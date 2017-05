10 Nơi Quận Cam Nhà Bán Nhanh Nhất: Stanton, Aliso Viejo...

Trang mạng ReportOnHousing cho biết rằng tính tới ngày 18 tháng 5, có 5,623 căn nhà tại địa phương được liệt kê trong mạng lưới nhà môi giới địa ốc với giá kêu trung bình 1.6 triệu đô la.Trung bình của 3 lần tính vừa rồi của Thomas về “thời gian thị trường” – là khoảng thời gian 6 tuần – phòng đoán cần 55 ngày để một căn nhà tại Quận Cam được bán đi kể từ lúc liệt kê vào danh sách bán so với 60 ngày cùng tuần này trong năm ngoái.Tuy nhiên, nhà kêu giá dưới $500,000 --- 780 danh sách liệt kê – hiện trung bình để trên thị trường 30 ngày so với 40 ngày cùng tuần này năm ngoái. Xem các tài liệu ở cấp thị trấn, các thị trường với danh sách nhà có giá thấp hơn trung bình có tốc độ bán nhanh nhất.Nhà tại thành phố Stanton – 13 danh sách với gia trung bình $758,800 – bán ra nhanh nhất: thời gian trung bình trên thị trường 25.7 ngày hiện nay so với 23 một năm trước.Kế tiếp là thành phố Aliso Viejo – 83 danh sách với gia trung bình $712,791 – thời gian trung bình trên thị trường 26 ngày là giảm 8 ngày trong một năm.Sau đây là 8 thành phố còn lại nằm trong top-10 có thời gian thị trường nhanh nhất dựa theo nghiên cứu của trang mạng ReportOnHousing.3- Lake Forest: 68 danh sách, gia trung bình $673,580, thời gian thị trường 28 ngày so với 36 ngày một năm trước.4- Rancho Santa Margarita: 70 danh sách, giá trung bình $607,094, thời gian thị trường 31 ngày so với 32 ngày một năm trước.5- La Habra: 60 danh sách, giá trung bình $621,483, thời gian thị trường 33 ngày so với 52 ngày một năm trước.6- Fountain Valley: 48 danh sách, giá trung bình $727,696, thời gian thị trường 34 ngày so với 36 ngày một năm trước.7- Brea: 62 danh sách, giá trung bình $925,707, thời gian thị trường 34 ngày so với 64 ngày một năm trước.8- La Palma: 13 danh sách, giá trung bình $710,823, thời gian thị trường 34 ngày so với 20 ngày một năm trước.9- Placentia: 61 danh sách, giá trung bình $621,132, thời gian thị trường 35 ngày so với 27 ngày một năm trước.10/- Westiminster: 50 danh sách, giá trung bình $689,738, thời gian thị trường 36 ngày so với 31 ngày một năm trước.