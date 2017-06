Mùa Hè Là Thời Gian Tuyệt Vời Để Sống Khỏe Mạnh, Năng Động, và Cai Thuốc Lá

SAN DIEGO, 06-01-2017 – Mùa hè đã đến, bây giờ là lúc bạn có thêm thời gian để vui chơi những sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn và là dịp để thực hiện một khởi đầu mới cho những ai đã sao lãng những quyết tâm của mình từ đầu năm mới. Thời tiết trở nên ấm hơn, trường học đóng cửa, và mọi người có thêm cơ hội để khẳng định lại sự quyết tâm của mình để sống một cuộc sống không bị lệ thuộc vào thuốc lá.Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn vui hưởng mùa hè bằng cách thực hiện các bước để cai thuốc lá:Hãy liệt kê tất cả những lý do khiến bạn muốn cai thuốc lá. Biết được lý do tại sao muốn cai thuốc sẽ giúp bạn duy trì động lực để hướng về mục tiêu. Hãy tưởng tượng một cuộc sống không bị lệ thuộc vào mấy điếu thuốc. Danh sách của bạn có thể bao gồm những lý do sức khỏe, những quan tâm về ngoại hình, kể cả việc mong muốn gần gũi hơn với gia đình và bạn bè, những người đã từng muốn bạn cai thuốc lá. Xem lại danh sách ấy mỗi ngày như một lời nhắc nhở.Tản bộ trong công viên. Hãy thưởng thức phong cảnh bên ngoài và không khí trong lành bằng cách tản bộ trong công viên hoặc đi bộ đường dài. Đa số các công viên không cho phép hút thuốc, nhờ đó giúp bạn cưỡng lại cơn thèm thuốc mà lại được dịp để tập thể dục rất tốt.Dành thời gian gần gũi với người hỗ trợ mình. Những người đang cố bỏ thuốc cần sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Dành thời gian tiếp xúc với những người không hút thuốc có thể giúp bạn trong những nỗ lực cai thuốc lá vĩnh viễn.Gọi cho Trung Tâm Cai Thuốc Lá. Còn một cách khác để tìm sự hỗ trợ là gọi Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, một cơ quan giúp cai thuốc lá miễn phí qua điện thoại trên toàn Hoa Kỳ dành cho người Việt.Khi đi nghỉ mát, hãy tránh những hoàn cảnh cám dỗ mình hút thuốc. Hãy lập kế hoạch và tham gia những sinh hoạt không cho phép hút thuốc. Hãy đặt phòng khách sạn không cho hút thuốc hay dùng xe thuê. Hãy tập những thói quen lành mạnh mới. Nên tránh uống rượu hoặc những hoàn cảnh cám dỗ bạn đến gần với thuốc lá.“Hãy yêu cầu sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè của bạn,” Tiến sĩ Caroline Chen, nghiên cứu viên trường Đại Học Y Khoa California, San Diego và là cựu quản lý chương trình Asian Smokers Quitline, phát biểu. “Mỗi bước đi nhỏ bé nhưng theo đúng hướng là có sự tiến bộ. Bạn có thể làm được và chúng tôi có thể giúp bạn!”Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers Quitline (ASQ). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá MIỄN PHÍ, đã được chứng minh là có hiệu nghiệm, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá nhận được những dịch vụ của chương trình ASQ đã gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công của họ.Chúng tôi khuyến khích tất cả những người Việt hút thuốc lá hãy gọi vào Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt nếu họ muốn nhận được sự giúp đỡ miễn phí. Bạn bè và người thân của những người hút thuốc cũng có thể tham gia để học hỏi cách giúp cho họ cai. Những chuyên gia Việt Nam sẵn sàng cung cấp những dịch vụ cần thiết. Những người hút thuốc có thể nhận được băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần trong khi còn hàng.Xin khuyến khích các cơ sở y tế và những thành viên khác trong cộng đồng hãy giới thiệu những người Việt hút thuốc qua mục “Web Referral” trên trang mạng của chúng tôi. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt sẽ cung cấp dịch vụ cai thuốc lá và có thể có cả băng dán miễn phí cho những người khách được giới thiệu.Xin vào trang www.asq-shop.org để đặt những tài liệu quảng cáo và những bản thông tin về việc cai thuốc lá miễn phí.Trên 10,000 người Á Châu trong 50 tiểu bang đã ghi danh vào chương trình ASQ từ năm 2012. ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bênh Tật tại Hoa Kỳ (CDC).Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm, giờ miền Đông Hoa Kỳ)- Tiếng Quảng Đông và Phổ Thông 1-800-838-8917; www.asq-chinese.org - Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564; www.asq-korean.org - Tiếng Việt 1-800-778-8440; www.asq-viet.org To learn more about ASQ in English, visit www.asiansmokersquitline.org