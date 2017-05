Thượng Nghị Sĩ McCain: TQ Là Kẻ Bắt Nạt Ở Biển Đông; Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề Nghị Tổng Thư Ký LHQ Giúp Gải Quyết Tranh Chấp Biển Đông

Tình hình Biển Đông sẽ không yên trong những ngày tháng tới, trong khi Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa và Mỹ thì quyết bảo vệ quyền tự do hàng hải và vị thế cường quốc số một ở Thái Bình Dương từ lâu nay, cộng thêm với lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ John McCain, Chủ Tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, hôm Thứ Ba tại Úc rằng “Trung Quốc hành xử như một kẻ bắt nạt khi quân sự hóa Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ ba.Bản tin VOA viết rằng, “Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hôm 30/5 chỉ trích Trung Quốc hành xử như một “kẻ bắt nạt” khi quân sự hóa Biển Đông.“Theo Reuters, ông McCain cho rằng Washington cùng các đồng minh cần phải đương đầu với hành động đó nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.“Phát biểu tại Sydney, vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arizona nói rằng Bắc Kinh đang củng cố vị thế trên toàn cầu, và ví dụ điển hình nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở Biển Đông.“Ông McCain nói rằng việc đó “vi phạm luật pháp quốc tế”. Trung Quốc lâu nay luôn phản bác cáo buộc kiểu này.”Bản tin cũng trích nhận định của thông tấn Anh Reuters về phát biểu của ông McCain như sau.“Reuters nhận định rằng phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi chỉ còn vài ngày nữa là phái đoàn từ hai nước sẽ tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore.“Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên bảy thực thể ở Biển Đông trong vòng ba năm qua, rồi sau đó xây dựng các đường băng, cầu cảng, nhà chứa máy bay và lắp đặt các thiết bị liên lạc.“Nhằm chống lại các hành động bị coi là xâm chiếm này của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải.“Mới đây, Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump quanh bãi đá Vành khăn ở Trường Sa.”Trong khi đó một bản tin khác của VNExpress hôm 31 tháng 5 nói rằng khi gặp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc tại Trụ Sở LHQ ở New York hôm 30 tháng 5, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “đề nghị Tổng Thư Ký LHQ thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông.”Bản tin VNExpress viết rằng, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật quốc tế.“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 30/5 hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại trụ sở của tổ chức ở thành phố New York, Mỹ.“Tại cuộc gặp, Thủ tướng thông báo cho Tổng Thư ký về các diễn biến gần đây ở Biển Đông và đề nghị ông Guterres ủng hộ, thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).”