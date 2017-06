Trump: Bỏ Lơ Biển Đông?

Tổng Thống Donald Trump từ khi tuyên bố rút lui khỏi hiệp định TPP, hình như không nói gì về Biển Đông nữa. Người ta chỉ thấy có taù chiến Mỹ tới gần đảo nhân tạo của Trung Quốc. Nhưng Trump không hé môi một lời. Chỉ có một lúc nói rằng nhiều quốc gia lợi dụng thương mại Hoa Kỳ, chỉ lo xuất cảng nhiều vào Mỹ mà không nhập bao nhiêu từ Mỹ.Hôm Thứ Tư 31/5/2017, TT Trump gặp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, và không thấy có thông cáo chung nào theo lệ thường (tính tới đêm Thứ Tư). Bản tin Reuters nói về hô kiến Trump-Phúc, tập trung nói vê thương mại.Không thấy nói gì về Biển Đông, hay nếu có thì đã không loan tin ra.Cũng không thấy nói gì về Trump-Phúc có bàn vê nhân quyền hay không... bất kể hôm Thứ Tư, có 2 lá thư được phổ biến, ký tên 7 dân biểu liên bang kêu gọi Trump áp lực Phúc về nhân quyền VN.Cũng không thấy tăm hơi naò, không thấy Trump nói gì về nhân quyền, bất kể biểu tình ồn ào bên ngoaà Bạch Ốc.Bản tin Reuters ghi rằng Trump nói chuyện thương mại với Phúc, hoan nghênh việc Phúc ký các hợp đồng nhiều tỷ đôla và ca ngợi các việc làm sẽ tạo ra cho dân Mỹ nhờ các hợp đồng này.Trump nói với các phóng viên tại Bạch Ốc:“Họ (Việt Nam) vừa ký một đơn đặt hàng lớn tại Hoa Kỳ - và chúng tôi cảm ơn - trị giá nhiều tỷ đôla, nghĩa là việc làm cho phía Mỹ và máy móc thiết bị về phía Việt Nam.”Trước đó, Phúc đã thanh minh thanh nga rằng: nếu một đôi giày Nike có giá 100 USD thì phía Việt Nam chỉ hưởng lợi 22 USD còn 78 USD là Hoa Kỳ hưởng.Nhưng Trump cũng chưa hài lòng... vì Murray Hiebert, chuyên gia viện nghiên cứu chiến lược Center for Strategic and International Studies, nói rằng chính phủ Trump phản ứng như rằng các hợp đồng mới là đẹp, nhưng chưa đủ.Hiebert nói, chính phủ Trump muốn Việt Nam có thêm sáng kiến để giải quyềt thặng dư thương mại.Một ngày trước khi Trump đón Phúc, Đaị diện Thương Maạ Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói hôm Thứ Ba rằng Mỹ quan ngại vì mức tăng thhhâm thủng thương mại của Mỹ đối với VN, và chờ đợi Phúc giúp giải quyết chuyện đó.Nghĩa là tiền.... còn chuyện Biển Đông thì không bàn làm chi. Hay phải chăng, chỉ bàn mật về Biển Đông?Trong khi đó, TQ không giấú tham vọng bá chủ Biển Đông.Bản tin VOV từ Hà Nội loan tin rằng: Trung Quốc tính lập hệ thống theo dõi khổng lồ dưới Biển Đông...Với hệ thống giám sát dưới Biển Đông này, Trung Quốc có khả năng phát hiện chuyển động của tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của nước khác.Bản tin cho biết Trung Quốc có kế hoạch lập hệ thống giám sát dưới Biển Đông và Hoa Đông, được cho là có thể phát hiện chuyển động của tàu nước khác và làm suy giảm năng lực tàng hình của tàu ngầm Mỹ.Theo đài truyền hình CCTV, mạng lưới giám sát sẽ tiêu tốn hai tỷ nhân dân tệ (290 triệu USD) và "làm nền tảng để cung cấp dữ liệu giám sát lâu dài, hỗ trợ thí nhiệm trong nghiên cứu môi trường tại hai vùng biển".Còn chuyện nhân quyền thì thôi rồi... Vì Saudi Arabia là hung thần nhân quyền... nhưng Mỹ vẫn hài lòng, nói gì tới Việt Nam.Thực tế, Phúc có quan tâm về Biển Đông... vì không lẽ sang gặp Trump chỉ để nói chuyện đôi giày Nike. Nhưng nói gì, nói với ai, nói với cấp cỡ nào... chúng ta chưa rõ.Bản tin VOA có đưa ra lời phân tích của Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, khi trả lời câu hỏi Hà Nội đang lo sợ nhất là gì:“Giáo sư DVH: “Cái mà Hà nội lo sợ không phải là chiến tranh trong lúc này mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong chiến dịch hiện nay mà chúng ta có thể tạm gọi là giống như “tầm ăn dâu” vậy, tức là họ cứ từ từ họ tiến tới, và Việt Nam không thể ngăn cản được, mà Mỹ cũng không ngăn cản cái chuyện đó, mặc dù Mỹ phản đối, thành ra tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất. Gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau chuyến đi của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì có vẻ rất là hòa dịu, hai bên đồng ý giải quyết các tranh chấp và không gây thêm căng thẳng thì chúng ta lại thấy Trung Quốc đã sử dụng những vũ khí ở ngay tại Trường Sa để ngăn cản hay tấn công những người nhái của Việt Nam đang hoạt động trong vùng mà Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Thành ra những hành động như vậy của Trung Quốc là những điều khó cho Việt Nam để mà ngăn cản và cũng khó để mà chống đối, ngoài việc lên tiếng phản đối mà thôi, hay là việc tăng cường vũ khí để có đủ tiềm lực để có thể cản trở… Nếu không khéo thì có thể gây ra đụng độ, mà đụng độ thì có thể là một dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những phần còn lại của Trường Sa. Trong khi đó thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một chuyện như vậy, thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không? Ngay cả đối với Philippines là một nước đã có hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được thì đối với Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất.”...Có lẽ đúng như thế, vì trước khi gặp Trump, Phúc đã níu áo Liên hiệp Quốc ở New York.Bản tin RFA kể rằng Phúc đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến những diễn biến gần đây tại biển Đông và kêu gọi gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết những tranh chấp tại khu vực này dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời sớm hoàn tất Bộ Quy tắc về Ứng xử của các bên ở biển Đông (gọi tắt là COC).RFA viết:“Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ghi nhận lời đề nghị này và đồng ý về vai trò của ngoại giao giúp phòng ngừa, giải quyết xung đột, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.Cũng nhân dịp này Thủ tướng Việt Nam bày tỏ mong muốn các nước ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.”Thế là bảnh nhé...Nhưng lời cam kết của ông Guterres làm sao có thớ bằng lời ông Trump. Nhưng ông Trump còn im lặng về Biển Đông.