Cựu Tướng Flynn Sẽ Giao Hồ Sơ Cho UB Tình Báo Thượng Viện; Cuộc Điều Tra Hồ Sơ Nga Lan Tới Luật Sư Riêng Của Trump

WASHINGTON - Hệ thống truyền thông thời sự ABC News báo tin hôm Thứ Ba: các cuộc điều tra của QH về âm mưu gây ảnh hưởng với chu kỳ tuyển cử 2016 của viên chức Nga đã đuợc mở rộng để bao gồm luật sư riêng của TT Trump, ông Michael Cohen.Theo tường thuật của ABC News, 1 tuyên bố từ ông Cohen xác nhận ông đuợc yêu cầu cung cấp thông tin và điều trần với các nhà điều tra tại 2 Viện lập pháp.Nhưng, ông Cohen từ chối với giải thích: ngôn từ trong văn thư yêu cầu là quá rộng, không cụ thể và không thể giải đáp.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Ba cho biết rằng Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump là Michael Flynn sẽ cung cấp hồ sơ cho ủy ban tình báo Thượng Viện Hoa Kỳ như là một phần của cuộc điều tra vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, theo AP cho biết.