Lễ Bàn Giao Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long

Trong lễ bàn giao Hội Trưởng Hội Án Hữu Hải Quân Cửu Long.

Westminster (Bình Sa)- - Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức lễ bàn giao chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2017-2019 đã được long rọng tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, tham dự buổi lễ có hằng trăm các Niên trưởng, các chiến hữu Hải Quân Cửu Long và gia đình, ngoài ra còn có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các hội đoàn thuộc các quân binh chủng bạn, các cơ quan truyền thông.Chủ tọa buổi lễ, Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân,Điều hợp chương trình buổi lễ HQ. Đinh Hoàng Cảnh, HQ. Vũ Đình Thọ, HQ. Nguyễn Văn Cửu.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do Sĩ Quan Nghi Lễ Lê Hùng Quyền điều khiễn, Tiếp theo Lễ trao kiếm chỉ huy, Ban tổ chức mời cựu Hội Trưởng Trương Văn Song và Tân Hội Trưởng Phạm Lăng tiến lên sân khấu, tiếp theo Ban tổ chức mời vị Sĩ Quan Chủ Tọa buổi lễ Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân cùng lên sân khấu, nghi thức trao kiếm do HQ. Vũ Đình Thọ điều hợp, trong lúc nầy cựu Hội Trưởng Trương Văn Song trao kiếm cho vị Sĩ Quan Chủ Tọa, Sĩ Quan Chủ Tọa trao kiếm cho Tân Hội Trưởng Phạm Lăng, trong lúc nầy Tân Hội trưởng chào kiếm, trình kiếm và cho vào võ kiếm.Tiếp theo Huấn Từ của vị Sĩ Quan Chủ Tọa, HQ. Đại Tá Nguyễn Hưũ Xuân, mở đầu ông cảm ơn Ban tổ chức, thay mặt Đề Đốc Trần Văn Chơn và qúy vị Niên Trưởng Hải Quân, cảm ơn cựu Hội trưởng Trương Văn Song trong 4 năm qua đã hoàn thành tốt đẹp công tác, được bạn bè qúy mến.Ngưởng mộ chiến hữu Phạm Lăng, Tân Hội Trưởng, chúc tân hội trưởng sẽ gặt hái được nhiều thành qủa tốt đẹp, lái con thuyền Cửu Long đến bến bờ thương yêu, thông cảm.Sau đó cựu Hội Trưởng trương Văn Song có đôi lời tạ từ, ông cho biết: “Trong 4 năm với những thành qủa có được là nhờ vào sự giúp đở của qúy niên trưởng, Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Cố Vấn, Đinh Hoàng Cảnh, Phạm Văn Lâm qúy chiến hữu trong Ban Chấp Hành. Nhưng không làm sao tránh khỏi những sơ sót, xin qúy Niên trưởng, qúy chiến hữu niệm tình thông cảm cho.Tiếp theo Tân Hội Trưởng lên có đôi lời cùng qúy Niên trưởng, qúy chiến hữu, đầu tiên ông tự giới thiệu: “Tôi Phạm Lăng, Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Khóa 25 báo cáo Thượng Phiên Hải Hành Hải Quân Cửu Long 2017-2019” ông mong qúy Niên trưởng, qúy chiến hữu tiếp tục hổ trọ cho ông để ông hoàn thành trách nhiệm của hội trong thời gian tới. Sau đó ông giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành Hội gồm có: Hội Trưởng, Phạm Lăng; Phó Nội Vụ kiêm Tổng Thư Ký, Vũ Đình Tho; Thủ Quỹ, Trương Văn Song; Trưởng Ban Nghi Lễ: Nguyễn Đức Châu và Phó Ban, Thái Văn; TB Văn Nghệ, Nguyễn Văn Cửu, Ngọc Dung và ông Quang; TB Xã Hội, Đặng Thành Long; TB Kế Hoạch, Trần Xuân Tiên; TB Báo Chí, Hải Đăng…...Sau phần nghi thức hành chánh, tiếp theo là phần sinh hoạt nội bộ. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người nhập tiệc, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em nghệ sĩ trong hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long trình diễn.