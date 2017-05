Phúc Tới Mỹ, Sẽ Gặp Trump: Dân VN Kêu Gọi Biểu Tình Lớn

** Cộng Đồng Việt Nam

NEW YORK -- Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York hôm Thứ Hai 29/5/2017, bắt đầu thăm Mỹ.Không thấy có quan chức lớn nào của Hoa Kỳ ra đón.Các báo Việt Nam chỉ nói là có Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đón Thủ tướng tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, vào khoảng 8h sáng ngày 29/5.Theo Vietnam Plus, đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga và nhiều quan chức khác.Nhiều cuộc biểu tình đang chuẩn bị tổ chức khi ông Phúc tới Bạch Ốc họp với Tổng Thống Trump.Nhà hoạt động cộng đồng BMH đã gửi Thư Mời của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia viết:“Nguyễn Xuân Phúc và đồng bọn, những tên cộng sản Việt Nam sẽ đến Hoa Kỳ, và sẽ có mặt tại Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017. Để phản đối sự có mặt của tên Nguyễn Xuân Phúc và bè lũ, đồng thời tố cáo tội ác của bọn cộng sản, đang hàng ngày, liên tục chà đạp nhân quyền, tự do, tôn giáo, đàn áp, tù đày và giết hại đồng bào vô tội, cùng bày tỏ quyết tâm ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà…Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, phối hợp với các Cộng Đồng bạn, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Công Viên Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc vào lúc 10 giờ sáng, ngày Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017.Ban Tổ Chức dự trù sẽ có xe coach buses với đủ tiện nghị, đón Quý đồng hương tham dự biểu tình và trở về, theo địa điểm và giờ dưới đây:1.- Maryland: Holy Cross Lutheran Church6905 Greenbelt Rd.Greenbelt, MD 20770** Xe buses sẽ khởi hành tại đây vào lúc: 9:00 A.M.** Xe của Quý Vị đậu tại parking lot của hãng xe bus. An toàn.2.- Virginia: Trung Tâm Thương Mại Eden6751 Wilson Blvd.Falls Church, VA 22042** Xe buses sẽ khởi hành tại đây, đi vào Tòa Bạch Ốc lúc: 10:00 A.M.** Xe của của Quý Vị đâu gần cây xăng B.P.** Tùy theo diễn tiến, giờ giấc có thể thay đổi, hầu giúp Cuộc Biểu Tình đạt được kết quả..Vì thế xin Quý Vị thông cảm, và theo dõi Thông Báo / Tin Cập Nhật của Ban Tổ Chức. Cảm tạ.** Trở về sau khi cuộc biểu tình kết thúc.** Ban Tổ Chức có thức ăn trưa nhẹ, và nước uống.** Nếu Quý vị dùng phương tiện tự túc, xin theo địa chỉ ở dưới:Lafayette Square ParkPennsylvania Ave. NW & 16th. Street N.W,Washington, D.C 20001Thưa Quý Vị dự báo cho biết ngày Thứ Tư, 31 tháng 5, thời tiết tốt, không mưa, nắng ấm, thuận tiện cho Quý Vị tham dự Biểu Tình.Vì quê hương Việt Nam, vì đồng bào ruột thịt thân yêu thống khổ tại quê nhà, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, và Ban Tổ Chức, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác và trực tiếp tham dự Cuộc Biểu Tình của Quý Vị từ khắp mọi nơi, đặc biệt đồng hương hiện đang cư ngụ trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận…Một số Cộng Đồng Bạn trong vùng Đông Bắc, và Miền Trung Hoa Kỳ, đã nhanh chóng thông báo sẽ tham dự cuộc Biểu Tình. Mong mỏi được sự hưởng ứng nồng nhiệt, và tham dự đông đảo của Quý Vị.Nếu có câu hỏi hay góp ý liên quan đến cuộc Biểu Tình, xin Quý Vị vui lòng gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào: 301-741-5834Những sự giúp đỡ, đóng góp quý báu và hết sức cần thiết do hảo tâm của Quý Vị, dành cho Cộng Đồng, và Cuộc Biểu Tình, xin vui lòng gởi về: