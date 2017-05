Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hội ÁI Hữu Cựu SVSQ/TB/TD Oregon

Trong buổi lễ.

Nếu em không là người yêu của lính

Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh

Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng

Và giữa chốn muôn trùng

Ai viết tên em lên tay súng

…

Nếu em không là người yêu của lính

Ai đem cánh hoa rừng về tặng em

Ai băng gió sương cho em đợi chờ

Và những lúc anh về

Ai kể chuyện đời lính em nghe.

Ngày 27 tháng 5 vừa qua, một ngày nắng đẹp, các hội đoàn của cộng đồng Oregon và Vancouver, Washington lại nhộn nhịp tập họp chào đón lễ Mừng Kỷ Niệm 5 Năm Ngày Thành Lập hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TD Oregon Và Vùng Phụ Cận tại hội trường Hollywood Senior Center, Northeast Portland.Cách đây 5 năm, vượt nhiều hoàn cảnh khó khăn và trở ngại buổi ban đầu, một nhóm cựu SVSQ/TB/TĐ Oregon đã quyết tâm và quyết định thành lập Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ. Bằng lập trường quốc gia, dân tộc, với niềm hãnh diện chung của những thanh niên đã cống hiến đời mình để bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu và tự do. Bằng tinh thần đồng môn và mục đích tương trợ, ái hữu, giúp đỡ nhau; đồng thời liên kết các con em thành một khối đồng nhất với tinh thần Cư An Tư Nguy. Trải qua thời gian ngắn ngủi 5 năm qua, hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ Oregon luôn luôn cố gắng phát triển không ngừng về mọi mặt, đem lại nhiều thành quả thiết thực, thể hiện tình ái hữu trong gia đình Cư An Tư Nguy cũng như có các sinh hoạt phối hợp cùng các hội đoàn, giúp cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Oregon và Vùng Phụ Cận lớn mạnh.Sau nhiều thiết kế, tập dợt, thơ mời, ngày “N” đã đến. Từ sáng sớm, anh Hội trưởng Minh, Ban Tổ Chức, Alpha Phương, Thùy, Chiêu, Tố, Thơ, Hưởng, Quang và các ban ngành, đã có mặt tại hội trường, sắp xếp, chuẩn bị mọi việc. Bảng Chào Mừng Quan Khách, Bàn thờ Tổ Quốc, toán Quốc, Quân Kỳ, sân khấu với biểu ngữ Kỷ Niệm Lần Thứ 5 Ngày Thành Lập được trang trí đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của họa sĩ Hưởng. Với bàn tay dịu dàng, các phu nhân Thủ Đức bận rộn, sắp xếp các món ăn ngon lành cho quan khách. Các cựu SVSQ hiện diện trong quân phục tiểu lễ trang trọng. Các phu nhân Thủ Đức trong bộ áo dài xanh yêu kiều. Toán Quốc và Quân Kỳ sẵn sàng… Bánh Sinh Nhật 5 Năm Ngày Thành Lập Hội đợi chờ… Nơi bàn tiếp tân, ái nữ khả ái Mỹ Châu của anh Thơ, và chị Khuê Các sẵn sàng đón khách…12 giờ trưa, quan khách bắt đầu xuất hiện. Có các đại diện của Cộng Đồng Salem, Cộng Đồng Người Việt Oregon (ông Từ Đức Tháo), Cộng Đồng Người Việt Clark County, WA (ông Uông Phát), hội Người Việt Cao Niên (ông Nguyễn Phú), hội Quân Cán Chính (ông Đoàn Kim Bảng), hội Võ Bị Đà Lạt (ông Phạm Công Thành), hội Hải Quân (ông Phạm Quốc Nam), hội Chiến Tranh Chính Trị (ông Nguyễn Lương Tâm), hội Thủy Quân Lục Chiến Oregon (các ông Kiệt, Thành, Nhân), đại diện hội Cao Đài, và một số cá nhân, cựu quân nhân các binh chủng khác (Trung Tá Phan Văn Phúc/Pháo Binh SĐ1, Trung Tá Nguyễn Ái Quốc/Chi Khu An Lộc…), các cựu cán bộ và nhân viên chính quyền VNCH, quý thân hữu, đồng hương và gia đình. Một trong những khách ngoài tiểu bang có gia đình anh Nguyễn Khoát Hải từ Auburn, Washington. Khách Hoa Kỳ có bà giám đốc Trung Tâm Cao Niên Amber và ông Ernie. Hội trường đông vui. Các bàn đầy quan khách. Chủ khách hòa hợp ngồi lẫn lộn chia vui khoảng 150 người. Đại diện hãng truyền thông SBTN (anh Lê Quang Trung) và Cộng Đồng VNCO (chị Mary Nguyễn) cũng có mặt, theo dõi và thu hình ảnh, video buổi lễ.Alpha Đỗ Quang Thùy, M.C. (Master of Ceremonies) mở lời chào mừng quan khách và giới thiệu chương trình. Lễ rước Quốc và Quân Kỳ nghiêm chỉnh được điều khiển bởi Alpha Hoàng Tiến Phương, Trưởng Ban Tổ Chức (Director of Ceremonies). Lễ chào cờ Việt Nam và Hoa Kỳ đầy trang nghiêm. Lời quốc ca Việt Nam thân yêu vang vọng hội trường và trong tim người tham dự. Kế tiếp là Phút Mặc Niệm để tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân đã có công dựng nước và bảo vệ đất nước, những tử sĩ hy sinh và đồng bào thiệt mạng trên đường tìm tự do. Đặc biệt là để toàn thể hội Ái Hữu tỏ lòng thương nhớ hai hội viên thân thương Trần Hợp Mỹ và Lê Xuân Nham đã qua đời trong năm vừa qua.Sau phần tiễn Quốc và Quân Kỳ, Trưởng Ban Tổ Chức, Alpha Phương giới thiệu các quan khách. Kế tiếp, anh Hội Trưởng Trần Hồng Minh chào đón và cám ơn các quan khách đã đến tham dự buổi lễ. Anh cũng chia xẻ những ưu tư về tình hình đất nước suy yếu và hiện trạng người dân không có tự do, còn chịu nhiều đói khổ dưới chế độ độc tài, vô nhân của Cộng Sản Việt Nam. Và đặc biệt là cái gọi là “Thỏa Hiệp Thành Đô năm 1990” do chúng ký kết để dâng nước cho Trung Cộng vào năm 2020 sắp tới. Anh Hội Trưởng khuyến khích 51 hội viên hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ, cộng đồng người Việt Quốc Gia Oregon và Washington hãy đoàn kết, tham gia chống Cộng Sản Việt Nam. Anh nói hãy tiếp tục cho các cộng đồng cư dân các nơi này và con em hậu duệ của chúng ta biết rõ âm mưu bán nước cùa Cộng sản Việt Nam và âm mưu thôn tính Việt Nam của Cộng Sản Trung Quốc.Trong phần phát biểu của quan khách, ông Từ Đức Tháo, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Oregon tỏ lời cảm ơn và cảm thấy vinh dự được mời tham dự lễ thành lâp hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ Oregon, một hội đoàn đang lớn mạnh và tích cực tham gia các công tác của cộng đồng. Ông cầu chúc hội luôn vững mạnh và có một buổi tiệc kỷ niệm vui tươi. Ông kêu gọi hội viên và quan khách hiện diện hãy tham dự công tác làm xe hoa và tham dự diễn hành ngày hội Hoa Hồng của thành phố Portland sắp tới.Ông Đoàn Kim Bảng, chủ tịch hội Quân Cán Chính Oregon, cảm thấy hãnh diện là một chiến sĩ QLVNCH. Ông vui mừng thấy tinh thần đoàn kết, tương thân được thể hiện qua các hội viên hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ. Ông kêu gọi hãy phát triển tinh thần huynh đệ chi binh cả với các quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Ông khuyến khích các quân cán chính VNCH hãy đáp lời mời tham dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào ngày Memorial Day, thứ hai, ngày 29 tháng 5 tại Vancouver, Washington, từ 11:00am đến 1:00pm. Người tham dự có thể tập trung tại nhà ông lúc 10:00am để cùng đi cho thuận tiện. Ông cũng kêu gọi hãy tham dự lễ Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 của VNCH - với sự có mặt của các hậu duệ của các cựu quân nhân QLVNCH – sẽ được hội Quân Cán Chính tổ chức lúc 6:00pm ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại nhà hàng HK Café, SE Portland. “Yêu lính, thương lính, hãy đến với lính,” ông nói.Bắt đầu chương trình văn nghệ giúp vui là bài hát “Lá Cờ Thiêng”, hợp ca bởi toàn ban Văn Nghệ gia đình Cư An Tư Nguy do Alpha Trưởng Ban Văn Nghệ Đàm Mạnh Chiêu điều khiển. Các phu nhân Thủ Đức áo dài xanh cùng các người chồng thân thương trong quân phục tiểu lễ đồng ca vang “Tổ Quốc ơi, Quê Hương ơi, Cờ vàng ơi, Mẹ Viêt Nam ơi…”Anh Hội Trưởng Minh, Alpha Trưởng Ban Tổ Chức Phương, và hai đại diện cộng đồng cắt bánh Sinh Nhật kỷ niệm 5 Năm Thành Lập. Tiếp theo là phần giới thiệu quà tặng Đặc San Thủ Đức 2017 kỷ niệm 5 Năm. Đặc San này là biểu tượng của sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, và kết quả của các cố gắng của tất cả hội viên, thân hữu, và các đồng môn Thủ Đức gần xa. Ban Biên Tập chân thành cám ơn nhiệt tình, sự trợ giúp, và cộng tác bài vở của mọi người.Tiếp tục chương trình văn nghệ là bản hợp ca vui tươi thân thuộc “Thủ Đức Hành Khúc” của nhạc sĩ Hoàng Thanh. Tiếp theo là giọng ca truyền cảm của chị Trương Cúc, một phu nhân Thủ Đức, trong bản “Bốn Ngả Đường Quê Hương”. Giọng ca chị chùng xuống, và tim tôi thổn thức khi chị chấm dứt bài hát với câu “Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nước Việt thanh bình.” Phải lắm, chị rất đúng! Mọi người Việt, Nam, Trung, Bắc đều mơ ước thanh bình, tư do, ấm no, hạnh phúc. Thầm hờn trách một tập đoàn xâm lược, tay sai của Cộng Sản Quốc Tế, gieo chiến tranh và tang thương máu lửa trên mảnh đất quê hương tự do thân yêu miền Nam Việt Nam của chúng ta.Quan khách dự tiệc trưa nhẹ do tài gia chánh, nấu nướng của các phu nhân Thủ Đức. Những món ăn được trưng bày gọn gàng, ngăn nắp trong các khay đồ ăn bởi các bàn tay khéo léo của các phu nhân trên bàn thực phẩm cho mọi người thưởng thức. Trong lúc thưởng thức những món ăn ngon miệng, ban văn nghệ tiếp tục giúp vui mọi người qua nhiều bản nhạc ca tụng sự hy sinh cao cả, diễn tả ước vọng, tâm trạng, tình yêu quê hương, mẹ hiền, vợ hiền, hay người tình của người lính chiến.Nào là Huyền Sử Người Mang Tên Quốc, Đường Xưa Lối Cũ, Biển Mặn, Việt Nam Ơi Ngày Vui Đã Tới, Mãi Mãi Bên Em, Ai Trở Về Xứ Việt, Thư Cho Vợ Hiền, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Bông Cỏ May, Gió Về Miền Xuôi, Trúc Đào, Nắng Chiều, Tình Em Biển Rộng Sông Dài, Sắc Hoa Màu Nhớ, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Giọt Buồn Không Tên, Mầu Kỷ Niệm, Đoàn Người Lữ Thứ. Bầu, và gánh ban Văn Nghệ Cư An Tư Nguy tiếp tục trổ tài. Thật phục tài điều khiển của Trưởng Ban Văn Nghệ Alpha Chiêu, nhạc sĩ không quân Liêm, các giọng ca truyền cảm của các hội viên và phu nhân Thủ Đức. Các cô, các bà thật đa tài, đa năng! Cám ơn các phu nhân nhiều.Chương trình giúp vui thêm hứng khởi với sự tham dự của ca sĩ Lệ Hải, và khi vài quan khách lên trình diễn. Mọi người tham dự buổi lễ thật vui vẻ và chúc mừng hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ nhiều phát triển và thành công trong tương lai. Hội Ái Hữu trân trọng báo cáo đã nhận được tổng cộng US$1,380.00 (một ngàn ba trăm tám chục đô la tiền ủng hộ khi buổi lễ kết thúc lúc 3:45pm.Mọi người vui vẻ ra về. Trong nắng ấm, vẳng đâu đây tiếng hát của cô Tuyết Lan:Một bản nhạc tình đầy thơ mộng. Cho các chiến sĩ Quân Lực VNCH, cho những người ra đi Bảo Quốc An Dân, chiến đấu cho Tổ Quốc Việt Nam và Tự Do, cho những SVSQ Cư An Tư Nguy một thời chinh chiến. Và cho các chiến hữu đã ra đi vĩnh viễn.Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TD Oregon và Vùng Phụ Cận chân thành cảm tạ tất cả các quan khách, hội viên, thân hữu, đồng hương đã dành thời giờ đến tham dự, ủng hộ và chúc mừng trong ngày vui lễ 5 Năm Thành Lập Hội.Ngày 28 tháng 5 Năm 2017Phan Anh ThiPortland, Oregon, USA