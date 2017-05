Chùa Diệu Quang Santa Ana Long Trọng Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Diệu Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2017 Chùa Diệu Quang Santa Ana, Nam California tọa lạc số 3602 West Fifth Street, Santa Ana, CA 92703 do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm Trụ Trì đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.Mặc dù cùng một ngày có nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, nhiều ngôi chùa tại vùng Nam California tổ chức Đại Lễ Phật Đản, nhưng đồng hương Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Diệu Quang rất đông, trong chánh điện không còn chổ ngồi, một số đồng hương phải đứng dọc theo hai bên tường để làm lễ.Chứng minh, tham dự buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ chùa Điều Ngự và Diệu Pháp, Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại, Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang 1 Santa Ana và Diệu Quang 2 Sacramento, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc, phó viện chủ chùa Diệu Quang 1 Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trụ Trì chùa Diệu Quang 2 Santa Ana và đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni, đến từ các Chùa và Tự Viện Nam California.Quan khách có: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn VN Hoa Kỳ); Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng (Quyền Đầu Tộc Châu Đạo Cao Đài, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn) và phái đoàn Châu Đạo Cao Đài Nam California, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng TP Garden Grove và cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali) và phu nhân; ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal. Phái đoàn Liên Đoàn Sinh Viên, Học Sinh, Thanh Thiếu Niên Phật tử chùa Diệu Quang Sacramento và đông đảo cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do Sư Cô Chúc Hiếu giáo thọ sư thuộc Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.Điều hợp nghi thức chào cờ do Đạo Hữu Thiện Hiếu.Trước khi vào lễ chính thức Sư Cô Chúc Hiếu ban một thời pháp đến đồng hương Phật tử tham dự. Trong đề tài thuyết pháp năm nay, Sư Cô nhắc lại sự tích Hoàng Hậu Maya một hôm nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà, và Sư Cô giải thích sáu ngà là thể hiện cho lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Lục độ là biểu hiện tinh thần hùng mạnh của vị Bồ Tát muốn cứu độ muôn loài, và sư cô khuyên hàng Phật tử hãy sống theo tinh thần từ bi, hỷ xả của Đức Phật.Sau phần thuyết pháp, các em Gia Đình Phật Tử cùng đồng hương Phật tử xếp thành hai hàng dọc theo lộ trình từ trai đường đi vòng quanh vào chánh điện để cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện cử hành lễ.Mở đầu, Đạo hữu Quảng Phụng Hạnh Đạo Tràng Diệu Quang thừa lệnh Ni Trưởng Viện Chủ, Phó Viện Chủ và Ni Sư Trụ Trì thay mặt ban tổ chức lên chào mừng, cảm ơn sự quang lâm tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách và đồng hương Phật tử., Đạo hữu tiếp: “trong lúc mọi người lắng lòng thanh tịnh, suy niệm về cuộc đời cao cả của đức Phật, về giáo pháp giải thoát mà ngài đã hiến tặng cho nhân gian. Mọi người nguyện dâng lên Đức Từ Phụ những gì cao quý nhất, xin kết đóa hoa đời dâng lên ngài vĩnh viễn một niềm tin, và giữ mãi ngọn đuốc từ bi, an lành mà ngài đã thắp...”Lễ chính thức bắt đầu Đạo hữu Thiện Hiếu lên điều khiển nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán để tưởng niệm anh linh Tổ Tiên, Các Chư Thánh Tử Đạo, Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ.Tiếp theo, ban hợp ca với liên khúc “Ca Ngợi Đức Thế Tôn” và “Mừng Ngày Khánh Đản” Nhạc và lời của Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ sáng tác và hướng dẫn.Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh Ni Trưởng,Thích Nữ Diệu Từ lên lễ đài đọc diễn văn khai mạc. Mở đầu Ni Trưởng ngỏ lời chào mừng và biết ơn sự quang lâm tham dự của chư tôn thiền đức, quý quan khách, các cơ quan truyền thông qúy đồng hương Phật tử. Sư Trưởng cho biết: “Mùa Phật Đản, Phật Lịch 2561 đã trở về trong hàng triệu trái tim của người con Phật khắp nơi trên thế giới, Ngài đã dạy, Vì lợi ích của chúng sanh mà ta thị hiện trong cõi đời này. Lời dạy của Ngài đã lưu lại trong tâm thức của những đệ tử như một dòng nước liên tục chảy mãi từ vườn Lâm Tỳ Ni và dần dần lan tỏa khắp nơi trên thế giới với trí tuệ và tình thương. Đức Phật đã đóng vai trò quan thiết trên con đường mang hòa bình, hạnh phúc, công lý và an lạc đến cho mọi người….”Trong lời diễn văn ngắn gọn đầy ý nghĩa của Ni Trưởng đã nói lên được lòng từ bi, bao dung mà Đức Phật đã truyền dạy cho chúng sinh trong khắp cõi Ta Bà nầy.Tiếp tục chương trình Ban tổ chức mời ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lowenthall lên phát biểu, trong lời phát biểu ngắn gọn những vị nầy đã ca ngợi những việc làm từ thiện, những đóng góp hữu ích cho cư dân cũng như cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người mà Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ Viện Chủ cũng như Ni Sư Thích Nũ Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang đã âm thầm thực hiện trong nhiều năm qua.Sau đó những vị nầy cũng đã trao bằng Tưởng Lục đến Ni Trưởng và Ni Sư.Tiếp tục chương trình các em Sinh Viên, Thanh, Thiếu Niên chùa Diệu Quang Sacramento trình diễn nhạc cảnh “Cuộc Đời Đức Phật” do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ sáng tác và đạo diễn, một màn trình diễn rất công phu đẹp mắt, đầy ý nghĩa đã làm xúc động người xem, thật là một chương triình văn nghệ công phu mà các em đã thành công trong phần diễn xuất, những tràng pháo tay vang dội cả hội trường.Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý lên Ban Đạo Từ, mở đầu HT. Cảm ơn Ni Trưởng, HT. ca ngợi những đóng góp to lớn mà chùa Diệu Quang đã thựn hiện trong thời gian qua. HT. nói: “ Đức Phật thị hiện, ngày đản sanh đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, an lạc. Mãi đến ngày nay hàng tỷ người trên thế giới lấy lời dạy của Đức Phật như một lời dạy hoàn thiện. Giáo lý Ngài là kim chỉ nam giúp thế giới hòa bình Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc TônTa là chính, mỗi một chúng ta, chính chúng ta có khả năng tự ta giải thoát trong đời sống luân hồi. Cùng hành trì chánh pháp, nổ lực sống đời sống Phật. Ở đâu sống đời sống Phật, ở đó có hạnh phúc, hòa bình…. HT. cũng kêu gọi đồng hương Phật tử hãy hết lòng cùng Ni Trưởng Diệu Từ trong công tác Phật sự.”Tiếp theo biểu diễn vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” và hai em Đồng Hiếu - Quảng Nguyệt biểu diễn vũ khúc Tây Tạng “Tibet Sakya Muni Buddha Darani.”Sau đó, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trụ Trì chùa Diệu Quang Santa Ana, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản lên cảm tạ, trong lời cảm tạ Ni Sư nói: “Trong niềm hân hoan chào đón ngày Đản Sinh của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni PL.2561. Chùa Diệu Quang chúng con, chúng tôi vô cùng vinh dự được cung đón Chư tôn Thiền Đức giáo phẩm, Đại Đức Tăng Ni, qúy vị lãnh đạo các tôn giáo, giới chức chính quyền, qúy hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử đã quang lâm tham dự. Sự hiện diện của qúy ngài, qúy vị là một khích lệ lớn lao cho bổn tự và đạo tràng Diệu Quang chúng con, chúng tôi...”Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức cung thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài cử hành nghi thức khánh đản.Sau nghi thức khánh đản là lễ tắm Phật, lễ phóng sinh.Sau lễ Đản sinh, Ban cung thỉnh, cung thỉnh Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử ngồi tại chổ, Ban trai soạn đem thức ăn đến mời mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong đạo tràng Diệu Quang trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 554-9588.