Cựu PTT Biden: Dân Chủ Bỏ Lơ Hoàn Cảnh Dân Trung Lưu

LYNDHURST, New Jersey - Cựu PTT Joe Biden nêu nghi vấn về chiến luợc củc đảng DC vì đã không lên tiếng đủ về các uớc vọng và lo ngại của giai cấp trung lưu – lên tiếng trong 1 buổi tiếp xúc cử tri hôm chủ nhật, ông Biden lên án các nhà lập pháp cùng đảng DC giữ im lặng trước cuộc tranh đấu của dân trung lưu.Ông Biden tuyên bố với cộng đồng Lyndhurst: vì cuộc vận động tranh cử tiêu cực của ứng viên tỉ phú Trump, chúng ta đã nghe đuợc bao nhiêu về người thợ làm việc tại dây chuyền sản xuất với mức luơng 50,000 và vợ làm bồi bàn lãnh luơng 28,000 – lợi tức của gia đình 78000 gồm 2 đứa trẻ đi học là không đủ.Ông Biden đáp xe điện từ Delaware hôm chủ nhật để giúp sức ứng viên tranh cử chức thống đốc New Jersey, là cựu ĐS Phil Murphy đuợc TT Obama giao trọng trách ĐS Hoa Kỳ tại Berlin.Kết quả thăm dò của trường Qunnipiac ghi: 50% cử tri ủng hộ ông Murphy trong khi phe chọn ứng viên CH Kim Guadagno chiếm 25%.Ông Biden cả quyết cựu ĐS Murphy có thể là đại diện của Hoa Kỳ hiệu quả hơn ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO.Trươc buổi tiếp xúc tại Lyndhurt, ban vận động của ứng viên Murphy đã phân phát cho cảm tình viên áo T-shirt in dòng chữ “Stop Trump”.