Với 26% SV Gốc Latin, 39% Gốc Á: UCI Hưởng Thêm Quy Chế Mới

IRVINE, Calif. -- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã công nhận rằng đại học University of California, Irvine (viết tắt UCI) là định chế giáo dục phục vụ sinh viên gốc Latino trong niên khóa 2017–18, có nghĩa là ¼ sinh viên bậc cử nhân là người gốc Latino và rằng phân nửa trên toàn bộ sinh viên nhận lãnh trợ giúp tài chánh học đường (financial aid).Việc công nhân như thế theo sau việc công nhận từ đầu năm nay rằng UCI là định chế giáo dục phục vụ sinh viên Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương, cho thấy UCI nỗ lực trở thành một đại học có tầm cỡ toàn cầu đối với tất cả các sinh viên đủ điều kiện được nhận vào.Việc công nhận định chế giáo dục phục vụ sinh viên gốc Latino viết tắt là HIS và định chế giáo dục phục vụ sinh viên Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương viết tắt là AANAPISI là một phần trong chương trình liên bang nhằm giúp các đại học hỗ trợ sinh viên thế hệ di dân đầu tiên và các sinh viên gia đình lương thấp. Như thế sẽ giúp UCI đủ điều kiện xin thêm tài trợ ngân sách cho các phân khoa học về về các ngành Sư Phạm, Nông Nghiệp, và Gia Cư Thiết Kế Đô Thị. Ngân sách mới sẽ mua thiết bị phòng thí nghiệm, cải thiện phòng học, phát triển ban giảng viên, tài trợ sinh viên và các dịch vụ sinh viên.Sinh viên gốc Latin ghi danh hiện nay ở UCI là 25.7% trên tổng số sinh viên, gấp đôi con số một thập niên trước. Và UCI đã nhận đơn xin nhập học năm thứ nhất từ sinh viên gốc Latino cho niên khóa 2017–18 tăng kỷ lục là 23,463 đơn, nhiều hơn bất kỳ đại học nào trong hệ thống UC.Trong khi đó, UCI có 38.6% là gốc Á, 14.1% là gốc da trắng Causasian và 2.9% Mỹ gốc Phi.Phân nửa trên toàn bộ sinh viên bậc cử nhân UCI là người đầu tiên trong gia đình vào học bậc đại học.Báo New York Times năm 2015 xếp hạng UC Irvine là đại học số 1 Hoa Kỳ về phục vụ nhiều nhất cho sinh việc nghèo bậc cử nhân.