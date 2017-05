Thư Thiếu Nhi: Niên Học Mới

Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến,“Tiếng Việt Còn, Người Việt Còn”Đó là câu nói tự hào của cácthầy cô giáo, phụ huynh học sinh và đa số sinh viên, học sinh gốc Việt chúng ta. Năm nay, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam vừa đăng Thông Báo của Trường Việt Ngữ dành cho Niên Khóa 2017-2018.Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã được thành lập trên 24 năm và hiện có trên 800 học sinh theo học các lớp sáng chiều. Ban Giảng Huấn gồm có các thầy cô nhiều kinh nghiệm sư phạm trước năm 1975 và tại hải ngoại.Các bạn nào muốn học Việt Ngữ ở Trung Tâm này thì nhớ ghi tên sớm nhé, vì với Trung Tâm này, năm nào số học sinh ghi danh cũng đông mà mỗi lớp đều có giới hạn, nên các bạn phải ghi tên sớm để chọn lớp.Ghi danh tại:Warner Middle School14171 Newland St., Westminster, CA 92683(góc Newland và Westminster)Từ 9:30 AM đến 3:00 PMLiên lạc:Thầy Huỳnh Phổ (714)548-4845. Võ Văn Thiệu (714) 423-7208. Văn Tường (714) 895-7080Và trong tháng 5 này, 5/21/2017 trường sẽ tổ chức Lễ Bế Mạc cho Niên Khóa 2016-2017 vào lúc 9:00 AM đến 12:00 giờ trưa. Từ 1:00 PM sẽ có phần Văn Nghệ do ban Thiếu Nhi Lạc Hồng trình diễn.NIÊN KHÓA MỚI SẼ KHAI GIẢNGVào ngày Chủ Nhật 10/9/2017Và trong mùa Hè có khóa Toán Học trong 7 tuầnHọc sinh chỉ học hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi 2 tiếng trong hai ngày Thứ Hai, Thứ Tư hoặc hoặc Thứ Ba và Thứ Năm. Có 3 xuất trong ngày, xuất sáng từ 10 am đến 12 pm, xuất chiều từ 2 giờ pm đến 4 giờ pm, và từ 4:00 pm đến 6:00 giờ pm. Mỗi lớp chỉ giới hạn 7 học sinh. Xin quí vị ghi danh sớm để tránh trường hợp không còn chỗ như những năm qua. ĐT ghi danh (714)548-4845.Chúc các bạn một mùa hè vui chơi nhưng không quên học tập. (BN)