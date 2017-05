Tình Báo Anh Xem Lại Cách Đáp Ứng Tin Mật Báo

LONDON - Cơ quan tình báo MI-5 vừa mở cuộc điều tra về các báo động từ công chúng về Salman Abedi, là quyết tử tiềm ẩn sẵn sàng tấn công khủng bố sân vận động Manchester. MI-5 đuợc báo động 3 lần về lập trường cực đoan của tên này trước vụ nổ bom tối Thứ Hai tuần trước. Bộ trưởng nội vụ Amber Rudd nói: duyệt lại tiến trình khai thác tin mật báo là đúng định hướng.Mặt khác, 1 nghi can 23 tuổi vừa bị bắt vào luc rạng sáng Thứ Hai tại Shoreham-by-Sea trong vùng West Sussex – trong đêm, cảnh sát thực hành trát toà trong việc khám xét 1 số địa chỉ tại Whalley Range thuộc vung Manchester và Chester. Tổng cộng 14 người bị bắt để điều tra về vụ nổ bom tại Manchester Arena, gồm 2 người 19 tuổi và 25 tuổi bị bắt hôm chủ nhật.Trước đây, viên chức MI-5 từng xác nhận Abedi có tên trong nhóm cựu đối tượng theo dõi mà cac cơ quan an ninh tiếp tục xem xét.Abedi là công dân gốc Libya chào đời tại Manchester – BBC cho biết khi 16 tuổi Abedi đã đấu lý với cha về chế độ độc tài Gadhafy tại Libya trong những ngày nghỉ học.Cảnh sát vùng Manchester hô hào công chúng cung cấp thông tin về Abedi từ hôm 18-5, là khi y trở về UK sau chuyến đi Trung Đông. Bộ trưởng Rudd khẳng định: chính quyền không bao giờ coi nhẹ mối đe dọa của khủng bố.Chuơng 7 của Terrorism Act 2000 giao quyền cho cảnh sát tìm bắt nghi can khủng bố tại phi truờng, thương cảng, bến xe điện, đuợc phép tra xét các vật dụng điện tử như máy điện toán xách tay và điện thoại di động – cảnh sát cũng đuợc phép thu giữ tài liệu để tìm hiểu.Nhà chức trach UK cho biết cuộc điều tra đang tiến triển tốt đẹp.Cuộc truy điệu nạn nhân khủng bố tại Great Manchester Run hôm chủ nhật thu hút hàng chục ngàn người – sau 1 phút mặc niệm, công chúng hò reo hoan nghênh các đơn vị khẩn cấp.