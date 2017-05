Bến Tre Nghịch Lý: Xứ Dừa Lại Phải Nhập... Dừa

Dừa khô Bến Tre xuất đi Thái Lan theo đường thủy, thông qua Campuchia.

Hiện nay, do mất mùa nên nguồn nguyên liệu dừa khô ở Bến Tre thiếu hụt, không đủ cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến dừa. Bên cạnh đó, thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua dừa khô càng khiến nguồn nguyên liệu dừa tại chỗ trở nên khan hiếm, theo báo Pháp Luật (PLO).Theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh hiện có hơn 1,970 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến dừa để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Nếu chạy hết công suất, số doanh nghiệp này tiêu thụ khoảng 1.1 tỉ trái dừa khô mỗi năm.PLO dẫn lời ông Nguyễn Trung Chương, phó chủ tịch Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre, cho hay thời gian gần đây, các doanh nghiệp chế biến dừa xuất khẩu của tỉnh đã mua dừa trái từ Trà Vinh, Vĩnh Long, thậm chí qua Indonesia, nhập khẩu về khoảng 40,000 dừa mọc mộng về chế biến, được cái giá dừa nhập khẩu rẻ hơn một nửa so với giá dừa trong nước.Ông Võ Thành Hạo, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, cho biết thêm do khan hiếm, thiếu nguồn cung đã đẩy giá dừa lên cao ngất ngưởng, đến 110,000-120,000 đồng/chục trái bán tại vườn. Giá cao nhưng nông dân không có dừa để bán, còn doanh nghiệp không có dừa để chế biến. “Càng đau hơn khi 70% nông dân Bến Tre trồng dừa nhưng họ không sống được từ cây dừa” - ông Hạo nói.Vì sao lại xảy ra nghịch lý là xứ dừa Bến Tre lại thiếu dừa đến nổi phải nhập khẩu dừa? Nhiều ý kiến cho rằng ngoài chuyện do ảnh hưởng của hạn mặn, sâu bệnh làm cho năng suất dừa trên địa bàn tỉnh giảm 70%-80%, còn có vấn đề hiệu quả kinh tế của cây dừa thấp hơn so với nhiều loại cây trồng khác như sầu riêng, xoài, nhãn, bưởi da xanh..., nên dần hồi nhiều nhà vườn ở Bến Tre quay lưng với cây dừa.PLO dẫn lời ông Nguyễn Văn Hoảnh, nông dân trồng dừa ở thị trấn Giồng Trôm hiện đang trồng 2 ha dừa. Ông Hoảnh kể những năm gần đây giá dừa rất bấp bênh, không ổn định nên ông đành phải trồng 0.6 ha dừa xen bưởi da xanh để tăng thu nhập. Năm vừa qua, thu nhập từ bưởi đem lại cho ông lợi nhuận 182 triệu đồng/ha/năm trong khi thu nhập từ dừa chỉ đạt 97 triệu đồng/ha/năm. Nhà vườn trồng dừa như ông Hoảnh lại thường bị rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá, mất mùa được giá”.Bên cạnh đó, theo PLO thì mối liên kết giữa người trồng dừa và các doanh nghiệp còn lỏng lẻo và nông dân vẫn trồng dừa theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún. Tình trạng thường xảy ra là khi giá dừa cao, nông dân phá vỡ hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, bán dừa cho thương lái; khi giá dừa xuống thấp nông dân mới bán cho doanh nghiệp.Được biết Bến Tre được mệnh danh là thủ phủ của dừa với diện tích trên 70,000 ha - lớn nhất cả nước, chiếm 40% diện tích trồng dừa cả nước với 163,000 hộ trồng. Sản lượng dừa hằng năm trên 600 triệu trái.Thông tin từ Hiệp hội dừa tỉnh Bến Tre cho hay, hiện nay trái dừa Việt Nam có mức giá cao hơn nhiều so với dừa các nước vì có lượng cơm dừa cao tốp đầu thế giới. Trong khi sản lượng trung bình của cơm dừa từ trái dừa châu Á nói chung là khoảng 0.9 tấn/ha thì trái dừa Việt Nam cho đến 1.9 tấn cơm dừa/ha.