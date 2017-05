LM Nguyễn Đình Thục Bị Bao Vây

Linh Mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo xứ Song Ngọc tỉnh Nghệ An đã bị nhiều người bao vây chặn đường ông trở về giáo xứ làm cho ông phải kêu cứu vào tối ngày 30 tháng 5 năm 2017, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Linh mục Nguyễn Đình Thục đêm 30/5 lên tiếng kêu cứu khi nhiều người từ các xóm lân cận đánh kẻng và kéo tới chặn đường ông trở về giáo xứ sau khi dâng lễ. Sự việc xảy ra vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm Mỹ và nhiều tổ chức xã hội, dân biểu Mỹ đang nêu lên quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân quyền tại Việt Nam.“Theo lời kể của Lm. Nguyễn Đình Thục, khi ông đang trên đường trở về giáo xứ Song Ngọc sau khi dâng lễ ở Giáo họ Văn Thai, cách đó khoảng 3 km, thì được báo có nhiều người đang kéo đến chặn đường về của ông.“Một số người cho biết lương dân ở các xóm lân cận đang đánh kẻng báo động để kéo tới bao vây vị linh mục đang tham gia tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân thảm họa môi trường Formosa.”Bản tin VOA thuật lại lời kể của LM Thục rằng, ““Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập. Cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm gì sai trái. Tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi”.“Lm. Nguyễn Đình Thục cho biết có nhiều công an có mặt tại nơi ông bị bao vây.““Ở đây công an rất đông, mà công an không ngăn chặn hành vi này thì điều đó chứng tỏ công an đồng lõa hay chính công an kích động bạo lực?”“Bản tin VOA kết luận rằng, “Các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào các linh mục và những người khiếu kiện Formosa xảy ra giữa lúc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ, với mục tiêu tiếp cận tân chính quyền Donald Trump và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.”