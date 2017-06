Ông Phúc Tới Mỹ, Máy Chạy Thận Dỏm...

Khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ, dồn dập nhiều tin không vui trong nước...Bản tin VOA kể rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tối thứ Ba cho biết ông sẽ ký những hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trị giá gần 15 tỉ đôla trong chuyến thăm của ông tới thủ đô Washington.“Đặc biệt Việt Nam sẽ nhập khẩu nhiều thiết bị và các dịch vụ từ Hoa Kỳ. Ngay dịp này chúng tôi sẽ ký hợp đồng n 15-17 tỉ đôla chủ yếu là từ nhập khẩu các thiết bị, dịch vụ từ Hoa Kỳ,” ông Phúc nói vào cuối bài phát biểu trong một sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức.Ông Phúc, người sẽ hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Tư trong ngày cuối cùng của chuyến thăm ba ngày đến Mỹ, không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về những thương vụ này.Trong khi đó, một hình ảnh cho thấy rằng máy chạy thận lẽ ra nên mua của Mỹ sẽ tốt hơn: Sai phạm trong mua máy chạy thận của BV Hòa Bình từng được cảnh báo...Báo Tiền Phong kể rằng liên quan vụ 7 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, từ năm 2014 Sở Y tế tỉnh này từng có kết luận cho rằng Giám đốc Bệnh viện - ông Trương Quý Dương đã có sai sót khi ký hợp đồng mua 8 máy chạy thận nhân tạo của Cty CP Dược phẩm Thiên Sơn.Năm 2005, báo Tiền Phong đã có bài “Lên chức nhờ thâm niên sai phạm, tham nhũng?”, phản ánh một số thông tin liên quan đến ông Trương Quý Dương trong việc chi tiêu công quỹ. Ông Dương từ vị trí Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Bôi lên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình; sau đó làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình.Báo Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Hàng chục người dân sống trong 7 căn nhà ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP SG đang nơm nớp lo sợ vì có thể bị kéo tuột xuống rạch Tôm bất cứ lúc nào.Đến chiều 31-5, gần chục hộ dân ở hẻm 1740 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức vẫn thấp thỏm khi thấy vết nứt dưới đường trước nhà mình.Theo ghi nhận, mặt đường bị xé toạc, xuất hiện các vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét....Báo Tuổi Trẻ cho biết rằng khi bạn du lịch Đà Lạt, coi chừng bị đánh nhập viện: Trả lại nước cốt dâu, du khách bị đánh nhập viện ở Đà Lạt...Sáng 31-5 tại Đà Lạt, du khách Trần Ngọc Bích (44 tuổi, trú tại Đồng Nai) đã bị đánh phải nhập viện kiểm tra và xác định chấn thương phần mềm sau khi mang trả lại đặc sản đã mua.Vụ việc xảy ra tại cơ sở mứt - vườn dâu đặc sản Đà Lạt Băng Như - 270 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP. Đà Lạt.Báo Thanh Niên kể chuyện Ninh Thuận: Vụ tai nạn giữa xe giường nằm và xe máy cày xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn xã Phước Ninh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.Chiều tối 31.5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh, H.Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy cày làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.Bản tin Infonet kê rằng: Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc lá, bác sĩ cũng "bó tay"...Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có một số Điều quy định riêng về nơi được phép và không được phép hút thuốc lá. Trên thực tế, theo khảo sát của phóng viên, nhiều người vẫn khá mù mờ về quy định này....Điều 11 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), khoản 1, quy định rõ địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, bao gồm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục (trừ Trường cao đẳng, đại học, học viện); Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.Bản tin Infonet ghi lời PGS Phan Thu Phương – Phó Giám đốc trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai- cho biết, rất khó để cấm người dân hút thuốc lá trong bệnh viện vì không có nhân sự để đi nhắc nhở họ. Thậm chí ngay cả bệnh nhân trong viện, dù bác sĩ cấm hút thuốc lá họ vẫn cố tìm cách ra ngoài hút trộm......Hành lang, các góc khuất của bệnh viện tràn ngập mùi khói thuốc. Bệnh viện không thể ngăn cản nổi, nếu thiếu ý thức tự giác của mỗi người.Báo Lao Động kể chuyện Thanh Hóa lũ lụt vì cán bộ: Rớt nước mắt nhìn hàng chục hecta lúa bị mất trắng do dự án... tiêu thoát lũ....Ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư chi bộ thôn Đông Cao - trần tình: “Cả thôn có 147 hộ với hơn 600 nhân khẩu với 6,9% hộ nghèo. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu trông chờ vào cây lúa. Nhưng ngày 24.5 vừa qua, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2h đồng hồ đã khiến 40ha lúa của bà con hoàn toàn mất trắng. Mất trắng như thế này, đời sống của bà con không biết sẽ ra sao?”.Trong đơn đề nghị của bà con thôn Đông Cao cũng ghi rõ: “Nguyên nhân chính không phải do thiên tai mà là do đơn vị thi công trên sông Nhơm đã chặn dòng chảy để thi công. Đặc biệt, khi xây dựng cầu Quả Cảm (nằm trên địa bàn xã Tế Thắng), đơn vị thi công đã làm đường tạm để phục vụ dân sinh nhưng hơn 1 tháng nay, cầu đã xây xong nhưng vẫn không được khơi thông nên dẫn đến tình trạng lúa bị ngập úng”.Bó tay vậy...