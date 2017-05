Mỹ Tính Mở Rộng Lệnh Cấm Mang Laptop Lên Máy Bay

Khoảng cuối tháng 05/2017, theo John Kelly, Giám đốc Cục An ninh nội địa Mỹ cho biết, Mỹ có thể sẽ ban hành lệnh cấm mang laptop lên tất cả các chuyến bay đi và đến quốc gia này, nhằm tăng cường an ninh trước các mối đe dọa tiềm ẩn.Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Fox News Sunday, ông Kelly cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch nâng vấn đề an ninh hàng không lên mức cao hơn, bao gồm cả việc kiểm tra chặt chẽ các vật dụng được mang lên máy bay.Hồi tháng 03/2017, chính phủ Mỹ đã áp đặt những hạn chế với các thiết bị điện tử cỡ lớn trên máy bay thuộc những chuyến bay tới Mỹ từ 10 sân bay lớn trên thế giới, bao gồm Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhận định: “Những kẻ khủng bố luôn bị ám ảnh với ý tưởng đánh bom máy bay trong khi bay, đặc biệt là các máy bay của Mỹ và những chuyến bay có nhiều người Mỹ”Động thái mới là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng không quy mô lớn, nhằm chống lại một mối đe dọa thực sự phức tạp. Tuy nhiên, ông John Kelly vẫn chưa công bố thời điểm lệnh cấm bắt đầu được áp dụng. Ông cho biết: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi các vấn đề tình báo và đang trong quá trình xác định vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ nâng cao an ninh hàng không nói chung lên mức cao hơn so với hiện tại”.Trong khi đó, các hàng hãng không e ngại rằng lệnh cấm rộng rãi với laptop có thể làm giảm nhu cầu của khách hàng. Nhưng an toàn vẫn được ưu tiên quan trọng hơn, không có hãng hàng không nào muốn có sự cố xảy ra trên máy bay của mình. Oscar Munoz,CEO của United Airlines chia sẻ: “Chúng ta phải tuân thủ mọi lệnh cấm nếu chúng được ban hành”.Bên cạnh lệnh cấm mang laptop, Mỹ cũng sẽ tăng cường kiểm tra hành lý xách tay nhằm phát hiện ra các vật dụng có vấn đề trong những chiếc vali được nhồi chặt hay không. Để tránh phải trả phí cho hành lý ký gửi, mọi người thường nhồi nhét quá mức vào chiếc vali xách tay khiến nhân viên khó kiểm tra hơn.Dự kiến, Cục An toàn Giao thông Hoa Kỳ sẽ tiến hành thử nghiệm một số phương pháp kiểm tra mới tại một vài sân bay, bao gồm việc yêu cầu hàng khách gỡ bỏ các vật dụng bổ sung ra khỏi hành lý xách tay để kiểm tra riêng. Khi được hỏi rằng liệu chính phủ có mở rộng các phương pháp kiểm tra mới ra toàn bộ quốc gia không, ông Kelly nói: “Có thể và nhiều khả năng chúng tôi sẽ làm vậy”.Theo: Nguoivietphone.com