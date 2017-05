Vợ Bé Quan Tỉnh Thanh Hóa Bay Qua New Zealand Ở Luôn

HANOI -- Một đại biểu quóc hội thắc mắc rằng cô Quỳnh Anh đã ẵm con bay sang New Zealand, hạ cánh an toàn...Người ta nói cô là bồ nhí, hay vợ bé của một quan lớn ở Thanh Hóa. Báo trong nước nói rằng cô là hotgirl, nghĩa là cô gái xinh đẹp gây sóng gió.Báo Đất Việt kể rằng ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng băn khoăn vì chuyện cô Quỳnh Anh sang New Zealand.Ông ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói:''Như vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, gây lùm xùm như vậy nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là điều mà dư luận rất bức xúc'.'Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 25/5 nhiều vấn đề nóng đã được các Đại biểu (ĐB) đưa ra thảo luận. ĐB Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, hiện nay các vụ bổ nhiệm cán bộ sai phạm đang gây bức xúc rất lớn.Báo Đất Việt ghi lời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói:''Như vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, gây lùm xùm như vậy nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là điều mà dư luận rất bức xúc. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này, khi cán bộ có vấn đề chưa được làm rõ thì phải hạn chế xuất cảnh nhưng cuối cùng vẫn để họ rời đi như là một cách trốn chạy trách nhiệm và không để liên quan đến người khác.”Cô Quỳnh Anh là ai? Chỉ trong vòng 5 năm, cô thăng nhiều chức vụ, lên tới chức Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa.Bản tin Zing nhắc rằng Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, nay là Phó chủ tịch tỉnh Ngô Văn Tuấn, có trách nhiệm trực tiếp tới việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.Bà Trần Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 1986, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) trong vòng 5 năm từ cán bộ hợp đồng Trung tâm kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa (không qua thi tuyển) đã được bổ nhiệm làm Phó rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa (10/2015).Tuy nhiên, sau khi nhậm chức trưởng phòng được 1 năm, ngày 20/9/2016, nữ cán bộ này xin thôi việc tự nguyện. Ba ngày sau, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định cho thôi việc.Sau đó nữ trưởng phòng 30 tuổi mất tích cùng hồ sơ công chức và tin đồn râm ran về việc sở hữu khối tài sản lớn như biệt thự, xe sang...Trở lại, báo Đất Việt ghi lời ĐB Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho rằng, nhiều năm qua, Chính phủ tiến hành cải cách hành chính nhưng kết quả chưa khả quan. Bộ máy quá cồng kềnh dẫn đến chi thường xuyên quá lớn, trong khi đó chất lượng cán bộ lại khó đo đếm.Bản tin ghi lời ông Vân:''Trong cuộc gặp của Thủ tướng với các doanh nghiệp mới đây, bầu Đệ ở Thanh Hóa nói rằng 50% cán bộ, công chức hiện chỉ ngồi chơi xơi nước. Trước đó cũng có một vị lãnh đạo dẫn ý kiến chuyên gia, cho là 30% người trong bộ máy hành chính sáng cắp ô đi chiều cắp ô về. Cá nhân tôi thấy tỷ lệ đó còn cao hơn. Với đội ngũ như vậy thì ban hành chính sách làm sao tốt được.'Bản tin cũng cho biết ông ĐBQH đoàn Cà Mau nhấn mạnh: ''Hiện nay chúng ta bằng nhiều con đường để đề bạt, cất nhắc cán bộ. Hiện tượng cả họ làm quan, bổ nhiệm thân hữu như câu vè của dân gian mà giờ tôi nghe:Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, trí tuệ còn đâu? Đầu tiên là con cháu họ hàng, sau là có tiền, sau nữa là alô quan hệ gửi gắm trao đổi, làm gì có nhân tài, nói thì hơi cực đoan nhưng đó là cảnh báo''.Ông Vân lấy ví dụ gần đây nhất tại Đồng Tháp có trường hợp Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh, rồi có nhiều vị trí được bổ nhiệm nhưng năng lực có hạn. Từ đó, ông đề nghị phải có biện pháp mạnh để khống chế được lợi ích nhóm, tham nhũng trong công tác cán bộ.