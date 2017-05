Chôm Máy 2 Tấn, Học Sinh Điểm 10...

Dàn máy nặng 2 tấn để ở bệnh viện làm sao mà khiêng, vậy mà cũng mất... Vô lý vẫn xảy ra: Cả ngàn hồ sơ học bạ xin vào THPT Lương Thế Vinh có điểm 10 môn Toán và môn tiếng Việt... Vụ chụp mũ nước mắm bây giờ mới có án phạt, mà quá nhẹ... TQ lại chịu mua heo VN...Bản tin VOV kể chuyện: Mất trộm thiết bị ngăn phóng xạ nặng gần 2 tấn...Thiết bị y tế bằng chì nặng gần 2 tấn dùng để ngăn các tia phóng xạ phát tán ngoài ý muốn tại khoa ung bướu Bệnh viên đa khoa Kiên Giang vừa bị mất trộm.Ngày 25/5, công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan CSĐT đang điều tra vụ mất trộm thiết bị y tế tại khoa ung bướu Bệnh viên đa khoa Kiên Giang (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).Nặng 2 tấn để ở bệnh viện làm sao mà khiêng? Cũng mất.Báo An Ninh Thủ Đô ghi lời PGS Văn Như Cương: Hơn 1.000 hồ sơ toàn điểm 10 đăng ký vào THPT Lương Thế Vinh...Chuyện có cả nghìn học bạ 10 điểm với vô số giải thưởng các cấp được dùng để đảm bảo một suất vào lớp 6 các trường "top" ở các thành phố lớn vốn là vô lý nhưng vì sao vẫn được chấp nhận?PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Lương Thế Vinh, nói rằng trường không thống kê cụ thể nhưng nhìn vào số lượng 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 của trường trong vòng 2 năm nay, có tới có đến 1.000 hồ sơ được điểm 10 tuyệt đối cả hai môn Toán, tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học:"Những năm trước học sinh đỗ qua kỳ thi tuyển sinh vào trường chúng tôi dù điểm học bạ cao, nhưng không quá nhiều điểm 10 hai môn suốt 5 năm như thế. Tôi cũng đi dạy nhiều năm cũng chưa từng thấy học sinh nào xuất sắc đến mức cả 5 năm tiểu học đều được 10 cả Toán lẫn Tiếng Việt."Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Phú Yên: Xe chắn ngang đường sắt, tàu lửa không thắng kịp đâm sầm.Sau vụ va chạm tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên rạng sáng 26-5, ôtô 16 chỗ bị tàu hỏa kéo lê gần 200m trên đường sắt Bắc - Nam.Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h58 tại đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt thuộc phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa.Kiểm tra ôtô cho biết toàn bộ dàn ghế trên xe bị tháo rỗng từ trước. Không có người bị thương. Cũng lạ.Báo Người Lao Động cho biêt rằng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã bị phạt hành chính 15 triệu đồng do vi phạm trong vụ việc thông tin nước mắm nhiễm asen.Bộ Công Thương sáng ngày 26-5 cho biết thực hiện văn bản số 2380 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh đã thực hiện xử phạt hành vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm Luật An toàn thực phẩm của Vinastas. Đồng thời, đăng tải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.Báo Tiền Phong cho biết: Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hoà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cty TNHH Văn hoá Minh Tân-Nhà sách Minh Thắng tổng số tiền phạt 240 triệu đồng cho những vi phạm hành chính khi liên kết xuất bản sách “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng.Tại sao? Sai sót gì? Cụ Vũ Bằng (hay ai đó) viết gì?BBC ghi rằng khi ra sách, phần Phụ lục ở cuốn sách tái bản này, đoạn đó được in với nội dung có khác so với bản được duyệt, đồng thời lại không để trong ngoặc kép như sau: "Tôi ao ước một ngày kia miền Bắc được giải thoát khỏi nanh vuốt Cộng sản, quốc gia trở lại thanh bình và thống nhất; toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ những miếng ngon Hà Nội, bên cạnh các miếng ăn thuần túy khác của Sài Gòn và Huế."Báo Thanh Niên cho biết Lực lượng chức năng H.Châu Thành (Bến Tre) đã xử phạt 1 tàu sắt và 5 ghe gỗ đang lén lút hút cát trên sông số tiền 69 triệu đồng và yêu cầu bơm cát trả lại lòng sông.Rạng sáng 26.5, Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre phối hợp Công an H.Châu Thành (Bến Tre) bắt quả tang 1 tàu sắt tải trọng 60 tấn và 5 ghe gỗ không biển kiểm soát có tải trọng từ 25 tấn đến 30 tấn đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc khu vực cồn Phú Thạnh, xã Phú Túc, H.Châu Thành.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện: Trung Quốc đồng ý mở cửa nhập khẩu heo của Việt Nam.Phía Trung Quốc đã đồng ý mở cửa thị trường cho lợn Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của phía TQ.Cũng may, các trại nuôi heo thở phào nhẹ nhàng hơn.