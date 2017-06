50 tổ chức VN và quốc tế đòi tự do cho MS Nguyễn Công Chính

LTS: Ngay lúc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam bước vào Toà Bạch Ốc để hội kiến Tổng Thống Donald Trump của Hoa Kỳ, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam công bố thư ngỏ gửi giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam để đòi tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho Mục Sư Nguyễn Công Chính và chấm dứt mọi hành vi đàn áp hay sách nhiễu đối với Bà Trần Thị Hồng, vợ của Mục Sư Chính và cũng là thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Thông cáo Báo chí

Ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nhân cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Toà Bạch Ốc, hôm nay Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (VNWHR) công bố Thư Ngỏ gởi cho các nhà lãnh đạo Chính quyền Việt Nam kêu gọi trả tự do lập tức và vô điều kiện cho Mục sư Tin lành Lutheran Nguyễn Công Chính, người đang thọ án 11 năm tù vì hoạt động bảo vệ và phát huy quyền Tự do tôn giáo ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam. Thư ngỏ này cũng lên án những sách nhiễu như: tra tấn và ngược đãi nhắm vào vợ ông, bà Trần Thị Hồng.

Năm mươi tổ chức và cá nhân ủng hộ Nhân quyền trên khắp thế giới đã ủng hộ Thư ngỏ này. Lá thư được gởi trực tiếp cho Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

"Chúng tôi khẩn thiết thúc giục Chính quyền của quý vị trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mục sư Nguyễn Công Chính và phục hồi hoàn toàn các quyền hợp pháp của ông, thực hiện các điều tra hiệu quả, độc lập, không thiên vị và kịp thời đối với những viện dẫn về việc tra tấn và những ngược đãi khác nhắm vào mục sư Chính và vợ ông, bà Hồng và mang bất kỳ thủ phạm được xác định nào ra trước Công lý với những phiên toà công bằng và bồi thường cho Mục sư Chính và bà Hồng phù hợp với những nghĩa vụ mà Việt Nam đã ký kết trong Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) và Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn (CAT); tôn trọng luật và các chuẩn mực nhân quyền nói chung, và các quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, ngôn luận, tụ tập ôn hoà, lập hội nói riêng."

Những tổ chức và cá nhân ở 20 quốc gia đã ký tên, tái khẳng định quyết tâm tiếp tục những nỗ lực vận động cho đến khi Mục sư Chính được trả tự do và công lý được trả lại cho ông và bà Hồng:

"Cộng đồng các tổ chức xã hội dân sự và các nhà vận động nhân quyền ở Đông Nam Á và trên khắp thế giới tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của bà Trần Thị Hồng và Mục sư Nguyễn Công Chính, và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế cho đến khi ông ấy được thả và các cáo buộc đối với ông bị xoá bỏ thông qua tiến trình pháp lý thích đáng."



Ngay sau cuộc gặp gỡ của bà với phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 3 năm 2016 nhằm tìm kiếm sự can thiệp cho trường hợp của chồng bà, bà Hồng đã bị tra tấn, đánh đập, sách nhiễu và đe doạ qua những "buổi làm việc" với an ninh tỉnh Gia Lai trong gần hai tháng.

Bà Hồng là thành viên đồng sáng lập quan trọng của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.

Thư Ngỏ

Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho tù nhân lương tâm Mục sư Nguyễn Công Chính và dừng ngay việc quấy rối gia đình ông

23 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Chủ tịch nước Trần Đại Quang,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân

của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây, kêu gọi Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy trả tự do vô điều kiện, ngay lập tức cho Mục sư Nguyễn Công Chính; tiến hành một cuộc điều tra kịp thời, khách quan, độc lập và có hiệu quả về những cáo buộc về sự ngược đãi ông đã chịu trong lao tù và vợ ông, bà Trần Thị Hồng, đã bị tra tấn bởi chính quyền địa phương Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai khi bà bị họ giam giữ trong năm 2016; đưa ra công lý bất cứ những thủ phạm nào được xác định, và bồi thường cho Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng đầy đủ theo đúng các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (ICCPR) và Quy Ước Chống Tra Tấn Và Những Sự Đối Xử hay Hình Phạt Tàn Nhẫn, Phi Nhân hay Hạ Nhân Phẩm (CAT).

Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính đã bị kết án 11 năm tù vào năm 2012 sau khi bị ghép tội "phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc" theo Điều 87 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam "bằng cách duy trì mối quan hệ với các nhóm bất đồng chính kiến và phân phối tài liệu bị cho là vu khống nhà cầm quyền". Ông bị bắt giam và cầm tù một cách tuỳ tiện chỉ vì thực hành đức tin một cách ôn hòa và thực hiện các quyền con người của mình như tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và tự do ngôn luận. Chính quyền không thể biện minh cho việc giam giữ, ngược đãi và phủ nhận các quyền của ông trong trại giam dựa trên những hoạt động bất bạo động của ông trong việc chỉ trích chính sách của chính phủ. Những ngược đãi bao gồm việc ông bị hành hạ tinh thần và thể xác bởi các tù nhân khác có sự thông đồng hoặc không có sự can thiệp của ban quản giáo; không được điều trị bệnh, bị biệt giam trong một thời gian dài và không được thực hành tôn giáo của mình cũng như không được mua thêm thực phẩm từ căng tin để bổ sung chế độ ăn uống thiếu thốn của nhà tù. Tóm lại, những cáo buộc về cách ông bị đối xử trong tù được coi như là một hình thức tra tấn hoặc những hành động tàn ác, vô nhân đạo và có tính cách nhục mạ đều bị cấm theo ICCPR, CAT và các tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về Đối xử với Tù nhân (Quy tắc Nelson Mandela).

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình Mục sư Chính, trong đó có vợ ông là bà Hồng Trần, cũng là nạn nhân bị sách nhiễu, tra tấn hoặc ngược đãi. Ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, bà Hồng cáo buộc rằng có một số người đàn ông không xác định được nhân thân - những người mà bà tin là nhân viên an ninh - ép buộc bà vào xe và đưa bà đến Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Chính tại nơi đây bà nói rằng bà đã bị tra tấn dã man trong hơn ba tiếng đồng hồ khi họ tra hỏi về cuộc gặp mặt với một phái đoàn Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2016. Bà cũng cáo buộc bà là nạn nhân của một số vụ hành hung khác đã xảy ra trong tháng 5 năm đó trong khi bị thẩm vấn về những hoạt động của bà.

Theo các điều ước quốc tế ràng buộc nhà nước, việc tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt độc ác, vô nhân đạo hoặc có tính cách hạ nhục đều bị cấm trong mọi trường hợp và tra tấn là tội phạm theo luật quốc tế. Theo Hiến pháp mới nhất (năm 2013), nhà nước "thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm nhân quyền" đảm bảo rằng "công dân sẽ được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tập hợp, thành lập các hiệp hội và tổ chức các cuộc biểu tình" , trong khi Điều 24 bảo đảm "tự do tín ngưỡng và tôn giáo"và bình đẳng của tất cả các tôn giáo trước pháp luật

Trong vai trò của những vị lãnh đạo chính phủ của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quý vị có quyền hạn để đảm bảo rằng luật pháp của quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp đó phải được thực thi một cách nghiêm túc.

Chúng tôi trân trọng yêu cầu chính phủ của quý vị trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Mục sư Nguyễn Công Chính và hoàn toàn khôi phục các quyền hợp pháp của ông; tiến hành một cuộc điều tra kịp thời, khách quan, độc lập và có hiệu quả về những cáo buộc về sự ngược đãi và tra tấn mà ông và vợ là bà Trần Thị Hồng đã và đang gánh chịu, cùng lúc đưa ra công lý bất cứ những thủ phạm nào được xác định, và bồi thường cho Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng đầy đủ theo đúng các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công Ước Quốc Tế ICCPR và CAT; và hãy tôn trọng các tiêu chuẩn và luật nhân quyền quốc tế như quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và tự do ngôn luận, quyền tụ tập ôn hòa và lập hội.

Cộng đồng của các tổ chức xã hội dân sự và những nhà ủng hộ nhân quyền ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới vẫn tiếp tục theo dõi tình hình của Bà Trần Thị Hồng và Mục sư Nguyễn Công Chính với mối quan tâm sâu sắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm cho đến khi ông được thả ra và và những thủ phạm được đưa ra công lý thông qua các quy trình pháp lý thích hợp.

ĐỒNG KÝ TÊN:

1. Vietnamese Women for Human Rights (Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam) – VIET NAM

2. Amnesty International – UNITED KINGDOM

3. Anushani Alagarajah, Researcher and Activist – SRI LANKA

4. Aravinth. S, Activist – SRI LANKA

5. Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam (Vietnam Multi-Faith Roundtable) – VIET NAM

6. Bhawana Bhatta, Women Dialogue Forum – NEPAL

7. Boat People SOS – UNITED STATES OF AMERICA

8. C. Nasser Ahmad – UNITED STATES OF AMERICA

9. Campaign to Abolish Torture in Vietnam – UNITED STATES OF AMERICA

10. Center for Inquiry – UNITED STATES OF AMERICA

11. Chihiro Muranaka – JAPAN

12. Christian Solidarity Worldwide – UNITED KINGDOM

13. Church of Scientology National Affairs Office – WASHINGTON, DC

14. Civil Rights Defenders – SWEDEN

15. Coalition for a Free and Democratic Vietnam – UNITED STATES OF AMERICA

16. Committee for Religious Freedom in Vietnam – UNITED STATES OF AMERICA

17. Con Dau Parishioners Association – VIET NAM

18. Dhruba Basu, Participatory Research in Asia – INDIA

19. Dr. Aurora Parong, Medical Action Group – PHILIPPINES

20. Đinh Đức Long, Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Việt Nam (Association for Support Victims of Torture) – VIET NAM

21. Freedom House – UNITED STATES OF AMERICA

22. Gerelee Odonchimed – MONGOLIA

23. Greg Mitchell, Co-Chair, International Religious Freedom Roundtable; President, The Mitchell Firm – UNITED STATES OF AMERICA

24. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo (Vietnamese Political & Religious Prisoners Friendship Association) – VIET NAM

25. Hội Phát Huy Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Việt Nam (Association to Freedom of Religion or Belief in Vietnam) – VIET NAM

26. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên (Central High Montagnard Evangelical Church Of Christ) – VIET NAM

27. International Commission of Jurists – GENEVA, SWITZERLAND

28. International Institute for Religious Freedom – (BONN - BRASILIA - CAPE TOWN - COLOMBO)

29. Jinshiro Motoyama – JAPAN

30. Jubilee Campaign USA – UNITED STATES OF AMERICA

31. Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài (Popular Council of Cao Dai Religion) – VIET NAM

32. Lester Shum – HONG-KONG

33. Liên Minh Chống Tra Tấn (Vietnam – Coalition Against Torture (VN-CAT)) – VIET NAM

34. Montagnard Human Rights Organization – NC, UNITED STATES OF AMERICA

35. Mory Sar, Cambodia Youth Network – CAMBODIA

36. Nguyễn Đan Quế, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm (Former Vietnamese Prisoners of Conscience) – VIET NAM

37. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền (The Nguyen Kim Dien Priests Group - Linh Mục Phan Văn Lợi) – VIET NAM

38. Nhóm Người Bảo Vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) – VIET NAM

39. Norwegian Helsinki Committee – NORWAY

40. Quê Me: Vietnam Committee on Human Rights – FRANCE

41. Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Úc Châu (Prisoners Of Conscience Fund) – AUSTRALIA

42. Religious Freedom Institute – UNITED STATES OF AMERICA

43. Shreen Abdul Saroor, Activist – SRI LANKA

44. Shui Meng Ng, Sombath Initiative – LAOS

45. Tanathorn Tananont, Human Rights Lawyer – THAILAND

46. The Russian Orthodox Church of America – UNITED STATES OF AMERICA

47. Việt Thức Foundation – UNITED STATES OF AMERICA

48. Vietnamese Unified Buddhist Sangha – VIET NAM

49. Vũ Quốc Ngữ & Huỳnh Thục Vy, Mạng Lưới Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập Việt Nam – (Vietnamese Independent Civil Society Network (VICSON)) – VIET NAM

50. William Nicholas Gomes, Human Rights Defender and Freelance Journalist – UNITED KINGDOM