Bộ Trưởng Nội Vụ Rudd: Anh Là Đối Tác Tích Cực Của Đức

LONDON - Đáp lại tuyên bố của Thủ Tướng Đức theo đó các đồng minh Âu Tây chớ trông chờ Hoa Kỳ, bộ trưởng nội vụ Amber Rudd của UK khẳng định: Berlin có thể tin cậy London như là đối tác tích cực - bà Rudd tuyên bố qua làn sóng phát thanh của BBC: khi chúng tôi bắt đầu thương luợng Brexit, chúng tôi có thể bảo đảm Đức và các thành viên EU vai trò đối tác mạnh của UK về an ninh quốc phòng, và cả về mậu dịch như chúng tôi hy vọng.Sau khi dự hội nghị G-7 có mặt TT Trump lần đầu tiên, Thủ Tướng Angela Merkel tuyên bố hôm chủ nhật tại miền nam “Thời kỳ mà chúng ta có thể trông cậy người khác đã qua – người Âu phải tự chủ về số phận của mình”.Phát biểu của bộ trưởng Rudd đưa tới phản ứng từ 2 đảng nhỏ là đảng DC Tự Do và đảng Độc Lập (hay UKIP).Lãnh tụ Tim Farron của đảng DC Tự Do tuyên bố: Thủ Tướng May là đồng minh của TT Trump, lời bình như thế của bà là không tránh khỏi – ông Farron nhấn mạnh: đảng DC Tự Do có thể thay đổi tương lai của UK, tránh đuợc Brexit.Về phiá UK, phát ngôn viên nói: lệ thuộc lẫn nhau không có nghĩa là UK bị Thủ Tướng Merkel từ bỏ, mà là làm mọi việc đúng hướng, vì đất nước và vì cộng đồng thế giới.