Tài Xế Bị Chém, Tôm Tạp Chất, Tàu Vỏ Thép…

Lý do có vẻ như là cạnh tranh trong làng xe ôm, một tài xế bị chém… Bản tin SOHA/Tri Thức Trẻ kể chuyện ở Sài Gòn: Tài xế GrabBike bị chém nhập viện trước bến xe…Khi tài xế GrabBike đang dừng đối diện bến xe đề chờ khách thì bất ngờ bị một nam thanh niên cầm hung khí đi tới chém tới tấp. Ngày 30/5, Công an quận Bình Tân, TP.SG cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tài xế xe GrabBike dừng đối diện bến xe bị người lạ chém nhập viện trên địa bàn. Nạn nhân là anh Trần Hưng T. (SN 1988, ngụ quận 6).Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện Bạc Liêu: Chiều 29.5, Phòng 5 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an, phối hợp với Thanh tra Bộ NN-PTNT; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bạc Liêu; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang một nhóm người đang bơm tạp chất vào tôm tại cơ sở kinh doanh (ở ấp 6, xã Phong Thạnh Tây, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) do ông Bùi Văn Minh (36 tuổi) làm chủ....Ông Minh khai nhận tổ chức bơm tạp chất từ tháng 3.2017 đến nay. Hằng ngày, ông ra chợ mua bột agar (rau câu) 28.000 đồng/kg, về lấy khoảng 300 gr arga đổ nước vào nấu cho ra 40 kg thạch đặc và bơm vào 1 tấn tôm nguyên liệu. Mục đích làm tăng trọng lượng tôm khoảng 30%.Lại đau lòng chuyện té hố công trình ở Sài Gòn, theo báo Dân Trí kể: Trong lúc nô đùa cùng nhóm bạn cùng xóm, bé gái 8 tuổi không may té xuống hố sâu công trình ngập nước mưa, khi được đưa lên thì đã tử vong.Đến tối 29/5, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.SG vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Phan N. N. (SN 2009, quê tỉnh Kiên Giang) tại một hố công trình trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Bình Định với tàu cá vỏ thép nằm bờ: Nghe lời hãng, dân sẽ chết… 'Nghe lời hãng, dân sẽ chết' là khẳng định của ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - trước việc các hãng sản xuất máy tàu Hàn Quốc cố tình đổ lỗi, không đền máy mới cho ngư dân.Báo Tiền Phong kể chuyện cán bộ VN móc nối với nhà thầu Trung Quốc để chặt chém các “Dự án nghìn tỷ thua lỗ: Quả đắng sau những hợp đồng EPC”…Những dự án nghìn tỷ từng được coi là tiêu biểu với mục tiêu trở thành những đại dự án đầu tàu cho từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, với những lỗ hổng, sai phạm phát sinh từ việc ký hợp đồng, triển khai giám sát và thực hiện hợp đồng, các dự án đầu tư sau nhiều năm đã trở thành gánh nặng nợ nần và không thể đi vào hoạt động hiệu quả.Rồi tới chuyện giáo dục, trong khi thế giới không có vấn đề gì, nền giáo dục VN vẫn chưa cãi xong, theo một đề nghị trong bản tin Infonet: Bỏ biên chế trong giáo dục: Hãy tuyển dụng cán bộ quản lý như CEO.Bỏ biên chế nhà giáo, nghĩa là nhà giáo làm theo hợp đồng, dạy dở là đuổi, nghĩa là, quyền sinh sát ở hiệu trưởng. Nhưng nhiều hiệu trưởng rất dỏm, chẳng trình độ gì…Infonet nói rằng không ít giáo viên cảm thấy lo lắng, bất an cho tương lai, khi quyền tuyển dụng nằm hoàn toàn trong tay hiệu trưởng. Một giáo viên ở TP.SG chia sẻ, cô biết nhiều giáo viên có năng lực, có tâm huyết nhưng chỉ vì có dám ý kiến khác với hiệu trưởng nên bị gây khó dễ trong công việc, bị cản trở đủ điều.Có người phải tự động động xin nghỉ vì bị chèn ép quá mức. Nếu hiệu trưởng nắm thêm quyền “hợp đồng” trong tay thì rất có thể, những giáo viên giỏi sẽ bị loại đầu tiên.Báo Hà Nội Mới ghi về thống kê: Gần 3.500 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2017.Theo tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-5-2017), cả nước xảy ra 8.023 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.496 người, bị thương 6.588 người.Xã hội mình nhiều chuyện lo nghĩ vậy…