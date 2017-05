Mua Nhà Ở San Jose Rẻ Hơn Thuê 3.5%, San Francisco Rẻ Hơn 8%

Trong khi mua nhà rẻ hơn thuê tại 100 thành phố lớn nhất ở Mỹ, điều đó có thể thay đổi nhanh tại một số nơi, theo tài liệu được công bố hôm Thứ Tư từ trang mạng địa ốc Trulia.Trang mạng này tìm hiểu về chi phí thuê và làm chủ nhà hàng tháng nếu bạn đã mua ngày hôm nay, gồm tiền trả cho việc thuê/vay mượn, bảo trì, bảo hiểm và thuế, cũng như chi phí tốn một lần như tiền đặt cọc an toàn và phí tổn đóng hồ sơ.“Lợi ích tài chánh của việc mua nhà so với thuê nhà đã giảm tại tất cả 100 thành phố lớn nhất so với cùng thời kỳ này năm ngoái,” theo phúc trình kết luận. Đây là, theo các nhà nghiên cứu cho thấy, “vì sự thật rằng lãi suất vay tiền mua nhà đã gia tăng nhẹ, sự gia tăng giá tiền thuê nhà đã giảm hay không thay đổi tại 93 thành phố, và trị giá nhà đã tăng tại tất cả 100 thành phố.”Điều đó cho thấy rằng, bạn vẫn có thể tiết kiệm tiền khi bạn mua nhà tại một số thành phố. Chẳng hạn, tại thành phố Baton Rouge, mua một căn nhà rẻ hơn 50% đi thuê, và tại Phidelphia, New Orleans và Columbia của South Carolina, mua nhà rẻ hơn thuê 48%. 7 trong số top-10 mua nhà vẫn còn rẻ hơn thuê đều nằm ở miền Nam, gồm West Palm Beach, Birmingham, và Charleston của South Carolina.Nhưng tại một số thành phố không còn giá tốt, một phần vì giá nhà gia tăng nhanh tại những khu vực đó. Thực tế, lần đầu trong 4 năm, sai biệt giữa tiền thuê nhà và mua nhà tại San Jose (mức thuê trung bình $3,500), San Francisco ($4,100), và Honolulu ($2,500) đã giảm còn một con số.Tại San Jose, California: mua nhà rẻ hơn thuê 3.5%.Tại San Francisco, California: mua nhà rẻ hơn thuê 8%.Tại Honolulu, Hawaii: mua nhà rẻ hơn thuê 9.9%.