Binh Chủng Thiết Giáp VNCH Đại Hội Toàn Thế Giới 2017

Trong Đại Hội Toàn Thế Giới của Binh Chủng Thiết Giáo VNCH.

Westminster (Bình Sa)- - Đại Hội Binh Chủng Thiết Giáp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa toàn thế giới đã được tổ chức tại Thành Phố Westminster, Nam California với sự tham dự của hàng trăm chiến hữu Kỵ Binh và gia đình về từ khắp nơi trên thế giới. Đại hội diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017.Ngày tiền đại hội thứ Bảy ngày 27-5-2017 vào lúc 8 giờ sáng lễ đặc vòng hoa, dâng hương và cầu nguyện tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ đã long trọng diễn ra vào lúc 8 giờ sáng với sự tham dự của các Niên trưởng, các chiến hữu Thiết Giáp và gia đình. Sau đó tất cả tập trung về Nhà hàng Seafood Palace 2 số 6731 Westminster Blvd, Westminster CA 92683 để tiiến hành chương trình tiền đại hội, trong đó có tiết mục thảo luận chọn lựa đơn vị tổ chức đại hội kỳ tới.Ngày Chủ Nhật 28-5- năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều cũng tại Nhà hàng Seafood Palace 2 hơn 600 qúy Niên trưởng, chiến hữu và gia đình Thiết Giáp, các vị đại diện cộng đồng, đại diện các hội đoàn Quân binh chủng, các cơ quan truyền thông tham dự, về phần quan khách có Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, qúy vị Cố Vấn của binh chủng Thiết Giáp...Đúng 6:00 Pm, Đoàn Trống Thiên Ân đã trình diễn để chào mừng đại hội, tiếp theo lễ rước quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau đó lễ rước Tượng Phù Đổng, Thánh Tổ Binh Chủng Thiết Giáp vào vị trí hành lễ, trong lúc nầy Kỵ Binh Trần Ngọc Dương trong trang phục cổ truyền đã làm lễ niệm hương trước bàn thờ Thánh Tổ.Tiếp theo lễ tưởng niệm Cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm vừa qua đời, trong lúc nầy Niên Trưởng Lữ Chương Điền, đại diện gia đình cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm rước di ảnh lên an vị trên bàn thờ, Kỵ Binh Trần Ngọc Dương lên đọc tiểu sử của cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, sau đó các niên trưởng lên đốt nhang tưởng niệm.Tiếp tục chương trình, Ban hợp ca Binh Chủng Thiết Giáp lên hợp ca hai bản “Thiết Giáp Binh Hành Khúc” và “Chiến Xa Việt Nam”.Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng Thiết Giáp Nam California, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các vị quan khách, qúy niên trưởng, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể chiến hữu và gia đình kỵ binh về từ khắp nơi trên thế giới. Ông tiếp: “42 năm trước, khi bước chân vào các trại tù cộng sản, chắc qúy vị cũng như chúng tôi không dám mơ là sẽ có một ngày gặp lại những đồng đội cũ.Rồi sau những năm tháng tù đày, kẻ kém may mắn vẫn còn sống lây lất ở quê nhà và bị lưu đày trên chính quê hương của họ. Người may mắn hơn đã thoát khỏi gông cùm cộng sản, nhưng vẫn còn đang tha hương lưu lạc.Tuy hoàn cảnh có khác nhau. Nhưng trong tâm khảm của chúng ta vẫn đầy ắp kỷ niệm của những ngày tháng cũ, những cuộc hành quân băng đồng lội suối, những trận chiến vào sinh ra tử. Tuy có hiểm nguy, tuy có gian lao vất vả...Trong giòng suy nghĩ ấy. Đại hội năm nay với chủ đề: “Về Đơn Vị Cũ”, chúng tôi kính mời qúy vị về đây, cùng ngồi chung bàn với các chiến hữu ngày xưa, cùng chung đơn vị. Không phải ở Little Sài Gòn, không phải Westminster, không phải trên đất Mỹ mà chúng tôi đang mời qúy vị trở về hậu cứ Thiết Đoàn dự tiệc liên hoan, sau những ngày hành quân mệt nhọc.Kính chúc tất cả qúy vị luôn luôn khỏe mạnh và cùng nhau tìm lại những niềm vui.” Sau đó ông tuyên bố khai mạc đại hội.Tiếp theo lời phát biểu của Đại Tá Huỳnh Văn Tám cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Chủ tọa Đại Hội, sau lời chào mừng, cảm ơn Ông tiếp: “ Trước đây bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, chúng ta đã hiên ngang phục vụ trong binh chủng Thiết Giáp, luôn sát cánh cùng các đơn vị bạn, lập nên những chiến công hiển hách trên khắp bốn vùng chiến thuật để bảo vệ nền tự do cho Miền Nam Việt Nam.Nay chúng ta đã lớn tuổi, mỗi năm lại vắng đi một số đồng đội, thế nên được gặp lại nhau nơi đây, thật là một niềm vui, một sự may mắn cho mọi người. Trong cuộc sống no ấm ở hải ngoại, chúng ta cần quan tâm giúp đỡ những đồng đội đang sống cơ cực ở quê nhà.Bên cạnh sự hạnh phúc vì sự thành đạt của con cháu, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ nhắc nhở chúng giữ nề nếp gia đình, không quên cội nguồn, không quên sự hy sinh của cha ông, để mai sau chúng góp tay xây dựng một nước Việt Nam tân tiến, phồn thịnh trong một xã hội tự do, dân chủ...”Tiếp theo Ban tổ chức mời Thiếu Tướng Lê Minh Đảo lên phát biểu, Thiếu Tướng cảm ơn Ban tổ chức, chào mừng tất cả anh em về từ 4 Vùng Chiến Thuật, chúc tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Ông tiếp: “... Nói về sức mạnh của Binh Chủng Thiết Giáp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có quyền tự hào về binh chủng nầy. Thay mặt những cấp chỉ huy, Ông nhiệt liệt ca ngợi Binh chủng Thiết Giáp đã anh dũng trên các chiến trường khắp bốn vùng chiến thuật. Ông tiếp, chúng ta là một nước nhược tiểu, định mệnh quê hương nằm trong tay kẻ khác, vì vậy chúng ta chỉ hy vọng vào những người trẻ hôm nay, còn những thế hệ trẻ còn quê hương. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ sống mãi trong lòng chúng ta...”Tiếp theo một sĩ quan trẻ tuổi nhất trong binh chủng lên đọc thực đơn buổi tiệc.Sau đó là phần tuyên dương những chiến hữu có công trong đại hội, báo cáo tài chánh “Một chút quà cho đồng đội” của binh chủng Thiết Giáp.Buổi tiệc bắt đầu, xen lẫn chương trình có phần xổ số gây qũy.Cuối cùng ban tổ chức lên trao cờ luân lưu cho đơn vị kế tiếp lo chuẩn bị tổ chức đại hội kỳ tới. Kỳ tới sẽ tổ chức tại Tiểu Bang Florida.Trong đại hội, Ban tổ chức cũng đã cho phát hành Đặc san Kỵ Binh Số 9 Chào Mừng Đại Hội Thiết Giáp Binh năm 2017, khổ Magazine dày 200 trang với nhiều bài vở, hình ảnh và tài liệu giá trị do các cây bút trong binh chủng đóng góp, đây là một đặc san giá trị với nhiều kỷ niệm trong đời lính kỵ binh.Các chiến hữu muốn có đặc san xin liên lạc:Đoàn Kim Bảng (503) 516-8053, Email: hung_quoc@hotmail.com