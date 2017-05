Google Có Dụng cụ Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Quảng Cáo

Khoảng cuối tháng 05/2017, trong hội nghị Marketing Next do Google tổ chức, công ty đã công bố phiên bản beta của Google Attribution – công cụ miễn phí giúp các nhà quảng cáo kiểm tra vai trò tầm ảnh hưởng của các chiến lược marketing khác nhau đến quyết định mua sắm của khách hàng.Đây có thể coi là một trong những công cụ được giới tiếp thị kỳ vọng nhất, vì nó sẽ giúp họ đánh giá được hiệu quả các chiến dịch quảng bá. Với khả năng có thể tạo ra hệ thống chặt chẽ giữa chiến lược, ngân sách quảng cáo và phản hồi, công cụ mới sẽ giúp các nhà quảng cáo tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn như: Liệu những lượt click quảng cáo cuối cùng có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi mua sắm của khách hàng hay không?Công cụ đo attribution (so sánh hiệu quả từng kênh marketing với nhau) không phải là khái niệm mới lạ. Các công ty như Adobe và các startup như BrightFunnel, Bizible cũng từng phát triển các công cụ tương tự nhiều năm qua. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo vẫn coi lượt tiếp cận cuối cùng của khách hàng với sản phẩm hay thương hiệu chiếm tỷ lệ đóng góp cao nhất trong quyết định mua hàng của họ. Chiến lược sẽ cho phép các công ty định lượng hóa các chiến dịch marketing nhưng kết quả cũng không thực sự chính xác.Các phương Pháp đo lường sử dụng machine-learning (công nghệ máy học) cho phép nhà quảng cáo dựng lên mô hình đóng góp hiệu quả của từng kênh marketing rõ ràng hơn. Trong thực tế, quảng cáo video, quảng cáo banner, email và các kênh khác đều đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy khách hàng chi tiền để mua sản phẩm, chứ không phải 100% dựa vào quảng cáo trên Facebook.Google Attribution sẽ mang đến cái nhìn rõ nét hơn và tổng thể hơn về hiệu quả của các kênh để cho ra bảng phân tích chính xác về chi phí – lợi nhuận khi các công ty chạy quảng cáo. Đại diện Google không khẳng định công cụ mới sẽ ưu việt hơn các đối thủ, nhưng nhấn mạnh vào tính thân thiện với người dùng cùng việc miễn phí hoàn toàn để bắt đầu sử dụng. Phần mềm dự kiến sẽ chỉ tính phí với gói Pro cho doanh nghiệp.Hiện công cụ Google Attribution còn là phiên bản beta nên để khai thác được nhiều tính năng hơn, các nhà quảng cáo có lẽ vẫn phải chờ những phiên bản về sau.Theo: Nguoivietphone.com