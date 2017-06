TNS Booker Bị Nghi Về Phản Ứng Vụ Kushner Dính Hồ Sơ Nga, Vì Đã Từng Được Con Rể Trump Là Kushner Góp Quỹ Tranh Cử

WASHINGTON - Nghị sĩ Cory Booker của đảng DC là đại diện cử tri New Jersey tại QH liên bang đã nhận tài trợ tranh cử từ gia đình Jared Kushner, con rể TT Trump - ông Booker đang bị hoài nghi về phản ứng liên quan với tố giác xoay quanh các tiếp xúc giữa ông Kushner và ĐS Nga.Hôm Chủ nhật, trong 1 cuộc phỏng vấn của CNN, ông Booker đuợc hỏi ý kiến về yêu cầu của ủy ban trung ương đảng DC (hay DNC) để đình chỉ quy chế khai thông an ninh với cố vấn Kushner tiếp theo tin ông này nói chuyện với ĐS Kislyak về khả năng thiết lập tiếp xúc mật – ông Booker trả lời “Cần tìm hiểu thấu đáo trước. Ông Kushner phải khai điều gì đã xẩy ra”. Ông nói thêm “Việc này nêu quan ngại nghiêm trọng với tôi. Đó có thể là kết quả mà tôi tìm kiếm – nhưng tôi muốn hiểu, ít nhất từ khai báo của ông Kushner, và thông tin từ Bạch Ốc, về điều thực sự xẩy ra”.Trong khi đó, viên chức cao cấp DNC là Adrienne Watson lên tiếng quyết liệt hơn, đòi đình chỉ quy chế khai thông an ninh với ông Kushner - twitter tiếp theo của bà Watson là “Ông Trump không có chọn lựa nào khác là cách chức Kushner”.Ấn bản ngày 29-5 của báo International Business Times cho biết: ông Kushner và người thân góp quỹ 41,000 MK giúp ông Booker tranh cử Thượng Viện năm 2013, theo đúc kết của PoliticalMoneyLine.com.Cũng báo này tiết lộ: Kushner giúp quỹ tranh cử thị trưởng của ông Booker năm 2009 bằng 20,000 MK, theo hồ sơ tiểu bang.Ngoài ra, Politico đăng tải 1 bản tin về 1 hoạt động gây quỹ tại Manhattan do Ivanka Trump tổ chức tại tư gia.Các đồng viện DC hy vọng nghị sĩ Booker chọn lập trường nghiêm khắc hơn.