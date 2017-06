7 Dân Biểu Mỹ Lên Tiếng Đòi Nhân Quyền VN

WASHINGTON -- Nhiều dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã lên tiếng về tình hình nhân quyền Việt Nam trong dịp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ và hội kiến với Tổng Thống Donald Trump.Tổng cộng 7 dân biểu ký tên trên 2 lá thư.Lá thư đầu tiên gửi TT Trump, ký tên 6 dân biểu: DB Christopher Smith, DB Edward Royce, DB Ileana Ros-Lehtinen, DB Tom Garrett, DB Barbara Comstock, DB Alan Lowenthal.Lá thư thứ nhì gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, ký tên 2 dân biểu: DB Alan Lowenthal, DB Zoe Lofgren.Văn phòng DB Lowenthal tóm lược về 2 lá thư như sau.Nhân lúc Thủ tướng Chính phủ CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ, một số Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã gửi thư lên tiếng về tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Cụ thể là 2 lá thư đính kèm:1. Lá thư gửi đến Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi sự lên tiếng của Tổng Thống với ông Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo, điển hình qua các trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mục sư Nguyễn Công Chính, cũng như tình trạng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm Tăng Thống. Là thư được các Dân Biểu Chris Smith, Ed Royce, Alan Lowenthal, Barbara Comstock, Tom Garrett, và Ileana Ros-Lehtinen đồng ký tên.2. Lá thư thứ nhì gửi Thủ tướng Chính phủ CSVN Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng can tiệp cho trường họp sức khỏe nguy cập của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và yêu cầu chính quyền CSVN chấm dứt mọi sự đàn áp và quản thúc phi pháp của nhà cầm quyền đối với Cư sĩ Lê Công Cầu và Hòa Thượng Quảng Độ trước tình hình sức khỏe nguy cập của Ngài, cần được tự do đi lại để chữa trị. Lá thư do 2 Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal và Zoe Lofgren đồng ký tên và bản sao cũng được gửi đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.