1.9 Tỉ Người Xài Facebook Mỗi Ngày; Chủ Facebook Zuckerberg Được Trao Bằng Tiến Sĩ Tại ĐH Harvard

NEW YORK - Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, ông Mark Zuckerberg, đã trở lại trường đại học Harvard dưới trời mưa để phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm thứ 366 của trường và nhận bằng tiến sĩ danh dự.Là cựu sinh viên bỏ ngang việc học để phóng mạng Facebook, Zuckerberg đã trở thành tỉ phú truyền thông với tài sản trị giá 62.3 tỉ MK, là người giàu hạng 5 của thế giới.Ông Zuckerberg hô hào sinh viên không chỉ tạo ra việc làm mới mà cần tìm ra ý tưởng mới của mục đích.Giới phân tích chính trị bắt đầu nghĩ rằng nhà sáng lập Facebook có thể sẽ tranh cử chức vụ công quyền.Lên tiếng với sinh viên tốt nghiệp trường Harvard danh tiếng, ông Zuckerberg mô tả thời đại hiện nay là bất an, tạo áp lực khiến con người hướng nội, 1 số người cảm thấy bị bỏ rơi bởi toàn cầu hoá – ông nhấn mạnh “Đây là cuộc đấu tranh của thời đại chúng ta khi sức mạnh của tự do, cởi mở và cộng đồng toàn cầu chống lại các thế lực toàn trị, cực hữu và tự cô lập”.Với phu nhân ngồi trên hàng ghế cử tọa, ông chỉ tay về căn phòng ký túc xá, nơi ông khai phá mạng xã hội. Trường Harvard cũng là nơi ông gặp người vợ tương lai, là điều tốt đẹp nhất trong thời gian theo học trường này.Ông kể chuyện các thiếu niên tại các nhà giam và trại cai nghiện tâm sự rằng cuộc đời chúng có thể đổi khác nếu có việc làm – nhà sáng lập 33 tuổi nghẹn lời khi nhắc đến 1 sinh viên sợ không thể nhập học vì là di dân nhập lậu. Ông cũng biết hàng triệu sinh viên không thể trả nợ vay muợn trong thời gian học và ông làm ra bạc tỉ sau 10 năm.Trường Harvard chứng kiến 1 sinh viên bỏ học khác trở lại nhận bằng tiến sĩ, năm 2007, là nhà sáng lập công ty phát triển nhu liệu Microsoft, ông Bill Gates – ông Gates nói chuyện tại lễ tốt nghiệp của trường không lâu sau khi từ chức tại công ty để dồn thì giờ làm việc từ thiện.Hơn 1.9 tỉ người khắp thế giới dùng mạng Facebook hàng ngày.