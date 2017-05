Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng Trình Diễn Ca Vũ Nhạc

Trong buổi trình diễn ca vũ nhạc của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

Trong buổi trình diễn ca vũ nhạc của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

Trong buổi trình diễn ca vũ nhạc của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Warner Middle School (góc Newland – Westminster) vào lúc 12:30 Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đã tổ chức buổi trình diễn Ca, Vũ, Nhạc thật xuất sắc dưới sự điều khiễn của 2 MC Thúy Anh và Đức Khang.Thúy Anh một ca sĩ, Xướng ngôn viên, MC các chương trình văn nghệ đã được đồng hương yêu thích, riêng Đức Khang, một em học sinh mới 17 tuổi, lần đầu tiên làm MC nhưng rất được nhiều người tham dự khen ngợi.Mở đầu chương trình với tiết mục múa đầu tiên “Một Mẹ Trăm Con” do vũ sư Lưu Hồng đạo diễn, do các em trong Ban Vũ và Ban Trống Thiếu Nhi Lạc Hồng trình diễn; các em là những em tuổi từ 4 đến 5 tuổi nhưng nhờ sự tận tình huấn luyện của Giáo Sư Châu và Giáo Sư Mai nên các em trình diễn từ nội dung đến hình thức trông thật đẹp mắt.Theo Ban tổ chức cho biết để có địa điểm khang trang rộng rải cho buổi trình diễn đó là nhờ vào Giáo Sư Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hỗ trợ,Trong lúc nầy, Hội Phát Triển Truyền Thống Dân Tộc Lạc Hồng đã mời Giáo Sư Châu, GS. Mai và GS. Huỳnh Phổ lên sân khấu để ban tổ chức có đôi lời cảm ơn và trao tặng mỗi vị một bó hoa tươi.Sau đó, Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi Lạc Hồng trình diễn “Đăng Đàn Cung và Tòng Quân”. Theo lời MC Thúy Anh, Tòng Quân là bài quốc ca của các vua triều Nguyễn. Sau đó đến màn hợp ca “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, tiếp theo em Ngọc Hạ khoảng 10 tuổi, đơn ca bài “Quê Hương” với Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi Lạc Hồng đệm nhạc. Các em Katherine, Cathy, Thanh Mai, Lily, Hoàng Nam, Jaelyn, Brianna, Lucy hòa tấu đàn tranh bài “Thu Hồ - Khổng Minh Tọa Lầu.”Qua mỗi tiết mục, MC Thúy Anh đã giải thích chi tiết để mọi người biết lý do tại sao gọi là Khổng Minh tọa lầu.v.v..Sau đó, Ban Vũ Thiếu Niên Lạc Hồng, trình diễn màn múa nón “Lý Cây Bông” sáng tác của vũ sư Lưu Hồng, tiếp theo các em biểu diễn ca múa “Vỗ Cái Trống Cơm,” rồi đến dân ca ba miền: Cò Lả - Lý Sáo Quảng; Lý Cây Bông và Múa Xòe “Ngày Mùa.” Tiếp tục chương trình với Ban tứ ca do các em Anh Thy, Kaitlyn, Jasmine, Stacy, rình diễn bản “Ngợi ca quê hương” tiếp tục với màn hòa tấu đàn tranh “Qua Cầu Gió Bay,” màn múa đũa “Tay Ngà Quay Tơ” thật điệu luyện. Tiếp theo, Em Emily và Kayla song ca “Hát Xẩm” và cuối cùng, Ban Hòa Tấu Thiếu Niên và Thiếu Nhi Lạc Hồng hòa tấu nhạc phẩm “Trống Cơm – Lý Ngựa Ô.”Xen lẫn chương trình văn nghệ, các MC có dịp phỏng vấn các em nghệ sĩ thiếu nhi trông thật dễ thương, qua những câu hỏi được các em trả lời rất thật.Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng được Thành lập vào năm 1989, Mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại, Đoàn đã đào tạo hàng trăm em thiếu nhi, thiếu niên Việt Nam tại hải ngoại biết cách sử dụng những nhạc cụ dân tộc, biết đàn, biết hát, biết múa để phô diễn nét văn hóa nghệ thuật Việt Nam trên xứ người.Để đoàn có được ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng của hai vị giáo sư âm nhạc đó là Giáo Sư Nguyyễn Châu và Giáo Sư Mai, ngoài những vị nầy còn có một số vị trong ban quản trị, như: Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Kỹ Sư Tạ Trung… tất cả là những người luôn luôn ưu tư về nền văn nghệ dân tộc cổ truyền tại hải ngoại là những người tận tụy với Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng từ ngày đầu thành lập đến nay.Qua thời gian dài, đoàn đã đào tạo rất nhiều lớp qua các bộ môn, cứ thế thay phiên nhau, lớp lớn ra đi, lớp nhỏ tiếp tục vào tham gia sinh hoạt, nhờ vậy rải rác khắp nơi ở hải ngoại đền có các nghệ sĩ xuất thân từ Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 251-2152, (714) 240-0475.