TQ Xây Hệ Thống Quan Sát Biển Đông

Trung Quốc có lẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xâm chiếm biển đảo của các nước lân bang trên Biển Đông và Biển Hoa Đông để sống chung hòa bình và phát triển ổn định với cộng đồng quốc tế, mà bằng chứng cụ thể là TQ đang tiến hành kế hoạch xây dựng hệ thống quan sát rất lớn ở dưới biển có khả năng bao phủ vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFI viết rằng, “Trung Quốc có kế hoạch xây một hệ thống quan sát khổng lồ dưới nước, bao phủ vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tin của báo chí Hồng Kông ngày 29/05/2017.“Tờ South China Morning Post cho biết, với kinh phí lên tới 2 tỷ nhân dân tệ (gần 300 triệu đôla), được xây dựng trong vòng 5 năm, hệ thống quan trắc đáy biển này dự kiến cung cấp thông tin về điều kiện môi trường và các hoạt động dưới đáy biển, trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện ở cả hai vùng biển nói trên.“Theo tin của đài truyền hình CCTV, Bắc Kinh gần đây đã phê duyệt kế hoạch này. Một trung tâm dữ liệu cũng sẽ được xây dựng tại Thượng Hải để theo dõi và lưu trữ các thông tin hóa học, sinh học và địa chất thu thập được từ các hệ thống quan trắc dưới nước.”Bản tin RFI cho biết thêm rằng, “Các hệ thống quan trắc dưới biển sẽ giúp Trung Quốc đạt bước tiến trong nghiên cứu khoa học, phòng chống thiên tai, mà còn giúp bảo vệ an ninh an ninh quốc gia, theo đài CCTV.”Bản tin RFI cũng đề cập đến nhận định của báo chí Hồng Kông về vụ này như sau.“Theo nhật báo Hồng Kông, kế hoạch nói trên của Trung Quốc sẽ gây quan ngại cho các nước láng giềng vào lúc Bắc Kinh đang tiếp tục củng cố sự hiện diện dân sự và quân sự ở Biển Đông. Do bao phủ luôn cả biển Hoa Đông, hệ thống quan sát dưới biển của Trung Quốc chắc cũng sẽ gây phản ứng giận dữ từ Nhật Bản, hiện đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở vùng biển này.”Trong hình từ trang mạng của Đài RFI là Bản đồ Biển Đông có tính cách minh họa cho bản tin.