, dân yếu ra tay, dân mạnh chùng lại...Tiếp theo phần phát biểu của qúy Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Nghị Viên Kimberly Hồ.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của MC. Trần Quang Kỳ và Lệ Ngọc. Mở đầu chương trình văn nghệ với bàn hợp ca“Cảnh sát Quốc Gia Hành Khúc” do ban hợp ca Cảnh Sát trình diễn.Chi tiết liên lạc: Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, hoặc vào web: canhsatquocgia.org Email: nguuphan7592@yahoo.com