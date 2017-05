Memorial Day Và Người Việt

Memorial Day hay Ngày Chiến sĩ Trận Vong ở Mỹ năm nay 2017 nhằm ngày Thứ Hai 29 tháng 5 năm 2017. Tại Little Saigon là địa danh tại Mỹ, nơi có một cộng đồng người Việt đông nhứt Mỹ, tức đông nhứt thế giới chỉ sau cộng đồng người dân Việt trong nước nhà Việt Nam, thân thương gọi là thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại. Nhơn ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong Mỹ, “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với các đoàn thể trong cộng đồng để cùng tổ chức: “Lễ Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, Và Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam Và Hoa Kỳ, vào lúc 6:00 giờ chiều,Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14199 All American Way, Westminster, California.” Và “mời quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đoàn thể và tổ chức, cùng tất cả đồng bào đến tham dự”.Nhơn ngày này, người Mỹ không thể không nhớ tới những hy sinh tinh thần và vật chất vĩ đại của những nam nữ quân nhân Mỹ phục vụ cho Tổ Quốc. Và những con số khó khổ kinh hồn của những quân nhân Mỹ đã tử trận, bị thương tật thể chất hoặc tinh thần. Nếu tính trong thời gian từ cuộc khủng bố 911, ngày 11/09/2001 tới giờ, khoảng 1% dân số Mỹ đang phục vụ cho Tổ Quốc Mỹ, trong quân lực Mỹ. Nhân dân và chánh quyền Mỹ nhớ ơn Quân Lực Mỹ, thường dán khẩu hiệu “Support Our Troop” và làm lễ nhớ ơn Veterans Day và lễ tưởng niệm Memorial Day. Nhưng nhìn lại cuộc sống khó khổ của cựu quân nhân, thương binh, tử sĩ Mỹ, mỗi một người Mỹ chánh trực cảm thấy cần phải làm cái gì thiết thực hơn những “thank you” ấy.Tội nghiệp lắm, những cựu quân nhân, thương binh, tử sĩ và gia đình trong xã hội Mỹ thừa mứa vật chất và tiện nghi. Tài liệu thăm dò của Wounded Warrior Projects 2015 Alumni đáng tin cậy cho biết, mỗi ngày cứ trong 22 anh chị em gốc quân nhân ấy thì có 1 người tự tử. Chiến tranh Iraq và Afghanistan đem lại hậu chứng nguy hại lớn nhứt. It nhứt 2/3 số quân nhân tham chiến về không tránh được hậu chứng này. 2 triệu 700 ngàn quân nhân Mỹ tham chiến ở hai nước ấy, có 970.000 người bi chấn thương tinh thần và vật chất.Các buổi lễ rũ cờ, kèn trống, diễn văn chỉ giúp cho những người làm truyền thông và chánh trị. Chớ những anh chị em thương phế binh, gia đình tử sĩ đâu có phương tiện, thì giờ, tiền bạc đi tham dự.Nếu người Mỹ “Support Our Troop” bằng con tim đồng cảm, và khối óc tri ơn, hành động trả ơn thực tế, thì những việc làm dễ này có lẽ quí hơn những bài diễn văn lời hay ý đẹp của các chánh trị gia và nhà báo. Tiêu biểu như đi ngoài đường hay ở trong xóm thấy một cựu quân nhân thất nghiệp, không nhà cầm bảng nhờ giúp đỡ, ngừng xe hỏi thăm, giúp ít tiền mua một miếng bánh sandwich. Vào tiệm quán, gặp dành 5 hay 10 phút hỏi thăm phục vụ đơn vị nào, mời 1 ly cà phê hay ly nước ngọt. Đó là trả ơn người đã đem cuộc đời hoa mộng đi chiến đấu cho nước Mỹ phú cường trên thế giới.Đó là cách tiếp tay với chánh quyền Mỹ để đãi ngộ xứng đáng anh chị em cựu quân nhân và gia đình. Chánh quyền lo không kịp, không nổi nên có nhiều khiếm khuyết, sai sót trong việc đãi ngộ. Như năm 2014, tin VOA ngày 21 tháng 5, mấy ngày trước Lễ Chiến sĩ Trận Vong của Mỹ, Tổng Thống Obama phải họp báo làm sáng tỏ về vụ tai tiếng một số nhà thương thương phế binh (VA Hospitals) của chánh quyền Mỹ bê bối khiến các cựu chiến binh Mỹ tại một số tiểu bang phải chờ rất lâu mới được cho hẹn. Ông cho biết chánh quyền đã cho những viên chức liên hệ nghỉ việc có lương để chờ điều tra. Ông khẳng khái tuyên bố: những chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu dũng cảm ở những chiến trường, họ không cần phải chiến đấu để được săn sóc sức khỏe tại quê nhà của họ. Ông cam kết những viên chức có tội trong nội vụ sẽ bị trừng phạt (punished). Ông nhấn mạnh chữ trừng phạt.Theo nghi thức trong ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong, quốc kỳ Mỹ được treo rũ cho đến quá ngọ giờ địa phương, người Mỹ đi viếng nghĩa trang tử sĩ và các tượng đài tử sĩ Mỹ để tưởng niệm. Ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong về thời tiết được người Mỹ xem là ngày bắt đầu mùa hè kéo dài tới ngày Lễ Lao Động vào đầu tháng 9.Đối với người Việt ở Mỹ, bản tính dân tộc Việt là trọng tình, trọng nghĩa, ơn đền nghĩa trả. Nên vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, người Mỹ gốc Việt chẳng những tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh trong cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa mà còn tưởng niệm quân nhân đồng minh Mỹ, 58.159 tử trận và 1.719 mất tích trong Chiến Tranh VN mà Mỹ đồng minh của VNCH đưa cả nửa triệu quân qua giúp VNCH bảo vệ tự do dân chủ trước làn sóng xâm lăng của CS Bắc Việt.Một số nghĩa cử đáng mừng nói lên hành động trả ơn hơn nhớ ơn của người quân dân cán chính VNCH ở hải ngoại. Như vận động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại. Nếu CSVN trả thù người chết, tử sĩ VNCH bằng cách cào mồ, cuốt mả, lấy đất làm đường và xây cất cơ sở sản xuất kinh doanh, xoá tên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà trong nước, thì các cơ quan, đoàn thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà và cộng đồng người Việt ở hải ngoại tập họp lại thực hiện kế hoạch xây dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại để tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà có nơi an vị tương xứng và để người Việt có nơi tưởng niệm tri ân. Để quân dân cán chính VNCH ở hải ngoại sống cùng chiến đấu sát cánh với đồng đội, chết được cùng nằm bên cạnh nhau dưới bóng cờ hồn thiêng sông núi VN nền vàng ba sọc đỏ.Như người Mỹ gốc Việt thế hệ một rưỡi và hai vốn là con em của gia đình quân dân cán chính VNCH di tản qua Mỹ đã tình nguyện vào quân đội Mỹ khá nhiều so với tỷ lệ dân số. Tình nguyện vào quân đội, đem mạng sống của mình để bảo vệ nước Mỹ và người Mỹ ở quốc nội và quyền lợi, niềm tin nước Mỹ ở hải ngọai, là hành động trả ơn cao cả và dũng cảm nhứt. Để biết rõ có thể vào web Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Uniforned Services Association) www.vausa.usNhư tất cả người Việt hải ngoại trên thế giới tận tình giúp đồng đội thương phế binh còn kẹt ở nước nhà. Trong các công tác gây quỹ, việc gây quỹ giúp cho thương phế binh VNCH còn kẹt ở nước nhà là thu đạt kết quả cao nhứt, lớn nhứt.Thiết nghĩ quốc gia dân tộc này, chánh quyền này, Quốc hội, Hành Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Cựu Chiến Binh, hai đảng Cộng Hoà lẫn Dân Chủ cần phải chiếu cố hơn nữa đối với cựu quân nhân bị thương tật. Đãi ngộ xứng đáng chiến sĩ không có nghĩa làm những tác động sân khấu, làm tin cho báo chí, tuyên bố để kiếm phiếu- mà phải bằng hành động thiết thực có lợi thực tế và trực tiếp cho những quân nhân.Thiết nghĩ Hành Pháp, Lập Pháp nên tăng gia những ưu tiên cho cựu quân nhân, giản dị thủ tục xin tiền cựu quân nhân, tạo dễ dàng cho con em cựu quân nhân được gởi nhà trẻ, được phụ giáo khi học hành. Quan tâm và cố gắng đi tìm những quân nhân trừ bị sau thời gian bị gọi vào quân đội xem coi khi trở về có được vào sở cũ làm hay không. Các công ty dành ưu tiên tuyển dụng cựu quân nhân để đền ơn đáp nghĩa đối với những người con yêu của Tổ Quốc./. (VA)