Những căn nhà ở Wisconsin là những nơi nhậu nhẹt say sưa nhiều nhất, theo trang mạng 24/7 Wall St. cho biết.Trang mạng này đã liệt kê những thành phố nhậu nhẹt nhiều nhất tại Hoa Kỳ dựa trên tỉ lệ uống nhiều nhất, số lượng quán bar, và số tử vong trong lúc lái xe do say rượu.Sau đây là 10 thành phố nhậu nhẹt nhiều nhất nước Mỹ.1- Green Bay, Wis.2- Eau Claire, Wis.3- Appleton, Wis.4- Madison, Wis.5- Fargo, ND-Minn.6- Oshkosh-Neenah, Wis.7- Missoula, Mont.8- Grand Forks, ND-Minn.9- Wausau, Wis.10- La Crosse-Analaska, Wis.-Minn.Trong số 10 thành phố nhậu nhẹt nhiều nhất Hoa Kỳ tiểu bang Wisconsin chiếm tới 6 thành phố.Sau đây là 10 thành phố ít nhậu nhẹt say sưa nhất Hoa Kỳ dựa vào tỉ lệ uống quá chén trong thời gian 30 ngày.1- Provo-Orem, Utah2- St. George, Utah3- Beckley, W. Va.4- Jackson, Tenn.5- Charleston, W. Va.6- Logan, Utah-Idaho7- Morristown, Tenn.8- Parkersburg-Vienna, W. Va.9- Pine Bluff, Ark.10- Cleveland, Tenn.