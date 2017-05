TQ Can Thiệp Tỉ Giá Đồng Yuan Làm Lợi Mỹ, Thế Giới

BEIJING - Bộ thương mại Trung Cộng loan báo: các can thiệp về hối suất của họ làm lợi cộng đồng toàn cầu.Trong 1 phúc trình về tỉ giá của tiền yuan và các biện pháp can thiệp, Beijing khẳng định không dùng thủ đoạn tạo giá mà hy sinh 1 số quyền lợi riêng vì thế giới, gồm Hoa Kỳ.Bình luận về tiền yuan là 1 phần trong phúc trình 117 trang diễn giải các quan hệ thương mại giữa Beijing và Washington, đáp lại các tố giác theo đó giá trị thấp giả tạo của tiền yuan đem lại lợi thế cho các nhà xuất cảng Hoa Lục, là cạnh tranh không công bằng.Trước đây, TT Trump lên án Beijing tạo giá tiền yuan, và đã dịu giọng.Báo South China Morning Post đưa tin: Bộ thương mại xác nhận ngân hàng nhà nước bán ra MK để trợ giá tiền yuan, không là tạo giá, không thủ lợi.Phúc trình giải thích: can thiệp tỉ giá phòng ngừa ảnh hưởng bất lợi từ sự phá giá mạnh của tiền yuan, tránh làm giảm giá cạnh tranh của các ngoại tệ mạnh, là lợi cho cộng đồng quốc tế gồm Hoa Kỳ.Mặt khác, kinh tế gia Zhao Yang tại hãng Nomura (Hong Kong) cho hay: ưu tiên hiện nay của Beijing là tăng mua sản phẩm của Hoa Kỳ để hoàn thành kế hoạch 100 ngày đã đuợc lãnh tụ Tập Cận Bình thỏa thuận với TT Trump.Tuy 2 bên chưa hết bất đồng, hối suất tiền tệ không còn là đề tài tranh luận quan trọng.Phân tích gia Liu Dongliang tại China Merchant Bank (Shenzhen) nhận xét: Washington sẽ không quy tội Beijing tạo giá nữa, đặc biệt vào lúc này, khi các quan hệ song phương đã trở nên nồng ấm hơn sau cuộc gặp gỡ giữa 2 nguyên thủ.