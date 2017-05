GSV ANDREW ĐỖ KÊU GỌI TÒA BẠCH ỐC

CHÚ TÂM ĐẾN NHỮNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM. Vào dịp Lãnh Đạo Cộng Sản VN đến tiếp kiến Tổng Thống Hoa Kỳ.

( Westminster) - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ Hôm thứ Năm 25, tháng 5, 2017 đã gởi văn thư chính thức đến Cố Vấn Cao Cấp của Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Jared Kushner để yêu cầu Tổng Thống Donald Trump lưu ý đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, nhân dịp Thủ Tướng VN Nguyễn Xuân Phúc đến tiếp kiến Tổng Thống Donald Trump dự trù vào ngày 31 tháng 5, 2017 tới đây. Trong bức thư, Giám Sát Viên đã nêu lên các sự kiện mà nhà cầm quyền Hà Nội đã cố tình vi phạm nhân quyền bất kể công luận quốc tế và những hậu thuẩn kinh tế của Hoa Kỳ từ nhiều năm nay, đặc biệt là việc đàn áp các nhà tranh đấu dân chủ ôn hòa trong nước, bắt giữ, giam cầm trái phép sau khi xét xử bằng một hệ thống pháp luật bất công trái với công pháp quốc tế, những vi phạm đến môi sinh và môi trường tại Việt Nam làm di hại đến đời sống của hàng triệu người dân lành Việt Nam qua nhiều thế hệ, kế tiếp là tệ nạn buôn người trái với Hiến Chương LHQ ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Sau đây là nội dung của văn thư chính thức kể trên: Kính Gởi: Ông Cố Vấn Cao Cấp của Tổng Thống Jared Kushner, Tòa Bạch Ốc. Thưa Ông Cố Vấn, Tôi gởi văn thư này đến ông Cố Vấn để yêu cầu ông trình bày cùng với Tổng Thống Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam nhân dịp chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc của Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc dự trù vào ngày 31 tháng 5, 2017 sắp tới đây. Như ông Cố Vấn đã biết, Việt Nam đã hưởng quá nhiều lợi lộc trong mối bang giao song phương giữa hai nước từ nhiều năm nay. Trong những lần thương nghị Việt Nam đã hứa với các đại diện Hoa Kỳ là chính quyền Cộng Sản sẽ mở cửa cho người dân được hưởng tự do và dân chủ, tuân thủ công pháp quốc tế, bảo vệ các luật lệ và nhân quyền. Tiếc thay Việt Nam đã nuốt lời hứa áp dụng một chính sách độc tài, áp bức ngay chính người dân của họ bất chấp công luận quốc tế. Vào ngày 23 tháng 5, 2017 vừa qua, phái đoàn Hoa Kỳ , dưới sự hướng dẫn của bà Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động Virginia Bennett trong cuộc họp thường niên lần thứ 21 về nhân quyền với Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội. Cuộc thương thảo đã không đạt được những nhượng bộ hay cải thiện về những vi phạm nhân quyền cố hữu tại Việt Nam. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam tiếp tục tạo khó khăn cho các cơ quan truyền thông quốc tế tường thuật và ngăn cản báo chí Hoa Kỳ lẫn ngoại quốc tiếp xúc với các nhà tranh đấu dân chủ hiện đang phải đối đầu với những bạo hành và ngược đải trong lao tù. Việt Nam cũng đã che dấu những sự áp chế bất công tại các phiên xử công lý trá hình. Hiện tại 8 nhà tranh đấu dân chủ bloggers bị giam cầm trái phép và hai người khác hiện đang bị nhà cầm quyền truy lùng. Việt Nam cũng tạo ra những thiệt hại về môi trường và môi sinh trầm trọng. Trong năm 2016 Cơ Quan Đặc Trách Môi Trường nhà nước đã thú nhận có hơn 50 vụ hủy hoại môi trường và môi sinh tại Việt Nam. Điển hình là vụ thả độc tố hóa học cố tình của cơ xưởng luyện thép Formosa tại Hà Tỉnh vào ngày 6 tháng 4, 2016 làm ảnh hưởng nguy hại đến đời sống thường nhật của hàng triệu người Việt Nam trong nhiều năm tới đây. Là những người bảo vệ tài nguyên của quả địa cầu này chúng ta không thể để cho đại dương bị khai thác triền miên và bị hủy diệt bởi những hành vi tất trách của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Về tệ nạn buôn người, chính quyền Việt Nam đã phúc trình năm 2016 tỷ lệ nạn nhân của tệ nạn buôn người gia tăng gần 13 %. Hầu hết các nạn nhân là những thiếu nữ và trẻ em sống trong các khu vực nghèo nàn, phần lớn thuộc thành phần thiểu số sống tại khu vực Cao Nguyên Bắc Phần. Quyền Phụ Nữ là một vấn đề mà tôi biết rằng ông Cố Vấn và Phu Nhân lúc nào cũng ưu tư và trân quý. Chúng ta không thể im lặng trong khi không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em Việt Nam hiện đang chịu những xách nhiễu và lạm dụng. Là một giám sát viên đại diện cho Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Trung Tâm Little Saigon, đông nhất tại hải ngoại. Tôi xin thay mặt họ để nói lên những quan ngại và chính thức phản kháng những hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền liên tục tại Việt Nam hy vọng Tổng Thống sẽ cùng với chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền tự do và dân chủ căn bản mà Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi đối tác thương mại với chúng ta phải tuân thủ. Sau cùng, tôi xin chúc mừng ông cố vấn về những thành quả của ông trong việc chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Tổng Thống. Những ảnh hưởng thiết lập một nền hòa bình và cải thiện đời sống của hàng triệu người tại vùng Trung Đông từ việc làm của ông vấn sẽ còn lưu truyền trong nhiều năm tới. Nếu tôi có thể cung cấp thêm được những tin tức liên quan đến các vấn đề nói trên, xin xin liên lạc với tôi tại số điện thoại ( 714) 834-3110 hoặc điện thư Andrew.do@ocgov.com Trân trọng, Luật Sư Andrew Đỗ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Địa Hạt 1.