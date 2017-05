Sao Bắc Hàn Gây Khủng Hoảng?

Ngày 21-5 CS Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn khác sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 15/7, một lần nữa yêu cầu Bình Nhưỡng không tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm như vậy. Đây là cuộc thử hoả tiễn lần thứ sáu từ đầu năm 2017. Cuộc khủng hoảng trong một loạt thử hoả tiễn và nguyên tử này của CS Bắc Hàn có vẻ căng thẳng nhưng sẽ khó có chiến tranh.Nhưng CS Bắc Hàn hết cuộc khủng hoảng này sẽ tạo cuộc khủng hoảng khác. Vì, một là, Kim Jong-un quyền thế còn hơn vua CS, chứng tỏ “ta đây ưu việt đối với quân đội và guồng máy công quyền thống trị xã hội Bắc Hàn.” Hai là vì 6 nước TQ, Mỹ, Nga, Nhựt, Nam Hàn, và Bắc Hàn từ lâu nằm trong tổ chức đàm phán vấn đề hoả tiễn và nguyên tử với CS Bắc Hàn, vì nhu cầu, lợi ích riêng tư thường gây cấn với nhau. Ba là vì trong năm nước hội viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc thường chống nhau nên biện pháp trừng phạt CS Bắc Hàn như phủi bụi cho Kim Jong-un. TQ hiện CS và Nga hậu CS thường phủ quyết những đề nghị trừng phạt nguy hại nặng đối với CS Bắc Hàn. Còn Mỹ, Nhựt và Nam Hàn thì vừa chống CS Bắc Hàn vừa lo trước những hăm doạ cho rằng Chiến tranh Triều Tiên xảy ra sẽ là đại hoạ cho hai nước này.Nên mới đây thời TT Trump, chưa chi CS Bắc Hàn đã gần đạt mục tiêu chiến lược lâu nay đòi hỏi, đó là nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Không biết thâm ý Ông ra sao vì Ông ấy là người khó biết, nhưng chính TT Trump đã gởi lời nhắn phá cái mô đàm phán đơn phương của Mỹ lâu nay. Ông Trump đã viết trên Twitter, tuyên bố công khai Ông sẽ “hân hạnh” gặp Ô Kim Jong-un là ngưởi trẻ thông minh, mới 26, 27 tuổi mà có thể tóm thâu, củng cố quyền hành sau khi phụ vương chết trước những tướng lãnh mưu sâu, kế độc của một quân đội cả triệu người.Xuyên qua các cuộc đàm phán cả chục năm, khi gián đoạn, khi tái hợp đa số là do CS Bắc Hàn chủ động. Cuộc đàm phán từ ba bên Trung Quốc-Nga-Nhật–Bắc Hàn đến 6 bên gồm hai miền Nam, Bắc Triều Tiên Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga cũng không có kết quả gì. Trái lại CS Bắc Hàn được viện trợ khá nhiều. Cụ thể như Nhựt đã cung cấp 1,18 triệu tấn gạo cho Bắc Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế như chương trình lương thực thế giới. Mỹ đã cấp nhiên liệu và thực phẩm cứu đói cho Cs Bắc Hàn. Nói là cứu đói cho dân, nhưng CS Bắc Hàn dồn cho quân đội và nhà nước sử dụng phần lớn và phần tốt.Còn những trừng phạt của Hội Đồng Bảo an Liên hiệp Quốc chỉ làm cho lấy có như phủi bụi CS Bắc Hàn. TQ hiện CS và Nga hậu CS sử dụng quyền phủ quyết bác bỏ những trừng phạt nặng đối với CS Bắc Hàn.Nên CS Bắc Hàn từ đầu năm 2017 tới nay chỉ có 5 tháng mà đã thử hoả tiễn và nguyên tử 6 lần, có lần bay ngang Nhựt, rớt xuống biển nước Nhựt, nước có trên 50.000 quân Mỹ trú đóng.Hỏi nếu các biện pháp cấm vận tài chánh và nguyên liệu của Mỹ và LHQ có hiệu lực thì tiền đâu, vật liệu đâu CS Bắc Hàn làm hoả tiễn và sản xuất đầu đạn nguyên tử.Lần thứ năm, CS Bắc Hàn thành công với hoả tiễn KN-08, tức hoả tiễn liên lục địa đã từng thấy ở các cuộc diễu binh trước khi thử. Lớp hoả tiễn theo các chuyên gia ngoại quốc cho biết có tầm bắn lý thuyết khoảng 7.500km, thừa đủ để bắn tới nước Mỹ. Các nhà quan sát còn nhìn thấy trong cuộc CS Bắc Hàn diễn binh mới đây, có hai thùng chứa hoả tiễn liên lục địa này trên hai xe vận tải hạng nặng “Made in China”, cho rằng trong đó chứa tên lửa KN-14 có tầm bắn cũng tới Mỹ ngang với tên lửa KN-08, tức khoảng 7.500km.CS Bắc Hàn mới mấy tháng đầu của năm 2017 mà thử hoả tiễn, nguyên tử 6 lần và trước đó hơn cả chục lần chớ không phải ít. Không biết bao nhiêu lời răn đe của Mỹ, TQ, của Hội đồng Bảo an, không biết bao nhiêu biện pháp trừng phạt đã được công bố nhưng có vẻ đâu vẫn vào đấy. CS Bắc Hàn vẫn gây khủng hoảng bằng hoả tiễn, bằng nguyên tử.CS Bắc Hàn khi tổ chức diễn binh khoa trương hoả tiễn và nguyên tử chớ không giấu giếm, mà còn khoa trương rầm rộ nữa. Trong cuộc diễu binh mà các quan sát viên và báo chí thấy loại hoả tiễn KN-08 cả nhiều thùng trên xe made in China và sau đó đã thử thành công, CS Bắc Hàn mời khoảng 200 nhà báo ngoại quốc chứng kiến dưới chiêu bài tham dự đại lễ kỷ niệm ngày sinh thứ 105 của ông Kim Nhật Thành (ông nội ông Kim Jong Un).CS Bắc Hàn còn kênh kiệu thách thức và hăm dọa Mỹ. CS Bắc Hàn tuyên bố nếu Mỹ gây ra cuộc chiến tranh toàn diện, “ta sẽ đối chọi bằng chiến tranh toàn diện. Nếu là chiến tranh nguyên tử, họ sẽ nhận đáp trả tương ứng bằng một cuộc tấn công nguyên tử” và rằng “các mục tiêu đầu tiên sẽ là các căn cứ quân sự ở Osan, Gunsan và Pyeongtaek, cũng như Dinh tổng thống Hàn Quốc sẽ biến thành tro bụi chỉ trong vài phút”.Hành động thử hoả tiễn và nguyên tử tuyên bố phản công như trên coi như CS Bắc Hàn vi phạm liên tục “không nể nang gì” các nghị quyết cấm chỉ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc!Hội đồng Bảo an LHQ, các nước trong tổ chức đàm phán ba rồi 6 bên không có phản ứng, hành động ngăn chận hay trả đũa tương xứng nào trước hành động và tuyên bố của chế độ CS Bắc Hàn hành động như một chế độ con đồ, (rogue nation) cứ vi phạm miết hết nghị quyết này tới nghị quyết kia, riết rồi dẫn tới một sự “vô thức”, coi như chẳng hề đã có một lệnh cấm hay trừng phạt nào và cứ thế mà lấn tới.Chính TT Obama vốn chủ hoà hoá ra chủ bại cũng viện lẽ phản chiến qua việc gián tiếp bắc cầu cho CS Bắc Hàn đi tới. Tiêu biểu như năm 2015 TT Obama ngày 22/01 trả lời phỏng vấn được phát trên Youtube, rằng Ông tin tưởng chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Sự tan rã đó không đến từ một giải pháp quân sự. Ông nói vai trò của Mỹ chỉ có giới hạn, do Bắc Triều Tiên là một quốc gia với một triệu quân, Bình Nhưỡng lại có trong tay những kỹ thuật về hoả tiễn và nguyên tử. Hơn nữa, can thiệp quân sự vào Bắc Triều Tiên sẽ làm phương hại trực tiếp đến Hàn Quốc, đồng minh cốt lõi của Washington tại Châu Á. Giải pháp đối với Bắc Triều Tiên không thể là một giải pháp quân sự. Nhưng Internet sẽ đóng một vài trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, và đó là điều mà Hoa Kỳ đang hướng tới.Nhưng ai cũng biết CS Bắc Hàn là chế độ khép kín nhứt hành tinh, trên không gian thực lẫn ảo. CS Bắc Hàn phong toả Internet. CS Bắc Hàn có một binh đoàn tin tặc có thể tống tiền các trường học, nhà thương ngoại quốc với virus Wannacry đang lan tràn khắp thế giới kia mà./.(VA)