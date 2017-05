Tunisia: Trùm ISIS Âm Mưu nổ Tháng Chay Ramadan Bị Hạ

TUNIS - Lực luợng an ninh Tunisia diệt 1 thủ lãnh ISIS hồi đêm chủ nhật gần biên giới Algeria – thủ lãnh ISIS không nêu tên trong bản tin của Bộ nội vụ đang mưu toan tấn công khủng bố trong tháng chay Ramadan của Hồi Giáo.Tên này là đối tượng trong 11 lệnh bắt của toà án. Phát ngôn viên Bộ tư pháp tiết lộ qua đài phát thanh: thủ lãnh là công dân Tunisia sinh năm 1997 đuợc biết với tên Houssem Tlithi.Y là nghi can đào tẩu từ 2014, lẩn quất tại vùng núi Calloum, nơi có căn cứ của ISIS.Núi Chambi gần đó là nơi 15 binh sĩ hy sinh trong trận đánh lớn nhất của ISIS năm 2014.Trong trận đột kích tại biên giới, lực luợng an ninh Tunisia cũng bắt 1 jihadist bị thương, tịch thu 1 số vũ khí đạn duợc. Tháng Ramdan bắt đầu hôm Thứ Bảy.