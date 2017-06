Hawaii: Tuần lễ kỷ niệm năm thứ 50th Chiến tranh Việt Nam



Tuyết Mai

Một nhóm trẻ, thế hệ con em của các Cựu Quân nhân trong QLVNCH đã mang ơn sự hy sinh cao cả của quý bậc cha anh trong QLVNCH để bảo vệ Tự do cho Miền Nam, đã tình nguyện cùng tổ chức Chương Trình “Kỷ Niệm năm thứ 50th Chiến Tranh Việt Nam” tại Hawaii.

Chưong trình này do Vietnam Veterans tổ chức, dưới sự yểm trợ của Tiểu bang Hawaii, nhằm quy tụ các cựu chiến binh các quốc gia đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, gồm có: các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Quân đội đồng minh Úc Châu, New Zealand, Đại Hàn, Thái Lan…nhằm mục đích để tưởng nhớ và vinh danh. “Luật 2008 Naitonal Defense Authorization Act”, cho phép Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng HK ủng hộ một kế hoạch gồm các chương trình tại Hawaii, nhằm mục đích để tưởng niệm và vinh danh Quân Lực HK và các đồng minh đã từng sát cánh sống chết bên nhau chống lại kẻ thù CSVN. Trưởng ban Tổ Chức Tuần Lễ kỷ niệm 50th Chiến tranh VN là Cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến HK Gene Castagnetti (Phu quân của Bà Nina Nhung Nguyễn).



Với tinh thần và mục đích rõ rệt trên, Nhóm trẻ thiện nguyện gồm Bà Nina Nhung Nguyễn, Ông Lý Tòng Tôn, Ông Phạm Lưu Đạt, Dược sĩ Christina Cao và một vài người …có tên là “Người Việt Hùng Mạnh” nhân cơ hội này đã tổ chức một chương trình đặc biệt mang màu sắc Việt Nam, để tưởng nhớ, ghi ơn, vinh danh những tử sĩ VNCH đã hy sinh trong chiến tranh VN và ghi ơn, vinh danh quý Cựu Quân Nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh đó nhóm Nhóm trẻ “Người Việt Hùng Mạnh” cũng muốn nói lên tiếng nói kiêu hùng, cương quyết giữ vững tinh thần đấu tranh chống Cộng Sản Việt Nam.

Được biết cuộc Diễn hành có nhiều phái đoàn tham dự, nhiều phái đoàn của Hoa Kỳ, phái đoàn đồng minh Úc, New Zealand, Đại Hàn, Thái Lan... nhưng đoàn diễn hành của Việt Nam Cộng Hòa là đông nhất, với trên 300 người tham dự. Phái đoàn Canada có trên 60, Úc Châu 32, Minesota 19, ngoài ra còn có các phái đoàn đến từ Nam Cali, Bắc Cali, Kansas, Georgia, Arizona, Michigan, Florida, Illinois, Virginia, Maryland, Washington State…

Trước khi cuộc Diễn Hành bắt đầu, tại một công viên rộng lớn, có một buổi lễ vinh danh trao bằng tưởng lục, với sự tham gia của hằng ngàn qua khách Mỹ và ngoại quốc, cùng với sự tham gia của toán Quân nhạc HK. Nhạc hùng vang dội cả một vùng trời, đã làm cho không khí buổi lễ thêm phần trang trọng. Nhiều vị đại diện của Chính Quyền Tiểu bang Hawaii phát biểu, trong số những người được mời phát biểu có Cựu Trung Tá Cao Xuân Lê (ở CA); Dược sĩ Kevin Đăng, Chủ tịch CĐ Arizona.



Cựu Trung Tá Cao Xuân Lê cảm ơn ban tổ chức cho ông có cơ hội nói lên cảm nghĩ của một quân nhân trong Quân Lực VNCH. Ông chân thành và cảm ơn sâu xa các cựu chiến binh HK đã cùng sát cánh chiến đấu với quân đội đồng minh và VNCH, để bảo vệ Tự Do cho Việt Nam, trong suốt chiến tranh Việt Nam. Tổng Thống Trump đã ký sắc luật, có hiệu lực từ 28/3 và bắt đầu từ 29/3 sẽ là ngày vinh danh những chiến binh HK đã chiến đấu ở VN. Sắc luật này vinh danh, tưởng nhớ hơn 58,000 chiến sĩ đã hy sinh, và hơn 300 ngàn người đã bị thương trong chiến tranh VN, sắc luật này vinh danh sự hy sinh có ý nghĩa và lòng yêu nước của những chiến binh đã phục vụ đất nước, rất đáng được vinh danh.

Cựu Trung Tá Cao Xuân Lê cũng nói thêm về việc hằng trăm ngàn người yêu nước của QLVNCH đã bị đưa vào những trại tù cải tạo của CS, vô số người bị vùi thây trong rừng sâu lúc vượt ngục…Ông cảm ơn Hoa Kỳ đã giúp đỡ VNCH. Con cháu của người Việt tỵ nạn cố gắng đi vào dòng chính để đóng góp vào xã hội HK như một sự đền trả cho món nợ mà người VNCH đã nhận ở những người bạn Hoa Kỳ và đồng minh. Ông hy vọng một ngày nào đó Việt nam sẽ mạnh hơn, độc lập và tự do. Nhân quyền và hạnh phúc sẽ đến với dân tộc VN.

Khi ông Cao Xuân Lệ chấm dứt lời phát biểu , rất đông quan khách đứng lên vỗ tay hoan nghênh vang dội. Sau đó đoàn người biểu tình đi đến vị trị diễn hành dài khoản hai dặm, hai bên đường có hằng trăm ngàn người chờ xem diễn hành.

Có tham dự, có nhìn thấy tận mắt cuộc Diễn Hành “Tưởng nhớ và vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh trong Lễ kỷ niệm 50thChiến tranh Vietnam”, thì mới có thể cảm nhận được niềm hãnh diện và tinh thần đoàn kết “Việt Nam Cộng Hòa”. Trên một đại lộ của Hawai, đi đầu là một xe mô to có ba cờ Hoa Kỳ, cờ Vàng VNCH và cờ đen MIA – POW, kế đến hằng trăm xe mô tô theo sau đoàn diễn hành các quân binh chủng của HK.

Phái đoàn VNCH bắt đầu là banner “Republic of Vietnam thanks Allies for sacrifice for freedom & Democracy ", theo sau là lá đại kỳ (được treo ở Tòa Đại Sứ HK trước đây), rồi kế tiếp những toán quân nhân trong quân phục VNCH, kế đến là những phụ nữ trong lễ phục, quốc phục áo dài và khăn vành màu sắc rực rỡ, có choàng khăn màu cờ vàng rực rỡ qua vai. Mỗi người cầm trên tay một lá cờ vàng. Một rừng cờ vàng ngạo nghễ tung bay trong bầu ttời Hawai, giữa tiếng vỗ tay hoan hô vang dội của hằng trăm ngàn quan khách xem diễn hành hai bên đại lộ. Sau hơn 42 năm lưu vong, Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại vẫn yêu màu cờ Tổ Quốc, vẫn đoàn kết, kiên trì đấu tranh cho đến ngày quê hương có được Dân Chủ, Tự Do.

Ngày hôm sau 30/5 là ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong, có lễ đặt vòng hoa ở Đài tử sĩ, được tổ chức ở Nghĩa Trang Hawaii. Trong số vài chục vòng hoa tưỏng niệm của các tổ chức ở Hawai, có vài vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh ở VN như Úc Châu, New Zealand, Đại Hàn, Thái Lan… vòng hoa của VNCH có hình chữ nhật, kết bằng hoa vàng và hoa đỏ, biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ. Lúc đặt vòng hoa lên Đài tưởng niệm, mỗi quốc gia có một nhóm người đại diện quốc gia đó hay một quân nhân HK cầm vòng hoa.

Riêng vòng hoa của VNCH lúc đặt lên Lễ Đài, một cựu quân nhân cầm cờ vàng và hai cựu quân nhân cầm vòng hoa từ từ tiến vào lễ đài, cùng lúc đó Quốc ca VNCH được toán quân nhạc trổi lên. Trong khung cảnh vô cùng trang nghiêm, khoản 300 người Việt hiện diện đứng dậy, phất cờ vàng cầm trên tay và cùng cất cao giọng hát Quốc ca VNCH. Truớc hằng ngàn quan khách ngoại quốc hiện diện trong lễ tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong, cờ vàng VNCH phất phới tung bay, hòa cùng quốc ca trầm hùng vang dội, cả hai đã hòa quyện vào nhau, xoáy động trong tim người Việt quốc gia yêu nước, đã vượt hằng ngàn dậm từ Úc Châu, từ Canada, từ Cali, Texas, Georgia, Florida, Maryland, Virginia, Washington State…cùng về đây để giương cao ngọn cờ Tổ Quốc . tri ân và vinh danh những anh hùng trong QL VNCH vị quốc vong thân. Nhiều người xúc động, nghẹn ngào, ứa lệ ...

Việc đặt vòng hoa VNCH lên Đài tưởng niệm rất đặc biệt so với việc đặt vòng hoa của những quốc gia đồng minh khác, ban quân nhạc HK trổi lên bản Quốc ca VNCH trong lúc dâng hoa… là nhờ vào nỗ lực vận động vô cùng mạnh mẽ của Cựu Đại Tá Gene Castagnetti, Trưởng ban tổ chức Kỷ Niệm 50th Vietnam War (Phu quân của Bà Nina Nhung Nguyễn).



Cựu Trung Tá Ngô Duy Lâm, sĩ quan Công Binh, 83 tuổi đến từ Úc Châu, cho biết ông rất sung sướng, vinh hạnh đến đây, được gặp lại bạn bè cùng chiến đấu sát cánh bên nhau, cùng đổ xương máu trước đây để bảo vệ lý tưởng Tự Do của VNCH. Nay anh em sống trên khắp nơi trên thế giới, đã tụ họp về đây trên 250 người, ông rất sung sướng gặp lại nhiều người trong tình “Huynh Đệ Chi Binh” của QLVNCH.

Ông Phan văn Phước, trước ở Quân Đoàn IV, Tiểu khu Kiên Giang , đến từ Úc Châu, cho biết ông rất sung sướng và cảm động đi qua Hawai để tham dự buổi lễ có ý nghĩa này, để nói lên sự cám ơn của QLVNCH đối với Quân lực HK và đồng minh đã sát cánh cùng QLVNCH chiến đấu trong một thời gian dài và đã hy sinh tới 58 ngàn binh sĩ, và 300,000 và hằng ngàn người bị mất tích. Đó là một sự mất mát lớn cho Quân Đội HK. Ngày hôm nay là ngày gặp mặt cùng gặp lại bạn bè và các bạn đồng minh, ông rất vui và rất cảm động.

Ông nói tiếp, Quân lực VNCH có hằng triệu người mà có 250 người về tham dự thì đó là một con số quá ít ỏi. Ông mong trong tương lai, nếu có những buổi lễ họp mặt, vinh danh QLVNCH như thế này, ông thành thật kêu gọi tất cả quý vị cựu quân nhân khắp nơi trên thế giới hãy cùng về tham dự những buổi họp mặt như thế này, để nóí lên cái tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh”, để chúng ta chứng tỏ quyết tâm, đấu tranh cho một nước Việt Nam, có được Độc Lập, Tự Do, Nhân quyền cho toàn thể đồng bào ở quê nhà.





Hiện diện trong Lễ Kỷ Niệm 50th Chiến tránh VN có Ông Trương Ngãi Vinh , CT CĐ NVNam Cali; Ông Văn Tấn Thạch, Đại diện Úc Châu; Ông Phạm Đình Long, banliên lạc QLVNCH; Dr. Kevin Đặng, CTCĐ NVArizona…

Hình ảnh cuộc Diễn Hành trong youtube:

https://www.youtube.com/watch? v=dP0VRgmkHkA&feature=youtu.be

Hình ảnh lễ đặt vòng hoa trong lễ Chiến sĩ Trận vong”