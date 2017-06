Thuốc Lá: 40.000 Dân VN Chết/Năm

HANOI -- Hơn 40.000 người Việt Nam chết mỗi năm, vì thuốc lá.Đó là lời của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bản báo cáo mới xuất bản.Bản tin từ thông tấn TTXVN ghi rằng nhân Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2017, WHO nhấn mạnh rằng thuốc lá đang đe dọa sự phát triển của các quốc gia trên thế giới và kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm mạnh mẽ để soát thuốc lá.Các biện pháp bao gồm cấm tiếp thị và quảng cáo thuốc lá, thúc đẩy việc đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn theo chuẩn mực chung, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và thực hiện môi trường không khói thuốc ở những nơi công cộng và nơi làm việc trong nhà.Việc sử dụng thuốc lá giết chết hơn 7 triệu người mỗi năm và khiến các hộ gia đình và chính phủ tiêu tốn 1.400 tỷ USD thông qua chi phí y tế và năng suất bị mất.Giám đốc Văn phòng WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, tiến sỹ Shin Young-soo, cho biết: "Thuốc lá đe dọa tất cả chúng ta. Thuốc lá làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo, giảm năng suất kinh tế, làm mất đi nguồn thu nhập của hộ gia đình mà lẽ ra nên dùng cho thực phẩm và giáo dục, và bắt buộc nhiều người phải chi trả chi phí chữa bệnh do nó gây ra."Tiến sỹ Shin nói thêm: “Nhưng bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả, các chính phủ có thể bảo vệ tương lai của quốc gia bằng cách bảo vệ người dân khỏi các sản phẩm chết người này, đồng thời qua biện pháp tăng thuế thuốc lá, có thể tạo ra thêm nguồn thu để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, các dịch vụ xã hội khác và bảo vệ môi trường khỏi sự tàn phá do thuốc lá gây ra.”Tất cả các nước đều cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững nhằm tăng cường hòa bình và xóa nghèo.Các yếu tố chính trong chương trình nghị sự này bao gồm việc thực hiện Công ước khung của WHO về Kiểm soát thuốc lá và đến năm 2030 giảm 1/3 số tử vong do bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh tim và phổi, ung thư và tiểu đường, mà trong đó thuốc lá là một nhân tố gây bệnh đóng vai trò chính.Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 40.000 người chết do thuốc lá. Theo ước tính của WHO, con số này có thể tăng thành 70.000 trường hợp mỗi năm nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Tổn thất về kinh tế của thuốc lá ước tính hơn 24.600 tỷ đồng hay 1,17 tỷ USD mỗi năm.Tác động gây hại của thuốc lá với sức khỏe và nền kinh tế tích tụ theo thời gian, vì vậy cần phải có hành động để ngăn ngừa xu hướng tiếp tục gia tăng số tử vong do thuốc lá và những tổn thất kinh tế do nó gây ra trong những năm tới.Bản Báo cáo nói rằng chất thải thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, bao gồm chất gây ung thư của con người.Khí thải khói thuốc lá góp thêm hàng ngàn tấn chất gây ung thư, chất độc và khí nhà kính của con người vào môi trường. Và chất thải thuốc lá là loại rác thải lớn nhất trên thế giới.Khoảng 10 tỷ trong số 15 tỷ điếu thuốc lá bán ra hàng ngày được thải ra môi trường.Đầu mẩu thuốc lá chiếm tới 30-40% trong tổng số các loại rác thu dọn được tại các cuộc tổng dọn dẹp khu vực ven biển và đô thị.