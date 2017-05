Cali: 92% Trẻ Gốc Á Đủ Điều Kiện Trợ Cấp Chăm Sóc, Vẫn Không Xin

LOS ANGELES – Có hơn 1 triệu trẻ em gốc Latino tại California đủ điều kiện để có sự chăm sóc bao cấp từ chính quyền, nhưng nghiên cứu mới từ cơ quan ngân sách tiểu bang -- California Budget and Policy Center – cho thấy chỉ 11% trẻ em này ghi danh.Trong khi đó, có hơn 100,000 trẻ em gốc Á đủ điều kiện được bao cấp chăm sóc trẻ. Nhưng chỉ 8% ghi danh.Nhà hoạt động về giáo dục trẻ em Diana Chun trong tổ chức Early Edge nói rằng trở ngại ngôn ngữ là một ngăn trở lớn: “Nhiều ba mẹ nói ngôn ngữ khác nhau, cũng như các gia đình di dân, gặp khó khăn ngôn ngữ để tiếp cận các chương trình chính quyền. Điều kiện về thích nghi và báo cáo để xin vào các chương trình học sớm là gánh nặng cho các gia đình.”Các gia đình di dân có thể do dự khi xin các chương trình trợ cấp xã hội mà họ đủ điều kiện. Chung nói, họ không cảm thấy an toàn.Kristin Schumacher, của cơ quan California Budget and Policy Institute, người chủ trì cuộc nghiên cứu, nói rằng mức tăng dân số gốc Latino và gốc Á tại California trong thập niên qua làm khó khăn cho các gia đình đủ điều kiện để con em được chăm sóc bao cấp.Schumacher nói, dân số trẻ em gốc Latino và gốc Á từ 0 tới 12 tuổi tăng nhanh, và ngân sách chương trình đang giảm, và các viên chức không có thì giờ tìm hết các trẻ em đủ điều kiện, trong khi chính ba mẹ các em lại nghĩ rằng con em họ không đủ điều kiện ghi danh xin bao cấp chăm sóc trẻ em.Chun nói rằng tiểu bang phải đặt lại ưu tiên việc cham sóc trẻ từ thơ ấu và giáo dục sớm cho các em nhà nghèo và trong nhóm dân số nhiều-rủi-ro.Chun nói rằng cần tăng ngân sách và cần giúp đỡ giáo dục trẻ em từ 3 tuổi vì sự phát triển não bộ thời kỳ này ảnh hưởng lớn cho cuộc đời và sự nghiệp về sau của các em.