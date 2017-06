TQ Bắt 3 Nhà hoạt động Điều Tra Hãng Giày Ivanka Trump; Trump Im Lặng Về Nhân Quyền TQ, Về Hãng Trump Bóc Lột Thợ TQ

SHANGHAI - 3 nhà tranh đấu lao động điều tra công ty sản xuất giày mang nhãn hiệu Ivanka Trump tại Hoa Lục đưa tới lời hô hào thương hiệu Ivana ngưng làm ăn với nhà cung cấp và nêu nghi vấn về ảnh hưởng của quyền lợi của gia đình Trump trên chính sách nhân quyền.3 nhà hoạt động mất tích hợp tác với 1 tổ chức không vị lợi Hoa Kỳ định công bố trong Tháng 6 phúc trình về luơng thấp và lạm dụng lao công học sinh.Giám đốc Li Qiang của China Labor Watch (CLW) mất liên lạc với 3 nhà điều tra từ hôm cuối tuần - biên bản của CLW phô bày các điều kiện làm việc tồi tệ tại các doanh nghiệp gia công cho các thương hiệu ngoại quốc danh tiếng từ 2 thập kỷ.3 nhà hoạt động biến mất trong lúc nhà cầm quyền ra sức trấn áp các hoạt động gọi là “đe dọa ổn định”. Các biện pháp truy bức đuợc thực hành tại Hoa Nam, là vành đai chế xuất, cũng là nơi chứng kiến các vi phạm nhân quyền, đưa tới hàng loạt đả kích về bắt bớ, ép cung, tra tấn trong nhà giam, và cuỡng bách hồi hương.Thương hiệu giày thời trang phụ nữ Ivanka là mục tiêu điều tra khác thường của CLW.Phát ngôn viên Adrienne Watson của ủy ban trung ương đảng DC (hay DNC) nói: thương hiệu Ivanka nên ngưng làm ăn tức khắc với hãng gia công và chính quyền Trump nên thách thức Beijing về thực hành nhân quyền.Ivanka và thân phụ làm chủ nhiều thương hiệu tại Hoa Lục nhưng không định tổ chức mạng luới bán lẻ hay thiết lập sự hiện diện về phát triển nhà đất.Phát ngôn viên Bạch Ốc yêu cầu nhà báo trực tiếp hỏi – thương hiệu Ivanka từ chối trả lời.Amnesty International đã lên tiếng hôm Thứ Tư, hô hào trả tự do ông Hua Haifeng và 2 đồng nghiệp. Ông Hua bị tố cáo do thám trái phép, theo lời bà Deng Guilian vợ ông.CLW hỏi công an tin tức về 3 nhà tranh đấu nhân quyền và không đuợc hồi đáp.Phóng viên không thể tiếp xúc viên chức Bộ công an và cảnh sát để hỏi.Bà Deng kể: 2 đưá con 3 tuổi và 7 tuổi luôn hỏi về cha của chúng, bà trấn an “Bố về nay mai, sẽ mua đồ chơi cho các con” – 2 bé đáp lại “Quỷ bắt bố”.