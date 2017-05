Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump Chọn Hoa Lục Hay Đông Nam Á?

Reuters ngày 27/5/2017, trước chuyến công du Hoa Kỳ của Ô. Nguyễn Xuân Phúc, trong bài viết, “Việt Nam ở vào tình thế quyết định khi cân bằng ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục” (

Vietnam is in a pivotal position as it balances the US and China

) tác giả viết, “Việt Nam trở nên bồn chồn hơn nữa bởi việc Ô. Trump tiếp đón nồng hậu Ô. Tập Cận Bình mới đây để đối phó với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ô. Carl Thayer - một nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Đại Học New South Wales, Úc Châu nói rằng việc Hoa Kỳ dồn nỗ lực/gắn chặt vào vấn đề Bắc Triều Tiên khiến Việt Nam lo ngại rằng vấn đề Biển Đông có thể bỏ ngỏ. Tại Hoa Thịnh Đốn, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Katrina Adam nói rằng sự hợp tác Việt-Mỹ là thành tố mấu chốt của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.”

Vietnamese nerves were jangled further by Trump's recent coziness with Chinese President Xi Jinping in trying to tackle North Korea's nuclear program.

"The total fixation on North Korea had Vietnam quite worried that the South China Sea would be left wide open," said Carl Thayer, a Vietnam expert at Australia’s University of New South Wales. In Washington, State Department spokeswoman Katrina Adams said "the U.S.-Vietnam partnership is a critical component of U.S. foreign policy in the Asia-Pacific region